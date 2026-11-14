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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (15:57 IST)

बाल दिवस स्पेशल: बेटे अयान के बहाने अपना बचपन फिर से जी रहे हैं अर्जुन बिजलानी, बताया- पिता बनने के बाद कैसे बदली जिंदगी

Arjun Bijlani
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (16:00 IST)
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बाल दिवस (Children’s Day) की दस्तक के साथ ही हर किसी के जेहन में स्कूल के वे बेफिक्र दिन और मस्ती भरे पल ताजा हो जाते हैं। छोटे पर्दे के लोकप्रिय अभिनेता अर्जुन बिजलानी के लिए भी यह दिन बेहद खास है। एक दौर था जब वे खुद स्कूल में बाल दिवस के जश्न का इंतजार करते थे, और आज वे अपने बेटे अयान की आंखों में वही चमक देखकर अपना बचपन फिर से जी रहे हैं।
 
जब स्कूल पढ़ाई नहीं, बल्कि जश्न की जगह बन जाता था
अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए अर्जुन बताते हैं कि बाल दिवस साल का वह एकमात्र दिन होता था, जब स्कूल किसी उत्सव जैसा लगता था। पढ़ाई की चिंता से दूर दोस्तों के साथ खेलना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और घंटों मस्ती करना उनकी सबसे खूबसूरत यादों में शामिल है। अर्जुन के मुताबिक, आज जब वे अपने बेटे अयान को स्कूल के कार्यक्रमों के लिए उत्साहित देखते हैं, तो उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। उन्हें यह देखकर खुशी होती है कि समय बदलने के बावजूद बच्चों के बीच इस खास दिन का क्रेज वैसा ही बना हुआ है।
बेटे अयान के साथ दोबारा जी रहे हैं बचपन के पल
अर्जुन स्वीकार करते हैं कि वे आज भी उन दिनों को याद करते हैं, जब समय की कोई पाबंदी नहीं होती थी और दोस्तों के साथ बाहर खेलना ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। हालांकि, पिता बनने के बाद उनकी यह कमी काफी हद तक पूरी हो गई है। अर्जुन कहते हैं कि अयान के साथ खेलना, उसकी छोटी-छोटी कहानियां सुनना और उसकी शरारतों में शामिल होना उन्हें उस जादुई दौर में वापस ले जाता है। उनके लिए अयान का जीवन में आना अपने ही बचपन को दोबारा जीने जैसा है।
 
खुद के बचपन को क्या सलाह देना चाहेंगे अर्जुन?
जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें अपने बचपन के दिनों में लौटकर खुद को कोई सलाह देनी हो, तो वे क्या कहेंगे? इस पर अर्जुन बेहद संजीदगी से जवाब देते हैं कि वे खुद से यही कहेंगे— 'खुद पर भरोसा रखो, सफर का आनंद लो और अपने प्रति बहुत ज्यादा सख्त मत बनो। जिंदगी में हर चीज आपकी योजना के मुताबिक नहीं होगी, और यह बिल्कुल सामान्य है।' इसके साथ ही वे अपने छोटे रूप को यह भी बताना चाहेंगे कि भविष्य में पिता बनने के बाद उन्हें एक बिल्कुल अलग तरह की खुशी का अहसास होगा, जो उन्हें धैर्य और निस्वार्थ प्रेम का असली मतलब सिखाएगी।
शब्दों से ज्यादा हमारे काम से सीखते हैं बच्चे
पेरेंटिंग के अपने नजरिए पर बात करते हुए अर्जुन बिजलानी का मानना है कि बच्चों को केवल उपदेश देकर नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि माता-पिता को खुद एक मिसाल बनना पड़ता है। वे अपने बेटे अयान में दयालुता, दूसरों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता जैसे गुण देखना चाहते हैं। 
 
अर्जुन के अनुसार, बच्चे हर पल अपने बड़ों को देखते हैं और वे हमारी बातों के बजाय हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। एक पिता के रूप में उनकी यही कोशिश है कि अयान आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ सबसे पहले एक बेहतर इंसान बने।
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