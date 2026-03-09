मंगलवार, 10 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. ranveer-singh-new-strategy-dhurandhar-the-revenge-box-office-buzz
Written By समय ताम्रकर

अतरंगी कपड़ों से खामोशी तक… रणवीर सिंह का बदला अंदाज, अब यह धुरंधर नहीं मचा रहा है शोर

अतरंगी कपड़ों से खामोशी तक… रणवीर सिंह का बदला अंदाज, अब यह धुरंधर नहीं मचा रहा है शोर
बॉलीवुड में रणवीर सिंह लंबे समय तक ऐसे स्टार के रूप में जाने जाते रहे, जो फिल्मों से ज्यादा अपने अतरंगी अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहते थे। कभी रंग-बिरंगे और ऊटपटांग कपड़े पहन कर रेड कार्पेट पर पहुंचना, तो कभी ऐसे फोटोशूट करवाना जिनका मकसद सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना हो, रणवीर ने सुर्खियां बटोरने का शायद ही कोई मौका छोड़ा।
 
एक समय तो उन्होंने नग्न फोटोशूट करवाकर भी सोशल मीडिया और खबरों में जगह बना ली थी। लेकिन हर बार चर्चा में रहना लोकप्रियता की गारंटी नहीं होता। धीरे-धीरे दर्शकों के बीच यह एहसास होने लगा कि यह सब जरूरत से ज्यादा है। उसी दौर में रणवीर की कुछ फिल्में भी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलीं।
 
यहीं से शायद एक बड़ा मोड़ आया।
 

जब रणवीर ने सीखा बड़ा सबक

फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि मजबूत काम भी जरूरी होता है। रणवीर सिंह ने इस सच्चाई को समझा और अपनी रणनीति बदल दी।
 
उन्होंने खुद को अचानक से मीडिया की चकाचौंध से थोड़ा दूर कर लिया। इंटरव्यू, इवेंट और लगातार दिखने वाली पब्लिसिटी से दूरी बनाकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान काम पर लगा दिया। इसी दौरान वह फिल्म ‘धुरंधर’ में पूरी तरह डूब गए।
 
दिलचस्प बात यह रही कि फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने उस तरह का आक्रामक प्रमोशन नहीं किया, जैसा आजकल बॉलीवुड में आम हो गया है। न टीवी शो की भीड़, न सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार—रणवीर जैसे गायब ही हो गए थे।
 

ब्लॉकबस्टर के बाद भी नहीं बदला रवैया

जब ‘धुरंधर’ रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और देखते ही देखते ब्लॉकबस्टर बन गई। हालांकि फिल्म के बाद चर्चा का बड़ा हिस्सा अभिनेता अक्षय खन्ना के शानदार अभिनय को लेकर भी हुआ।
 
लेकिन यहां रणवीर सिंह का नया अंदाज और भी साफ नजर आया। आमतौर पर किसी फिल्म की सफलता के बाद सितारे लगातार इंटरव्यू देते हैं, सफलता के जश्न मनाते हैं और मीडिया में अपनी जीत का शोर सुनाई देता है।
 
रणवीर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। न कोई लंबा इंटरव्यू, न कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न ही सफलता का दिखावटी जश्न। उन्होंने चुपचाप फिल्म को अपनी राह चलने दिया।
 

‘धुरंधर द रिवेंज’ से पहले भी वही सन्नाटा

अब ‘धुरंधर द रिवेंज’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। 18 मार्च को इसके पेड प्रिव्यू रखे गए हैं और टिकटों की बिक्री जिस रफ्तार से हो रही है, उससे यह साफ नजर आ रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है।
 
ट्रेड सर्कल में तो यह भी कहा जा रहा है कि एडवांस बुकिंग का ट्रेंड बेहद मजबूत है और यह फिल्म पहले भाग से भी बड़ा इतिहास रच सकती है।
 
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी हलचल के बीच भी रणवीर सिंह खामोश हैं। न कोई बड़ा प्रमोशनल अभियान, न टीवी इंटरव्यू, न सोशल मीडिया पर शोर। मानो वह जानते हों कि इस बार बात करने की जरूरत नहीं है—काम खुद बोल रहा है।
 

