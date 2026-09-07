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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (13:06 IST)

Bigg Boss 20: ईशा रिखी की धमाकेदार एंट्री, बादशाह से शादी और टूटे रिश्ते पर छलका दर्द, सलमान खान ने दिया सहारा

Isha Rikhi Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (13:08 IST)
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मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल ईशा रिखी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मीडिया के सुर्खियों में बनी हुई हैं। लोकप्रिय रैपर और सिंगर बादशाह के साथ शादी और फिर अचानक हुए अलगाव के बाद अब ईशा रिखी ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में धमाकेदार एंट्री ले ली है।  
 
शो के ग्रैंड प्रीमियर पर ईशा रिखी ने अपनी निजी जिंदगी के इस मुश्किल दौर पर चुप्पी तोड़ी और स्टेज पर सलमान खान के सामने अपने दिल का हाल बयां किया। उन्होंने स्टेज पर अपने पूर्व पति बादशाह का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन अपनी शादी और प्यार में मिले भरोसेघात के दर्द को बयां करते हुए वे काफी भावुक नजर आईं।
'जिसे ग्रीन फॉरेस्ट समझा, उसी ने तोड़ा भरोसा'
बिग बॉस 20 में अपनी एंट्री से पहले दिखाए गए इंट्रोडक्शन वीडियो में ईशा ने अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड और पंजाबी सिनेमा में काम करने के दौरान का वक्त उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। लेकिन जब उन्हें प्यार हुआ, तो उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया।  
 
ईशा ने भावुक होते हुए कहा, उसके बाद मुझे प्यार हुआ। मुझे लगा कि बस यही है जो मैं ढूंढ रही थी। वह सिर्फ एक ग्रीन फ्लैग नहीं बल्कि पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है। मैं शादी करके सेटल होना चाहती थी और मैंने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन कुछ कड़वे अनुभव आपको पूरी तरह बदल देते हैं।
 
उन्होंने आगे कहा, जब किसी रिश्ते में आपका भरोसा टूटता है, तो आप उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि आखिर मेरी क्या गलती थी। जो कुछ भी मैंने झेला, उसने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपनी ही कहानी में एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गई। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं बिग बॉस के घर में किसी की परछाई से बाहर निकलकर अपनी खुद की पहचान बनाने आई हूं और मेरा मकसद ट्रॉफी जीतना है।
 
सलमान खान ने बढ़ाया हौसला
ईशा की बातें सुनकर शो के होस्ट और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने उन्हें सांत्वना दी और उनका हौसला बढ़ाया। सलमान ने अपने ही अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, "सबके ब्रेकअप होते हैं, तुम किसके सामने खड़ी हो?"  
 
सलमान ने ईशा को अतीत की बातें भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देते हुए कहा, हमारे पर्सनल मसले हमेशा पर्सनल ही रहने चाहिए। अगली पार्टी बहुत पहले ही लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। इसलिए अब किसी को भी यह हक मत दो कि वह तुम्हें इमोशनली दुखी कर सके। अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो और शो के कॉम्पिटिटर्स पर फोकस करो।
 
मार्च 2026 में हुई थी सीक्रेट मैरिज, पांच महीने में टूटा रिश्ता
गौरतलब है कि ईशा रिखी और रैपर बादशाह ने एक-दूसरे को काफी समय तक डेट करने के बाद मार्च 2026 में एक निजी समारोह में शादी रचाई थी। दोनों की शादी की तस्वीरें तब सोशल मीडिया पर वायरल हुईं जब ईशा की मां ने इस प्राइवेट सेरेमनी की झलकियां शेयर की थीं। जून में ईशा ने सोशल मीडिया पर बादशाह को 'पति देव' कहकर इस रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार भी किया था। हालांकि यह रिश्ता कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। 
 
अब बिग बॉस 20 का हिस्सा बनकर ईशा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रही हैं। फैंस को उम्मीद है कि वह अपने इस अतीत के दर्द से उबरकर गेम में एक मजबूत प्रतियोगी बनकर उभरेंगी। 
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