महाराष्ट्र के मंत्री ने संजय दत्त को मराठी बोलने को कहा, एक्टर बोले- 6 साल येरवडा जेल में रहा, तब भी नहीं सीख पाया

बॉलीवुड के 'संजू बाबा' यानी संजय दत्त अपने बिंदास और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक सार्वजनिक मंच पर उन्होंने अपनी इसी चिर-परिचित शैली से एक राजनीतिक स्थिति को संभाला, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कार्यक्रम में जब महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने संजय दत्त से मराठी में बोलने का अनुरोध किया, तो अभिनेता ने अपनी जेल की सजा पर ही मजाकिया टिप्पणी कर दी और हंसते हुए मना कर दिया। हालांकि, उनकी इस बात पर जहां कार्यक्रम स्थल पर ठहाके लगे, वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है।

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर संजय दत्त के साथ महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भाषण के दौरान मंत्री सरनाईक ने कहा, आजकल मैं सभी लोगों को मराठी सिखा रहा हूं।

Sanjay Dutt has been living in Mumbai for more than 50 years, and he himself says that even after spending 6 years in Yerwada Jail, he still couldn’t learn Marathi.



And he openly admitted this in front of everyone, without any shame. So now, will MNS and Uddhav Thackeray’s party… pic.twitter.com/kLQ7AxZfBa — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) September 6, 2026

उनका यह संदर्भ मुंबई में ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा की बुनियादी समझ अनिवार्य करने के परिवहन विभाग के हालिया फैसले से था। इसके बाद मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैंने सोचा कि संजय दत्त से भी मराठी में बात करवाई जाए। वह हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम सभी मराठी समझते हैं।

6 साल जेल में रहा, तब भी मराठी नहीं सीख पाया

माइक हाथ में लेते ही संजय दत्त ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "प्रताप भाई! मैं 6 साल पुणे की येरवडा जेल में रहा, लेकिन तब भी मराठी नहीं सीख पाया। हां, थोड़ी-बहुत सीखी थी।" इसके बाद संजय दत्त ने सरनाईक के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें अपना 25 साल पुराना दोस्त और भाई बताया। उन्होंने अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देकर माहौल को हल्का किया और अपनी बात खत्म कर दी।

सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बंटे लोग

संजय दत्त के इस बयान का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों ने संजय दत्त की हाजिरजवाबी की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, 'केवल संजय दत्त या सलमान खान ही किसी मंत्री की बात को इस तरह मना करके मुस्कुरा सकते हैं।'

कई यूजर्स ने शहर के ऑटो-रिक्शा चालकों का मुद्दा उठाते हुए नियम के दोहरे मापदंड पर सवाल खड़े किए। एक यूजर का कहना था, 'काश आम ऑटो वाले भी ऐसा कहकर भारी जुर्माने से बच पाते।' दूसरी तरफ, महाराष्ट्र में 50 से अधिक सालों से रह रहे संजय दत्त के मराठी न सीख पाने पर लोगों ने निराशा जताई।

वर्क फ्रंट की बात करें तो संजय दत्त हाल ही में अरबी फिल्म '7 डॉग्स' में एक कैमियो रोल में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ सलमान खान भी दिखे थे। हालांकि, बॉक्स ऑफिस और समीक्षकों के स्तर पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। आने वाले दिनों में वह कई बड़े हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा प्रोजेक्ट्स में दिखाई देंगे।