खामोशी जो बन गई नई पहचान

बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि फिल्म रिलीज से पहले जितना ज्यादा शोर होगा, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन रणवीर सिंह इस धारणा को उलटते नजर आ रहे हैं।
 
उनकी यह खामोशी दर्शकों के बीच एक अलग तरह की उत्सुकता पैदा कर रही है। फैंस को लग रहा है कि रणवीर अब दिखावे से ज्यादा अपने काम पर भरोसा कर रहे हैं।
 
कभी अतरंगी कपड़ों और सनसनीखेज हरकतों से चर्चा बटोरने वाले रणवीर सिंह अब शायद यह समझ चुके हैं कि असली स्टारडम शोर से नहीं, बल्कि काम से बनता है।
 
अगर ‘धुरंधर द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर वही कमाल दिखाती है जिसकी उम्मीद की जा रही है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर सिंह की यह खामोश रणनीति ही उनकी सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अतरंगी कपड़ों से खामोशी तक… रणवीर सिंह का बदला अंदाज, अब यह धुरंधर नहीं मचा रहा है शोर

अतरंगी कपड़ों से खामोशी तक… रणवीर सिंह का बदला अंदाज, अब यह धुरंधर नहीं मचा रहा है शोररणवीर सिंह लंबे समय तक अपनी अतरंगी स्टाइल और चौंकाने वाली हरकतों के कारण चर्चा में रहे, लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। ‘धुरंधर’ की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद भी उन्होंने शोर नहीं मचाया। अब ‘धुरंधर द रिवेंज’ की रिलीज से पहले भी वे खामोश हैं, जबकि फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है। रणवीर का यह नया अंदाज उनके फैंस को पसंद आ रहा है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है।

राज-डीके की सुपरहीरो फिल्म में सलमान खान के साथ सामंथा रुथ प्रभु?

राज-डीके की सुपरहीरो फिल्म में सलमान खान के साथ सामंथा रुथ प्रभु?सलमान खान इन दिनों लगातार नए प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि नयनतारा के साथ दिल राजू की फिल्म के बाद वह राज-डीके की सुपरहीरो फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु के साथ नजर आ सकते हैं। मेकर्स अगस्त तक फिल्म की शूटिंग शुरू करने की तैयारी में हैं।

क्या धुरंधर की एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने इम्तियाज अली की ‘हीर रांझा’ साइन कर ली?

क्या धुरंधर की एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने इम्तियाज अली की ‘हीर रांझा’ साइन कर ली?‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर के बाद सारा अर्जुन एक बार फिर चर्चा में हैं। इसी बीच खबर आई कि उन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म ‘हीर रांझा’ साइन कर ली है। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए साफ किया कि सारा ने फिलहाल कोई नई फिल्म साइन नहीं की है।

Alia Bhatt की एक्शन फिल्म ‘Alpha’ की रिलीज डेट घोषित, इस तारीख को होगा सिनेमाघरों में धमाका

Alia Bhatt की एक्शन फिल्म ‘Alpha’ की रिलीज डेट घोषित, इस तारीख को होगा सिनेमाघरों में धमाकायश राज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म ‘Alpha’ 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी, जबकि अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम भूमिकाओं में हैं। यह भारत की पहली महिला-प्रधान हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म मानी जा रही है।

धुरंधर: द रिवेंज के लिए दर्शकों का क्रेज हाई, ट्रेलर और पेड प्रिव्यू बुकिंग ने बढ़ाई उम्मीदें, क्या टूटेगा पहली फिल्म का रिकॉर्ड?

धुरंधर: द रिवेंज के लिए दर्शकों का क्रेज हाई, ट्रेलर और पेड प्रिव्यू बुकिंग ने बढ़ाई उम्मीदें, क्या टूटेगा पहली फिल्म का रिकॉर्ड?धुरंधर 2 यानी ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। पेड प्रिव्यू के लिए एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि फिल्म पहले भाग की सफलता को भी पीछे छोड़ सकती है। खास बात यह है कि कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। इसी वजह से दर्शकों में रणवीर के किरदार के अगले मिशन को देखने की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com