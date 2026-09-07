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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (11:57 IST)

'पहले फीमेल फ्रेंड बना लो...', हार्दिक पांड्या संग नाम जोड़ने पर अमीषा पटेल ने लगाई क्लास, ट्रोलर को दिया तगड़ा जवाब

Ameesha Patel Hardik Pandya Viral Video
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (11:59 IST)
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बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों अमीषा और भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गईं। 
 
हालांकि, अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली अमीषा पटेल ने इन सभी अफवाहों पर पूर्णविराम लगाते हुए तंज कसने वाले यूजर की जमकर क्लास लगाई है।  
 
क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला?  
हाल ही में एक पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां अमीषा पटेल और हार्दिक पांड्या की मुलाकात हुई। वायरल क्लिप में अमीषा, हार्दिक के कंधे पर बड़े ही दोस्ताना अंदाज में हाथ रखकर उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हुई नजर आ रही हैं। 
 
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, "एक होटल की पार्टी में जिस तरह अमीषा पटेल ने हार्दिक पांड्या के कंधे पर हाथ रखा... ऐसा लग रहा है कि रेडिट की सभी अफवाहें सच साबित हो रही हैं।" यूजर द्वारा एक सामान्य से दोस्ताना व्यवहार को रोमांटिक एंगल दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया।
 
अमीषा पटेल का तीखा और सरकास्टिक जवाब  
अमीषा पटेल ने इस पोस्ट को अनदेखा करने के बजाय यूजर को सार्वजनिक रूप से सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस 'X' यूजर के पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, 'अरे सच में यार! माय गॉड तुम बिल्कुल सही हो... जिस तरह से मेरा हाथ उन पर था, वह बेहद रोमांटिक तरीका था। मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त भी नहीं है। इस तरह की चीजें पोस्ट करने से पहले वक्त आ गया है कि तुम कोई फीमेल फ्रेंड बना लो।'  
अमीषा का यह तंज भरा जवाब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और फैंस उनके इस बेबाक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं।  
 
48 साल की हो चुकीं अमीषा पटेल बॉलीवुड की उन चुनिंदा हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है। वे हमेशा से अपने पर्सनल लाइफ और इंडिपेंडेंस को लेकर काफी स्पष्ट रही हैं। बीते दिनों पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के साथ एक इंटरव्यू में अमीषा ने अपने अतीत के रिश्तों पर खुलकर बात की थी। उन्होंने खुलासा किया था कि वह पहले एक बेहद गंभीर रिश्ते में थीं, लेकिन जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का फैसला किया, तो उनके तत्कालीन पार्टनर ने उनका सपोर्ट नहीं किया।
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