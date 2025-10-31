शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk

ऐश्वर्या राय को मायके में बुलाते हैं इस क्यूट नाम से

Aishwarya Rai
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन 1 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ऐश्वर्या बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के दम पर खूब नाम कमाया है। दुनिया के हर कोने में उनके फैन हैं।
 
ऐश्वर्या राय ने बहुत छोटी उम्र में ही विज्ञापन करने शुरू कर दिए थे। वह जब 9वीं क्लास में थीं जब एक पेंसिल के एड में नजर आई थीं। ऐश्वर्या की खूबसूरती को देखते हुए उन्हें कम उम्र में ही कई बड़े प्रोजेक्ट और फिल्मों के ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया था। एक्ट्रेस ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज हासिल किया था। 
 
ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के अलावा बच्चन परिवार की बहू होने के नाते भी अलग मुकाम रखती हैं। ऐश्वर्या राय ने साल 2007 मे अभिषेक बच्चन संग शादी की थी। शादी के करीब 4 साल बाद ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या को जन्म दिया था।
 
ऐश्वर्या अपने ससुराल के साथ-साथ मायके में भी सभी की प्रिय हैं। ऐश्वर्या राय की भाभी ने उनके एक और नाम खुलासा किया था। जब ऐश्वर्या की भाभी श्रीमा राय से इंस्टाग्राम पर पूछा गया था कि आप अपने बच्चों को कैसे बताती होंगी कि उनकी आंटी कितनी फेमस हैं? 
 
इसपर श्रीमा ने जवाब दिया था, मेरे घर में ये कभी भी एक विषय नहीं रहा है। ऐश को घर में बच्चे गुलू मामी के नाम से पुकारते हैं।
 
ऐश्वर्या राय ने साल 1997 में आई मणि रत्नम की फिल्म ईरुवर से एक्टिंग डेब्यू किया था। ऐश्वर्या आखिरी बार 2023 में रिलीज मणि रत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' में दिखी थीं। 
