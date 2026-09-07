Student of the Year 3: फिल्म नहीं अब वेब सीरीज बनेगा तीसरा पार्ट, शनाया कपूर के डबल रोल और 'डार्क' अंदाज से मचेगा गदर!

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' एक बार फिर से सुर्खियों में है। साल 2012 और 2019 में बॉक्स ऑफिस पर युवा दर्शकों को आकर्षित करने के बाद, अब इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट एक नए अवतार में दर्शकों के सामने आने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हालांकि, इस बार फैंस को सिनेमाघरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेकर्स ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' को एक वेब सीरीज के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतारने का फैसला किया है। इस नई सीरीज से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही हैं, वे किसी सरप्राइज से कम नहीं हैं।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार यह शो पिछले दो पार्ट्स की तुलना में बिल्कुल अलग जॉनर और स्पेस में सेट किया गया है। जहां 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' मुख्य रूप से रंग-बिरंगे कॉलेज कैंपस, हल्की-फुल्की लव स्टोरी, डांस और स्पोर्ट्स कंपटीशन्स पर आधारित थीं, वहीं 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' का माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है।

सूत्रों की मानें तो तीसरे पार्ट का टोन काफी डार्क, इंटेंस और बोल्ड रखा गया है। इसे मेकर्स द्वारा 'क्लास-मीट्स-यूफोरिया' जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स की मशहूर इंडियन यूथ सीरीज 'क्लास' की तरह इसमें हाई-सोसायटी और प्रिविलेज्ड छात्रों की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया दिखाई जाएगी, वहीं हॉलीवुड के मशहूर शो 'यूफोरिया' की तरह इसमें यूथ से जुड़े इमोशनल टर्बुलेंस, रिलेशनशिप ड्रामा और बोल्ड कंटेंट का तड़का देखने को मिलेगा।

शनाया कपूर का ओटीटी डेब्यू और डबल रोल का सस्पेंस

इस सीरीज से बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। खबर है कि शनाया इस सीरीज में एक बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स की मानें तो वे सीरीज में 'डबल रोल' निभाती हुई दिखाई दे सकती हैं, जो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा।

रीमा माया द्वारा निर्देशित इस सीरीज के जरिए युवा पीढ़ी की लाइफस्टाइल, उनके ऊपर परिवार और करियर का प्रेशर, बिखरते रिश्ते और हाई-सोसायटी कॉलेज लाइफ के छिपे हुए पहलुओं को बड़े ही बेबाक अंदाज में पेश करने की तैयारी है।

क्या होगा शो का नाम और कहाँ होगी रिलीज?

फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सीरीज का टोन डार्क होने की वजह से मेकर्स ने इसके लिए एक अस्थायी नाम 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3: आफ्टर द डार्क' पर भी विचार किया है। हालांकि, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के समय ही इसका फाइनल टाइटल सामने आएगा। यह वेब सीरीज आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर स्ट्रीम की जा सकती है।