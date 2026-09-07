  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. varuyn dhawan praises hanuman ansh says divine experience
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (15:12 IST)

वरुण धवन मां के साथ देखने पहुंचे 'हनुमान अंश', बोले- ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक दिव्य अनुभव है

Hanuman Ansh box office collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (15:14 IST)
google-news
अक्सर बड़े बजट और भारी-भरकम स्टारकास्ट वाली फिल्में ही सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसी छोटी फिल्म आती है जो बिना किसी शोर-शराबे के दर्शकों के दिलों पर राज करने लगती है। ऐसी ही एक जादुई कहानी सिनेमाघरों में देखने को मिल रही है। महज 2 करोड़ रुपये के सीमित बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सफलता का एक नया इतिहास रच दिया है। 
 
बिना किसी सुपरस्टार के बनी इस फिल्म ने अपनी मजबूत कहानी और वर्ड-ऑफ-माउथ के दम पर अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक का शानदार कारोबार कर लिया है। आम दर्शकों के साथ ही बॉलीवुड सेलेब्स भी इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 
 

वरुण धवन ने मां के साथ देखी फिल्म 

फिल्म की इस अभूतपूर्व सफलता के बीच बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फिल्म और इसकी पूरी टीम की जमकर तारीफ की है। वरुण ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दर्शकों से सिनेमाघरों में जाकर 'हनुमान अंश' देखने की भावुक अपील की।
 
वरुण धवन ने कहा, प्लीज थियेटर में जाकर हनुमान अंश देखिए। मैं अभी अपनी मां के साथ इसे देखकर आया हूं और यह बेहद अद्भुत अनुभव था। अपने माता-पिता और दोस्तों को साथ ले जाइए। यह कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे किसी ने कॉल करके यह बोलने को नहीं कहा। मैं यह खुद से कह रहा हूं क्योंकि मेरा बचपन से भगवान हनुमान से जुड़ाव रहा है, लेकिन यह फिल्म वाकई खास है। इसे मैं सिर्फ एक फिल्म नहीं कहूंगा, यह एक दिव्य अनुभव है।
वरुण ने फिल्म के मुख्य अभिनेता और निर्देशक की तारीफ करते हुए आगे कहा, शोभिनव सत्या जी ने फिल्म में शानदार अभिनय किया है, क्या परफॉर्मेंस है! और विशाल जी, आपने जो निर्देशन किया है, उसके लिए हेड्स ऑफ (सलामी)। वाकई कमाल का काम हुआ है।
 

कंगना रनौत और अन्य दिग्गज भी कर चुके हैं तारीफ

फिल्म 'हनुमान अंश' की सराहना करने वालों में वरुण धवन अकेले नहीं हैं। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस फिल्म की तुलना एक 'सत्संग' से की थी। उन्होंने कहा था कि लोगों को अपनी थेरेपी सेशन छोड़ सिनेमाघर जाकर यह फिल्म देखनी चाहिए। इसके अलावा बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर और आदित्य धर ने भी फिल्म के विषय और मेकिंग का खुलकर समर्थन किया है।
 

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है कहानी

'हनुमान अंश' का निर्देशन और निर्माण स्वयंभू मीडिया नेटवर्क के बैनर तले विशाल चतुर्वेदी ने किया है। यह फिल्म उनकी किताब 'डिवाइन डिटूर: दैट चेंज्ड माय लाइफ' पर आधारित है, जो महान संत नीम करोली बाबा के शुरुआती जीवन और उनके रूपांतरण की कहानी को उजागर करती है।
 
फिल्म में स्वतंत्रता पूर्व भारत के एक छोटे बालक लक्ष्मी नारायण की जीवन यात्रा को दर्शाया गया है। माता के निधन के बाद ईश्वर की खोज में निकला एक बालक कैसे पूरे उत्तर भारत की यात्रा करता है और आगे चलकर श्रद्धेय नीम करोली बाबा के रूप में जाना जाता है, यही इस फिल्म का मूल सार है। फिल्म में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।
 

क्यों खास बन गई यह फिल्म?

फिल्म विशेषज्ञों का मानना है कि 'हनुमान अंश' की सफलता यह साबित करती है कि भारतीय दर्शक अब केवल भारी-भरकम एक्शन या वीएफएक्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं। यदि फिल्म की आत्मा सच्ची हो और कहानी में ईमानदारी हो, तो कम बजट की फिल्में भी बड़े से बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती हैं। फिल्म की सादगी और भक्ति भाव ने इसे हर उम्र के दर्शकों, खासकर परिवारों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
महाराष्ट्र के मंत्री ने संजय दत्त को मराठी बोलने को कहा, एक्टर बोले- 6 साल येरवडा जेल में रहा, तब भी नहीं सीख पाया

महाराष्ट्र के मंत्री ने संजय दत्त को मराठी बोलने को कहा, एक्टर बोले- 6 साल येरवडा जेल में रहा, तब भी नहीं सीख पाया

महाराष्ट्र के मंत्री ने संजय दत्त को मराठी बोलने को कहा, एक्टर बोले- 6 साल येरवडा जेल में रहा, तब भी नहीं सीख पायाबॉलीवुड के 'संजू बाबा' यानी संजय दत्त अपने बिंदास और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक सार्वजनिक मंच पर उन्होंने अपनी इसी चिर-परिचित शैली से एक राजनीतिक स्थिति को संभाला, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Student of the Year 3: फिल्म नहीं अब वेब सीरीज बनेगा तीसरा पार्ट, शनाया कपूर के डबल रोल और 'डार्क' अंदाज से मचेगा गदर!

Student of the Year 3: फिल्म नहीं अब वेब सीरीज बनेगा तीसरा पार्ट, शनाया कपूर के डबल रोल और 'डार्क' अंदाज से मचेगा गदर!करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' एक बार फिर से सुर्खियों में है। साल 2012 और 2019 में बॉक्स ऑफिस पर युवा दर्शकों को आकर्षित करने के बाद, अब इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट एक नए अवतार में दर्शकों के सामने आने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Bigg Boss 20: ईशा रिखी की धमाकेदार एंट्री, बादशाह से शादी और टूटे रिश्ते पर छलका दर्द, सलमान खान ने दिया सहारा

Bigg Boss 20: ईशा रिखी की धमाकेदार एंट्री, बादशाह से शादी और टूटे रिश्ते पर छलका दर्द, सलमान खान ने दिया सहारामशहूर पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल ईशा रिखी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मीडिया के सुर्खियों में बनी हुई हैं। लोकप्रिय रैपर और सिंगर बादशाह के साथ शादी और फिर अचानक हुए अलगाव के बाद अब ईशा रिखी ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में धमाकेदार एंट्री ले ली है। शो के ग्रैंड प्रीमियर पर ईशा रिखी ने अपनी निजी जिंदगी के इस मुश्किल दौर पर चुप्पी तोड़ी।

कौन हैं 21 साल की अनुप्रिया नागर? ज्यूरिख की नौकरी छोड़ अपनी बचत के पैसों से बनाई 'हनुमान अंश'

कौन हैं 21 साल की अनुप्रिया नागर? ज्यूरिख की नौकरी छोड़ अपनी बचत के पैसों से बनाई 'हनुमान अंश'भारतीय सिनेमा के इतिहास में अक्सर बड़े बजट, दिग्गज सितारों और करोड़ों रुपये के प्रमोशन के दम पर फिल्में हिट होती हैं। लेकिन कभी-कभी श्रद्धा, विश्वास और लगन से बनी एक छोटी सी फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बिगाड़ देती है। ऐसी ही एक मिसाल बनकर उभरी है फिल्म 'हनुमान अंश' और इसे पर्दे पर लाने वाली 21 साल की सह-निर्मात्री अनुप्रिया नागर।

'पहले फीमेल फ्रेंड बना लो...', हार्दिक पांड्या संग नाम जोड़ने पर अमीषा पटेल ने लगाई क्लास, ट्रोलर को दिया तगड़ा जवाब

'पहले फीमेल फ्रेंड बना लो...', हार्दिक पांड्या संग नाम जोड़ने पर अमीषा पटेल ने लगाई क्लास, ट्रोलर को दिया तगड़ा जवाबबॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों अमीषा और भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गईं।

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण'KGF' फेम यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म से 3000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यह औंधे मुंह गिर गई है, जिससे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। ओवर कॉन्फिडेंस, बेदम कहानी, जरूरत से ज्यादा हिंसा और यश पर हद से ज्यादा निर्भरता ने इस फिल्म का तिलिस्म तोड़ दिया। आइए जानते हैं वो 5 मुख्य कारण, जिन्होंने 'टॉक्सिक' को साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बना दिया।

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारणबिना किसी बड़े स्टार, भारी बजट और प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो कमर्शियल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्या है इस फिल्म की सफलता का राज? आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' के सुपरहिट होने के 5 बड़े कारण, जिन्होंने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है।

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लान

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लानयश की ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुधवार की रिलीज के बाद राखी की छुट्टी और वीकेंड मिलाकर फिल्म को पांच दिनों का शानदार मौका मिलेगा। चार साल बाद यश की वापसी, ‘केजीएफ’ के बाद उनकी पैन इंडिया लोकप्रियता, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, बड़ा बजट, एक्शन और मजबूत स्टार कास्ट फिल्म की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बाद फिल्म की लंबी रेस उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियां

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियांरिलीज से पहले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947' को लेकर भारी क्रेज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने इसे बुरी तरह पछाड़ दिया। समीक्षकों की तारीफों के बावजूद यह 150 करोड़ की फिल्म दर्शकों को तरस गई। सनी की एक्शन इमेज से खिलवाड़, युवाओं से दूरी, कमजोर संगीत और मौजूदा माहौल से कटी कहानी जैसे कारणों ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया।

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइलबॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी अपनी टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी फिटनेस केवल अच्छी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासित डाइट और नियमित वर्कआउट का परिणाम है। जानिए दिशा पाटनी का पूरा फिटनेस रूटीन, वह कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं और अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं।