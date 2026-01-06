ड्रग माफिया, जादू और हंसी का धमाका: क्या ‘राहु केतु’ बनेगी अनोखी कॉमेडी फिल्म?

16 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने जा रही फिल्म ‘राहु केतु’ के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह पारंपरिक कॉमेडी से हटकर भारतीय लोककथाओं, कल्पना और एडवेंचर को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। फिल्म का नाम ही दर्शकों का ध्यान खींचता है, क्योंकि राहु और केतु भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में रहस्यमयी प्रतीक माने जाते हैं। अब इन्हीं नामों को आधुनिक हास्य और फैंटेसी के साथ बड़े पर्दे पर पेश किया जा रहा है।

लोककथाओं से प्रेरित लेकिन आधुनिक कहानी

‘राहु केतु’ को लेखक और निर्देशक विपुल विग ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म को ज़ी स्टूडियोज़ और बीलाइव प्रोडक्शंस के बैनर तले उमेश कुमार बंसल, प्रगति देशमुख, सूरज सिंह और वर्षा कुकरेजा ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म एक कॉमेडी एडवेंचर के रूप में सामने आती है, जिसमें भारतीय लोककथाओं की आत्मा और आज के दौर की कहानी कहने की शैली का मेल देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी पारंपरिक ‘गुड बनाम ईविल’ ढांचे में नहीं बंधती, बल्कि यह पहचान, आत्म-खोज और अपने भाग्य पर नियंत्रण जैसे विषयों को हल्के-फुल्के हास्य के जरिए पेश करती है।

कहानी: एक जादुई नोटबुक से जन्मे दो किरदार

फिल्म की कहानी शुरू होती है लेखक चुरू लाल की एक रहस्यमयी और जादुई नोटबुक से, जिससे जन्म लेते हैं दो मासूम लेकिन उलझे हुए किरदार, राहु और केतु। ये दोनों अपनी ही उत्पत्ति से अनजान हैं और एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें उस नोटबुक को वापस हासिल करना है, जो चालाक मीनू टैक्सी के हाथ लग चुकी है।

इस सफर के दौरान राहु और केतु न सिर्फ अपने अस्तित्व से जुड़े चौंकाने वाले सच जान पाते हैं, बल्कि अनजाने में एक खतरनाक ड्रग माफिया नेटवर्क से भी टकरा जाते हैं। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, कॉमेडी के साथ रोमांच और सस्पेंस भी जुड़ जाता है। कहानी धीरे-धीरे इस सवाल की ओर बढ़ती है कि क्या इंसान (या किरदार) अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।

वरुण-पुलकित का कॉमिक तालमेल

फिल्म में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी खास आकर्षण है। दोनों पहले भी अपनी कॉमिक टाइमिंग और ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए पहचाने जाते रहे हैं। इस फिल्म में उनके किरदार मासूमियत और अराजकता का दिलचस्प मिश्रण पेश करते हैं। शालिनी पांडे कहानी में भावनात्मक संतुलन और गहराई लाती हैं, जबकि चंकी पांडे का किरदार फिल्म में अनुभव और व्यंग्य का तड़का जोड़ता है। कुल मिलाकर स्टारकास्ट फिल्म की हल्की-फुल्की लेकिन अर्थपूर्ण कहानी को मजबूती देती है।

‘राहु केतु’ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय सिनेमा में लोककथाओं से प्रेरित फैंटेसी कॉमेडी को नए सिरे से पेश करने की कोशिश करती है। जहां आज की कई कॉमेडी फिल्में केवल वन-लाइन जोक्स पर टिकी होती हैं, वहीं यह फिल्म कल्पना, संस्कृति और समकालीन विषयों को एक साथ पिरोने का प्रयास करती है।

इसके अलावा, फिल्म का संदेश, अपनी पहचान को समझना और अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेना, आज के युवा दर्शकों से सीधे जुड़ता है। यही वजह है कि ‘राहु केतु’ सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म नहीं, बल्कि एक सोच के साथ आने वाली कॉमेडी एडवेंचर बनती है।

16 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने जा रही ‘राहु केतु’ से उम्मीद की जा रही है कि यह दर्शकों को हंसी के साथ-साथ एक नई तरह की सिनेमाई दुनिया से भी रूबरू कराएगी।