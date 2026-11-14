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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (15:22 IST)

नन्हे दिल मूवी प्रिव्यू: समान अवसर की जंग और एक प्रिंसिपल का साहस, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में सराही गई सुनील शेट्टी की यह फिल्म

नन्हे दिल मूवी प्रिव्यू: समान अवसर की जंग और एक प्रिंसिपल का साहस, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में सराही गई सुनील शेट्टी की यह फिल्म
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (15:22 IST)
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एक्शन किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले सुनील शेट्टी अब बड़े पर्दे पर बेहद संवेदनशील और प्रेरक अंदाज में नजर आने वाले हैं। उनकी आगामी पारिवारिक ड्रामा फिल्म 'नन्हे दिल' आगामी शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। श्रीनाथजी हॉस्पिटैलिटी और नाइनफोल्ड पिक्चर्स की प्रस्तुति तथा नवरस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फिल्म महज मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक समानता पर एक सार्थक संवाद शुरू करती है।
 

कहानी का केंद्र: प्रतिभा बनाम आर्थिक हैसियत

फिल्म की कहानी समाज की उस कड़वी सच्चाई पर प्रहार करती है, जहां बच्चों की काबिलियत को अक्सर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति से तौला जाता है। फिल्म में सुनील शेट्टी एक प्रतिष्ठित स्कूल के सिद्धांतवादी प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी नजर रघु नाम के एक बेहद होनहार बच्चे पर पड़ती है, जिसके पिता कपड़े धोने (धोबी) का काम करते हैं। प्रिंसिपल का मानना है कि हुनर किसी वर्ग विशेष का मोहताज नहीं होता। इसी सोच के साथ वे तमाम सामाजिक और आर्थिक दीवारों को तोड़ते हुए रघु को संपन्न परिवारों के बच्चों के साथ पढ़ने का समान अवसर दिलाते हैं। यह सफर बच्चों के साथ-साथ आज के माता-पिता को भी आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है।
 

स्टारकास्ट और पर्दे के पीछे की मजबूत टीम

सुनील शेट्टी के अलावा फिल्म में बाल कलाकार सर्वेश सतीश अडावड़े और आर्यन कटारिया महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। सुरेंद्र पाल और राजगोपाल अय्यर भी कहानी को मजबूती देते नजर आएंगे। फिल्म के लेखन की कमान बेहद अनुभवी हाथों में है। 'मैरी कॉम', 'नीरजा', 'परमाणु' और 'मैदान' जैसी चर्चित फिल्मों से जुड़े रहे साईविन क्वाड्रास ने इस फिल्म में क्रिएटिव प्रोड्यूसर और स्क्रीनप्ले राइटर की जिम्मेदारी संभाली है। उनके साथ विशाल कपूर ने स्क्रीनप्ले और संवाद लिखे हैं। फिल्म का निर्माण सौम्य जैन, श्रिया तोरणे, ध्रुव करुणाकर और ऐश्वर्या यादव ने मिलकर किया है।
 

निर्देशक स्वरूप राज मेदारा के बारे में

'नन्हे दिल' की मूल कहानी लिखने के साथ-साथ इसके निर्देशन की बागडोर स्वरूप राज मेदारा ने संभाली है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि सही समय पर मिला थोड़ा सा प्रोत्साहन किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है।
 

क्या कहते हैं सुनील शेट्टी?

इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के अपने अनुभव को साझा करते हुए सुनील शेट्टी का मानना है कि 'नन्हे दिल' बच्चों को समान अवसर देने और उन्हें सहज महसूस कराने की बात करती है। उनके अनुसार, आज की पीढ़ी बराबरी में यकीन रखती है और हर बच्चे को अपने माता-पिता के अधूरे सपनों का बोझ ढोने के बजाय खुद के सपने जीने की आजादी मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आज के अभिभावक ईमानदारी और पारिवारिक मूल्यों को अहमियत देते हैं। एक सरल लेकिन बेहद जरूरी कहानी होने के कारण ही उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भरी।
 

फिल्म से जुड़े रोचक तथ्य (Trivia)

  • सिर्फ 37 दिनों में पूरी हुई शूटिंग: सटीक प्लानिंग और टीम वर्क के दम पर इस पूरी फिल्म की शूटिंग महज 37 दिनों के भीतर निपटा ली गई थी।
  • दो नामों से पहचान: भारतीय दर्शकों के लिए इसका नाम 'नन्हे दिल' रखा गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों और फिल्म समारोहों के लिए इसका शीर्षक 'फ्लाई हाई लिटिल हार्ट्स' (Fly High Little Hearts) तय किया गया है।
  • टोरंटो में मिल चुकी है सराहना: भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म ने वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। प्रतिष्ठित टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में इसकी विशेष स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जहां इसके भावनात्मक पहलू को काफी पसंद किया गया।
  • पुराना नाम: शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट की चर्चा 'उड़ जा नन्हे दिल' नाम से भी हुई थी, जिसे बाद में संक्षिप्त कर 'नन्हे दिल' कर दिया गया।
 
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