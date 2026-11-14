फायरिंग की घटना के बाद सेट पर लौटे एक्टर टाइगर श्रॉफ, पूरी की 'लग जा गले' की शूटिंग

बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लग जा गले' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दोनों कलाकारों ने फिल्म के पुणे शेड्यूल की शूटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह शेड्यूल टाइगर श्रॉफ के लिए बेहद खास और चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि बीते महीने मुंबई में उनकी कार पर हुई फायरिंग की घटना के बाद यह सेट पर उनकी पहली वापसी थी।

सोशल मीडिया पर केक की तस्वीर के साथ दी जानकारी

पुणे शेड्यूल के रैप-अप की जानकारी फिल्म के हेयर और मेकअप आर्टिस्ट सौरव रॉय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फैंस के साथ साझा की। सौरव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक चॉकलेट केक की तस्वीर पोस्ट की, जिस पर साफ शब्दों में 'LJG Pune Wrap' लिखा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस 'धर्मा प्रोडक्शंस' को भी टैग किया।





तस्वीर शेयर करते हुए सौरव ने कैप्शन में लिखा, "और यह रैप-अप हुआ @janhvikapoor @tigerjackieshroff"। बाद में जाह्नवी कपूर ने भी इस स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम पर री-शेयर करते हुए पुणे शेड्यूल पूरा होने की पुष्टि की।

फायरिंग की घटना के बाद रखी गई थी कड़ी गोपनीयता

गौरतलब है कि 18 अक्टूबर 2026 को मुंबई के जुहू इलाके में कुछ अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की बीएमडब्ल्यू कार पर गोलियां चलाई थीं। इस हमले में टाइगर को बारूद और टूटे हुए कांच से मामूली चोटें आई थीं। इस घटना के बाद टाइगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिल्म के मेकर्स ने पुणे शेड्यूल की लोकेशन को बेहद गोपनीय रखा था।

राज मेहता के निर्देशन में बन रही 'लग जा गले' एक रिवेंज-एक्शन लव स्टोरी है। राज मेहता इससे पहले 'गुड न्यूज', 'जुगजुग जियो' और 'सेल्फी' जैसी चर्चित फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और जाह्नवी कपूर के साथ अभिनेता लक्ष्य भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 'लग जा गले' 14 मई 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।