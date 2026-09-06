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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (17:01 IST)

पूजा हेगड़े का सिज़लिंग एथनिक लुक, रस्ट-ऑरेंज आउटफिट में ढाया कहर

Pooja Hegde
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (17:06 IST)
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बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े अपने स्टाइल और फैशन सेंस से अक्सर फैंस का दिल जीत लेती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली पूजा ने हाल ही में अपने अपने नए फोटोशूट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में उनका स्टनिंग और सिज़लिंग लुक देखने को मिल रहा है। 
 
तस्वीरों में पूजा हेगड़े रस्ट-ऑरेंज शेड का एक बेहद यूनिक और मॉडर्न एथनिक आउटफिट कैरी किया है। उनका यह आउटफिट क्लासिक साड़ी और मॉडर्न गाउन का एक शानदार फ्यूजन-ड्रैप है। इसमें बना सिल्क-सैटिन फैब्रिक इनडोर लाइटिंग में अद्भुत चमक पैदा कर रहा है।
 
आउटफिट के साथ पूजा ने प्लंजिंग नेकलाइन वाला कॉर्सेट-स्टाइल ब्रालेट टॉप (ब्लाउज) पहना है, जिसमें स्लीक स्ट्रैप्स लगे हैं। यह ब्लाउज उनके लुक में बोल्डनेस और ग्लैमर का परफेक्ट तड़का लगा रहा है। ड्रेप का फ्लोइंग पल्लू और उसका गोल्ड-टोन इनर लाइनिंग इस पूरे पहनावे को एक रॉयल और मॉडर्न फील दे रहा है।
 
तस्वीरों में पूजा हेगड़े ने एक से बढ़कर एक सिज़लिंग और बोल्ड पोज दिए हैं। कभी वह सीढ़ियों पर खड़े होकर पल्लू लहराते हुए कैमरे के सामने पोज दे रही हैं, तो कभी अपने खूबसूरत फिगर को फ्लॉन्ट करते हुए पोज देती दिख रही हैं। हर फ्रेम में उनकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि देखने वाले की नजरें उन्हीं पर टिक जाती हैं।
 
मेकअप की बात करें तो उन्होंने 'ग्लॉसी एंड ड्युई' मेकअप चुना है। फ्लॉलेस बेस, हाइलाइटेड चीकबोन्स, न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक और स्मोकी आइज उनके चेहरे को एक फ्रेश और गॉर्जियस ग्लो दे रहे हैं।
 
अपने इस हॉट लुक को पूरा करने के लिए पूजा ने हेयरस्टाइल को काफी सिंपल लेकिन ट्रेंडी रखा है। उन्होंने अपने शॉर्ट-टू-मीडियम लेंथ बालों को सॉफ्ट कर्ल्स और साइड-पार्टेड वेवी लुक दिया है, जो उनके चेहरे के कटआउट्स को बेहद खूबसूरती से फ्रेम कर रहा है।
 
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