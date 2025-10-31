शनिवार, 1 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. अनसुनी प्रेम कहानी
Written By समय ताम्रकर

ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी: सलमान-विवेक को पीछे छोड़ अभिषेक ने जीता दिल, जानिए पूरी कहानी

Aishawarya Rai Bachchan love life
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन आज अभिषेक बच्चन की पत्नी और आराध्या की प्यारी माँ के रूप में एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। मिस वर्ल्ड बनने से लेकर फिल्मों में सुपरस्टार बनने तक और फिर एक आदर्श बहू-बेटी-माँ की भूमिका तक, ऐश्वर्या ने हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ़ के बीच अद्भुत संतुलन बनाए रखा है। हालांकि, शादी से पहले उनके जीवन में कुछ रिश्ते भी सुर्खियों में रहे, जिन्होंने समय-समय पर खबरों में खूब जगह बनाई।
 
राजीव मूलचंदानी: पहला आकर्षण
मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या की मुलाकात मॉडल राजीव मूलचंदानी से हुई। शूट्स के दौरान दोस्ती बढ़ी और दोनों को लेकर प्रेम संबंध की चर्चा शुरू हुई। कहा जाता है कि ये रिश्ता युवावस्था का आकर्षण था, जो समय के साथ खत्म हो गया। बाद में दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो गईं।
 
सलमान खान: प्यार, दर्द और विवाद
1999 में ‘हम दिल दे चुके सनम’ की शूटिंग के दौरान सलमान और ऐश्वर्या करीब आए। उनकी जोड़ी को जनता ने बेहद पसंद किया, लेकिन यह रिश्ता विवादों और भावनात्मक तनावों से घिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिश्ता धीरे-धीरे कड़वाहट में बदल गया और ऐश्वर्या ने सलमान से दूरी बना ली। कहा जाता है कि यह ऐश्वर्या के जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, जिसे उन्होंने साहस के साथ पार किया।
 
विवेक ओबेरॉय: दोस्ती या प्यार?
सलमान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या की विवेक ओबेरॉय से नजदीकी बढ़ी। विवेक ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया, लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाया। विवेक ने सार्वजनिक रूप से सलमान पर आरोप लगाए, जिसके बाद उनके करियर को नुकसान भी हुआ। माना जाता है कि ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती माना, जबकि विवेक इससे आगे देख रहे थे।
 
अभिषेक बच्चन: हमेशा के लिए साथ
‘गुरु’ और ‘उमराव जान’ की शूटिंग के दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या एक-दूसरे के करीब आए। टोरंटो में फिल्म प्रीमियर के दौरान अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज़ किया और उन्होंने तुरंत हां कह दिया। 20 अप्रैल 2007 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज ऐश्वर्या बच्चन परिवार का अहम हिस्सा हैं और अभिषेक-आराध्या के साथ उनका जीवन बेहद खुशहाल है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

120 बहादुर में स्पर्श वालिया और अतुल सिंह ने दिखाया असली जज़्बा, निभाए सबेदार राम चंदर यादव और हवलदार निहाल सिंह के किरदार

120 बहादुर में स्पर्श वालिया और अतुल सिंह ने दिखाया असली जज़्बा, निभाए सबेदार राम चंदर यादव और हवलदार निहाल सिंह के किरदारएक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' साल की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसका टीज़र और पोस्टर पहले ही भारतीय सैनिकों की बहादुरी और अटूट जज़्बे से प्रेरित इस शानदार कहानी की झलक दिखा चुके हैं।

SRK ने किया 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल' का आगाज, बोले- मैं कौन हूं, कौन नहीं… मायने नहीं रखता

SRK ने किया 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल' का आगाज, बोले- मैं कौन हूं, कौन नहीं… मायने नहीं रखताशाहरुख ख़ान दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। अपने चार्म, मज़ाकिया अंदाज़, स्टाइल और शानदार एक्टिंग से उन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया है। उनकी प्यारी और ज़मीन से जुड़ी शख्सियत ही उन्हें बाकी सब से अलग बनाती है। वो ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हैं।

प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की तस्वीर लीक करने पर मीडिया पोर्टल पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- किसी क्रिमनल से कम नहीं...

प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की तस्वीर लीक करने पर मीडिया पोर्टल पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- किसी क्रिमनल से कम नहीं...बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। एक्ट्रेस जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। कैटरीना इन दिनों काम से ब्रेक लेकर अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं। वह लाइमलाइट से दूर परिवार के साथ मुंबई स्थित अपने घर में शांति से दिन बिता रही हैं।

सुशांत सिह राजपूत की मौत को लेकर बहन श्वेता सिंह का दावा, बोलीं- दो लोगों ने किया मर्डर...

सुशांत सिह राजपूत की मौत को लेकर बहन श्वेता सिंह का दावा, बोलीं- दो लोगों ने किया मर्डर...बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की साल 2020 में अचानक मौत से हर कोई शॉक्ड रह गया था। सुशांत मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। एक्टर की मौत की गुत्थी ऐसी उलझी की इस मामले की सीबीआई जांच तक हुई। सुशांत का परिवार अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की थी।

बाहुबली: द एपिक की रिलीज के बाद प्रशांत नील ने की राजामौली की तारीफ, बोले- पूरी पीढ़ी के लिए सपने देखने के लिए धन्यवाद

बाहुबली: द एपिक की रिलीज के बाद प्रशांत नील ने की राजामौली की तारीफ, बोले- पूरी पीढ़ी के लिए सपने देखने के लिए धन्यवादएसएस राजामौली की ऐतिहासिक कृति बाहुबली फ्रैंचाइज़ी ने अपनी रिलीज़ के साथ ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा था। बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्लूज़न – दोनों ही फ़िल्में ऐतिहासिक सफलताएं साबित हुईं, जिन्होंने कहानी कहने, भव्यता और सिनेमा की दृष्टि के नए मानक स्थापित किए।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com