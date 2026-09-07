13 साल का एज गैप और पहली मुलाकात की घबराहट, जानिए शाहिद कपूर और मीरा की खूबसूरत लव स्टोरी

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। 7 सितंबर को जन्मीं मीरा राजपूत भले ही चमक-धमक वाली फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहती हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग किसी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है। शाहिद और मीरा की जोड़ी को बी-टाउन के सबसे पावर कपल्स में गिना जाता है, जो आए दिन अपनी केमिस्ट्री से फैंस का दिल जीत लेते हैं।

दिल्ली की गलियों से बॉलीवुड की 'स्टार वाइफ' बनने तक का सफर

मीरा राजपूत का जन्म और परवरिश देश की राजधानी दिल्ली में हुई। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के नामचीन वसंत वैली स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। मीरा हमेशा से एक मेधावी छात्रा रही हैं और ग्लैमर वर्ल्ड में आने से पहले उनका ध्यान पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर केंद्रित था।

13 साल के एज गैप पर उठी थीं उंगलियां, लेकिन प्यार पड़ा भारी

जब 2015 में शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी का ऐलान हुआ, तो सबसे ज्यादा चर्चा दोनों के बीच उम्र के अंतर को लेकर हुई। शादी के वक्त शाहिद कपूर 34 साल के थे, जबकि मीरा महज 21 साल की थीं। 13 साल के इस लंबे फासले को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में कई तरह की बातें हुईं। लेकिन समय के साथ शाहिद और मीरा ने साबित कर दिया कि अगर रिश्ते में समझदारी और प्यार हो, तो उम्र महज एक आंकड़ा बनकर रह जाती है।

जब पहली मुलाकात में मीरा को देखकर नर्वस हो गए थे शाहिद कपूर

एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद कपूर ने अपनी शादी और पहली मुलाकात से जुड़ा बेहद क्यूट और दिल छू लेने वाला किस्सा शेयर किया था। शाहिद ने बताया कि जब वे पहली बार मीरा से मिलने गए थे, तो शाम के लगभग 5 बज रहे थे और मौसम बेहद सुहावना था।

शाहिद ने उस पल को याद करते हुए कहा था, "मैंने देखा कि ढलते सूरज की हल्की धूप मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक वो मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बात करने लगी। उस पल मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि 'ये लड़की तो बहुत यंग है!' मुझे तुरंत अहसास हुआ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो शुरुआत में मैं काफी नर्वस था क्योंकि हमारी उम्र में बहुत बड़ा अंतर था।" हालांकि, धीरे-धीरे बातें आगे बढ़ीं और दोनों एक-दूसरे के रंग में ढल गए।

बिना फिल्मों में काम किए हासिल की 4.6 मिलियन की फैन फॉलोइंग

बॉलीवुड के कई स्टार वाइव्स जहाँ फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाती हैं, वहीं मीरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। मीरा राजपूत एक सक्सेसफुल डिजिटल क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 4.6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

इसके अलावा मीरा 'Mira Kapoor' नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। इस प्लेटफॉर्म पर वे अपने फैंस के साथ स्किनकेयर, नेचुरल ब्यूटी हैक्स, योगा, न्यूट्रिशन और होम डेकोरेशन से जुड़े टिप्स शेयर करती हैं। उनकी सिंपल लाइफस्टाइल और ऑथेंटिक कंटेंट को लोग काफी पसंद करते हैं। आज मीरा और शाहिद दो बच्चों—बेटी मीशा और बेटे ज़ैन के माता-पिता हैं और अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं।