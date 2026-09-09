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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (12:20 IST)

विशाल चतुर्वेदी के साथ 'हनुमान अंश' की टीम ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

Hanuman Ansh Film
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (12:20 IST)
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फिल्म 'हनुमान अंश' की टीम ने हाल ही में लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में फिल्म के निर्माता, लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी, मुख्य अभिनेता शोभिनव और फिल्म से जुड़े अन्य प्रमुख कलाकार एवं टीम सदस्य शामिल थे।
 
मुलाकात के दौरान विशाल चतुर्वेदी और शोभिनव ने मुख्यमंत्री को फिल्म की विषयवस्तु और उसकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'हनुमान अंश' श्रद्धेय संत बाबा नीम करोली के जीवन, उनकी आध्यात्मिक साधना और भगवान हनुमान के प्रति उनकी अटूट भक्ति को केंद्र में रखकर बनाई गई है।
 
इस मुलाकात को और भी विशेष बनाते हुए टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिल्म की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां भी दिखाईं, जिनमें गुरु गोरखनाथ जी की पावन वाणियों से जुड़े दृश्य और नाथ परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंग शामिल थे। निर्माताओं ने यह भी साझा किया कि फिल्म में बाबा नीम करोली और नाथ परंपरा के संतों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और मुलाकातों को भी दर्शाया गया है, जो इसकी आध्यात्मिक कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
 
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की और पूरी टीम को फिल्म की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। विचारों के इस सकारात्मक आदान-प्रदान और आत्मीय बातचीत ने इस मुलाकात को कलाकारों और निर्माताओं के लिए एक यादगार अनुभव बना दिया।
 
इसमें दो राय नहीं कि दर्शकों से लगातार सराहना प्राप्त कर रही 'हनुमान अंश' के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई यह मुलाकात उसकी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पड़ाव साबित हुई है।
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