माइनस 40 डिग्री तापमान और 14 हजार फीट की ऊंचाई, सलमान खान ने 'मातृभूमि' के लिए पार की हर मुश्किल

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का पहला टीजर और पोस्टर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी चर्चा देखने को मिल रही है और इसे लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। फिल्म की पहली झलक ने दर्शकों को इसकी दुनिया की एक दिलचस्प झलक दिखाई, जिसके बाद से ही प्रशंसक फिल्म से जुड़ी और जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दर्शकों के बीच बढ़ते उत्साह के साथ अब फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर का इंतज़ार भी और बढ़ गया है।

फिल्म के भव्य विजुअल्स की एक बड़ी वजह वे वास्तविक और चुनौतीपूर्ण लोकेशन्स हैं, जहां इसकी शूटिंग की गई है। फिल्म की शूटिंग 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में की गई, जहां तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आसान स्टूडियो सेटअप का सहारा लेने के बजाय, फिल्म की टीम पूरी यूनिट को ऊंचाई पर स्थित घाटियों और बर्फीली नदियों के किनारे ले गई, ताकि युद्ध के मोर्चे पर तैनात सैनिकों के संघर्ष और जज्बे को वास्तविक रूप में पर्दे पर उतारा जा सके।

शूटिंग के अनुभवों और सेट पर सलमान खान के समर्पण के बारे में बात करते हुए, निर्देशक अपूर्व लाखिया ने फिल्म की शूटिंग के सबसे मुश्किल दिनों में से एक को याद किया। उन्होंने बताया, सबसे मुश्किल लोकेशन तारो प्लेन्स नाम की जगह पर थी, जो नदी के बिल्कुल पास स्थित है। वहां हमने सलमान सर और बाकी कलाकारों के साथ उसी दिन शूटिंग की, जिस दिन वह पहली बार वहां पहुंचे थे।

उन्होंने कहा, तापमान माइनस 7 डिग्री था और बारिश हो रही थी। सैनिकों को एक ढलान पर दौड़कर ऊपर जाना था। सलमान सर एक दिन पहले ही वहां पहुंचे थे और खुद को उस मौसम और ऊंचाई के अनुकूल ढालने के बजाय सीधे सेट पर आने का फैसला किया। हमने उन्हें उस जमा देने वाली ठंड में ऊपर और नीचे चलते हुए तीन टेक दिए और उन्होंने बिना किसी शिकायत के यह सब किया। न अतिरिक्त ऑक्सीजन ली और न ही किसी चीज़ की मांग की।

ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन और जमा देने वाली बारिश के बीच, बिना मौसम के अनुकूल होने के लिए समय लिए शूटिंग करना, इस भूमिका के प्रति सलमान खान के समर्पण को बखूबी दर्शाता है। फिल्म के सेट से सामने आ रहे ऐसे किस्सों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है और एक यादगार सिनेमाई अनुभव का वादा किया है।

अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले निर्मित ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी।