शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 6 मार्च 2026 (12:18 IST)

'धुरंधर 2' ट्रेलर रिलीज डेट और टाइम का हुआ खुलासा, रणवीर सिंह ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

Dhurandhar The Revenge
बॉलीवुड के 'पावरहाउस' कहे जाने वाले अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में हैं। साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद, अब इसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर फैंस की बेताबी सातवें आसमान पर है।
 
फैंस इस फिल्म के ट्रेलर का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब रणवीर सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म के नए पोस्टर्स शेयर करते हुए ट्रेलर की रिलीज डेट और सटीक समय की घोषणा कर दी है।
 
पोस्टर में रणवीर सिंह हमजा के किरदार में नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने बताया कि 'धुरंधर 2' का ट्रेलर कल यानी शनिवार, 7 मार्च 2026 को सुबह 11:01 बजे रिलीज किया जाएगा। 
 
फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए रणवीर सिंह ने कैप्शन में लिखा, “खुद को तैयार कर लीजिए। ट्रेलर कल, 7 मार्च को सुबह 11:01 बजे आ रहा है।” रणवीर का लुक काफी डार्क और इंटेंस नजर आ रहा है, जो संकेत दे रहा है कि इस बार 'रिवेंज' (बदला) पहले से कहीं ज्यादा खूंखार होने वाला है।
खबरों के मुताबिक, 'धुरंधर 2' का रनटाइम लगभग 3 घंटे 55 मिनट हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक बन जाएगी। हालांकि, फिल्म की सटीक लंबाई सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट और थिएटर्स में रिलीज के बाद ही साफ हो पाएगी।
 
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और अक्षय खन्ना नजर आने वाल हैं। 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च 2026 को दस्तक देने के लिए तैयार है। यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के पोस्टपोन होने के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' के लिए रास्ता पूरी तरह साफ नजर आ रहा है।
