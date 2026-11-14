81 साल के टीनू आनंद के साथ हुआ बड़ा हादसा, 5 पसलियां टूटीं और फेफड़े में हुआ छेद, 14 दिन ICU में रहने के बाद घर लौटे

Photo Credit : X हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और मशहूर फिल्म निर्देशक टीनू आनंद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। 81 वर्षीय अभिनेता पिछले दिनों अपने घर पर एक गंभीर हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत की बात यह है कि 14 दिनों तक अस्पताल और आईसीयू में इलाज चलने के बाद अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है और वे घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

पीटीआई से बातचीत करते हुए टीनू आनंद ने खुद इस पूरे हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना उनके मुंबई स्थित आवास पर रात के समय हुई। घर की लाइटें बंद थीं और वे अंधेरे में ही टहल रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसला और वे बुरी तरह नीचे गिर गए।

हैरानी की बात यह है कि गिरने के तुरंत बाद टीनू आनंद को अपनी चोट की गंभीरता का अंदाजा नहीं हुआ। वे दर्द के बावजूद जाकर सो गए। हालांकि, अगली सुबह जब उनकी तकलीफ बढ़ी, तो उनकी बेटी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गईं। अस्पताल में जब उनका सीटी स्कैन किया गया, तो डॉक्टरों और परिवार के होश उड़ गए। जांच में पता चला कि गिरने की वजह से उनकी पांच पसलियां टूट गई हैं और उनके फेफड़े में भी छेद हो गया है।

14 दिन बाद लौटे घर, डॉक्टरों ने दी बेड रेस्ट की सलाह

चोट की गंभीरता को देखते हुए टीनू आनंद को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। करीब दो हफ्ते तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चलने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अपनी सेहत का अपडेट देते हुए अभिनेता ने कहा, मैं 14 दिनों के बाद घर वापस आया हूं और अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। डॉक्टरों ने मुझे पूरी तरह बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। जब तक डॉक्टर यह नहीं कह देते कि मैं बाहर जाने के लिए पूरी तरह फिट हूं, तब तक मैं घर पर ही रहूंगा।

काम पर लौटने को बेताब हैं दिग्गज अभिनेता

81 साल की उम्र में भी टीनू आनंद का काम के प्रति जुनून कम नहीं हुआ है। गंभीर चोटों से उबरने के बावजूद वे जल्द ही शूटिंग सेट पर लौटने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि उनकी रिकवरी इसी तरह अच्छी रही और डॉक्टरों ने अनुमति दी, तो वे अगले महीने से दो साउथ इंडियन फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं।

अभिनय और निर्देशन दोनों में छोड़ी है अमिट छाप

मशहूर पटकथा लेखक इंद्र राज आनंद के बेटे टीनू आनंद दशकों से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने न केवल कैमरे के सामने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि कैमरे के पीछे एक सफल निर्देशक के रूप में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

निर्देशक के तौर पर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 'कालिया', 'शहंशाह', 'मैं आजाद हूं' और 'मेजर साब' जैसी कई सुपरहिट और यादगार फिल्में दी हैं। वहीं, एक अभिनेता के रूप में पुरानी पीढ़ी के दर्शकों ने उन्हें 'अग्निपथ', 'खिलाड़ी', 'दामिनी', 'क्रांतिवीर', 'त्रिमूर्ति', 'चाइना गेट' और 'साथिया' जैसी फिल्मों में खूब सराहा। आज की युवा पीढ़ी भी उन्हें 'गजनी', 'दबंग', 'मेरी क्रिसमस' और प्रभास स्टारर 'सालार' में उनके शानदार किरदारों के लिए बखूबी जानती है।