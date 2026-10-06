उड़ता तीर मूवी प्रिव्यू: पाकिस्तानी जासूस की याददाश्त गई तो बन गया हिंदुस्तान का देशभक्त, आयुष्मान का दिखेगा नया अंदाज

आयुष्मान खुराना एक बार फिर कुछ अलग लेकर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म 'उड़ता तीर' स्पाई जॉनर को कॉमेडी और अराजकता के साथ पेश करती है। फिल्म में आयुष्मान के साथ सारा अली खान नजर आएंगी। ट्रेलर से साफ है कि यह पारंपरिक जासूसी फिल्म नहीं, बल्कि जासूसी, एक्शन, देशभक्ति और हास्य का ऐसा मिश्रण है जिसमें कहानी बार-बार अप्रत्याशित मोड़ लेती है।

क्या है 'उड़ता तीर' की कहानी?

फिल्म की कहानी बिलाल नाम के एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार आयुष्मान खुराना निभा रहे हैं। वह अपने मिशन के लिए भारत आता है। एक धमाके के बाद बिलाल की याददाश्त चली जाती है। इसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि वह भारत की काउंटर-टेररिज्म स्क्वॉड यानी सीटीएस का अधिकारी है।

यहीं से फिल्म का सबसे दिलचस्प कॉमिक ट्विस्ट शुरू होता है। जो व्यक्ति पाकिस्तान के लिए मिशन पर भारत आया था, वही अपनी पहचान भूलकर खुद को भारतीय अधिकारी समझने लगता है। इतना ही नहीं, उसके भीतर जबरदस्त देशभक्ति भी जाग जाती है। दूसरी ओर पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स उसके इस बदले हुए रवैये से परेशान हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं।

सारा अली खान फिल्म में यामिनी का किरदार निभा रही हैं, जो सीटीएस अधिकारी है। वह बिलाल की असली पहचान से अनजान है। इस पहचान की उलझन, जासूसी मिशन, एक्शन और दोनों किरदारों के बीच बनने वाला समीकरण फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है।

ट्रेलर में ट्रेन एक्शन, धमाके और जासूसी मिशन के साथ कई कॉमिक स्थितियां दिखाई गई हैं। फिल्म स्पाई फिल्मों के पारंपरिक अंदाज पर भी व्यंग्य करती नजर आती है। यानी यहां मिशन गंभीर है, लेकिन मिशन पर निकला जासूस खुद ही भूल चुका है कि वह आखिर किसके लिए काम कर रहा है।

आयुष्मान खुराना का अलग अवतार

'उड़ता तीर' आयुष्मान के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि अभिनेता एक बार फिर अपने कॉमेडी वाले अंदाज में लौटते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बार उनके किरदार में कॉमेडी के साथ एक्शन और जासूसी का तड़का भी है।

बिलाल का किरदार कहानी में सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। एक तरफ वह पाकिस्तानी एजेंट है और दूसरी तरफ याददाश्त खोने के बाद खुद को भारत का जांबाज अधिकारी मानने लगता है। आयुष्मान ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी बताया था कि उनका किरदार अपनी पहचान भूल जाता है, लेकिन उसकी देशभक्ति बनी रहती है। उन्होंने इसे अलग तरह की भारत-समर्थक देशभक्ति वाली कॉमेडी बताया था।

सारा अली खान के साथ कैसी होगी जोड़ी?

फिल्म में सारा अली खान आयुष्मान के साथ मुख्य भूमिका में हैं। दोनों की जोड़ी पहले भी 'पति पत्नी और वो 2' में नजर आ चुकी है और अब 'उड़ता तीर' में उनका रिश्ता बिल्कुल अलग माहौल में देखने को मिलेगा।

सारा का किरदार यामिनी एक सीटीएस अधिकारी है। ट्रेलर में वह आयुष्मान के किरदार के साथ मिशन और कई हास्यास्पद परिस्थितियों में नजर आती हैं। ऐसे में फिल्म में कॉमेडी के साथ दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी देखने लायक होगी।

कौन हैं निर्देशक आकाश ए कौशिक?

'उड़ता तीर' का निर्देशन आकाश ए कौशिक ने किया है। यह बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म है। खास बात यह है कि उन्होंने फिल्म की कहानी भी लिखी है। यानी स्पाई-कॉमेडी के इस अनोखे कॉन्सेप्ट को पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है।

आकाश ने ऐसी कहानी चुनी है जिसमें जासूसी फिल्मों के गंभीर माहौल को कॉमेडी और पहचान की उलझन के साथ जोड़ा गया है। अब असली परीक्षा यह होगी कि ट्रेलर में दिखाई गई यह अराजक कॉमेडी पूरी फिल्म में कितनी प्रभावी रहती है।

'उड़ता तीर' की स्टारकास्ट

फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लीड रोल में हैं। इनके अलावा राहुल बोस, राम कपूर, सुहैल नैय्यर, गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव, रघुबीर यादव, बृजेंद्र काला, संदीप आनंद, सुप्रिया पिलगांवकर और स्मिता तांबे जैसे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

गुलशन ग्रोवर, राम कपूर और मुकुल देव जैसे अनुभवी कलाकारों की मौजूदगी फिल्म के कॉमिक और जासूसी संसार को और दिलचस्प बना सकती है। फिल्म का बड़ा कलाकारों वाला सेटअप इसकी एक खासियत है।

कब रिलीज होगी 'उड़ता तीर'?

'उड़ता तीर' की रिलीज डेट कई बार बदली है। फिल्म को पहले 11 सितंबर 2026 को रिलीज किया जाना था। इसके बाद तारीख बदलकर 9 अक्टूबर की गई। अब मेकर्स ने एक बार फिर रिलीज टालते हुए फिल्म को 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है।

क्या 'उड़ता तीर' दर्शकों को पसंद आएगी?

ट्रेलर के आधार पर फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका अलग कॉन्सेप्ट है। जासूसी फिल्मों में जहां एजेंट अपनी पहचान छिपाता है, यहां कहानी का नायक अपनी ही पहचान भूल जाता है। यही उलटफेर 'उड़ता तीर' को सामान्य स्पाई फिल्म से अलग बनाता है।

आयुष्मान की कॉमेडी टाइमिंग, सारा अली खान की मौजूदगी, मजबूत सपोर्टिंग कास्ट और एक्शन के साथ कॉमेडी का मिश्रण फिल्म को फैमिली ऑडियंस के लिए भी आकर्षक बना सकता है। हालांकि फिल्म की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्देशक आकाश ए कौशिक इस अनोखे आइडिया को पूरी लंबाई में कितना मनोरंजक बना पाते हैं।