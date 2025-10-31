सुशांत सिह राजपूत की मौत को लेकर बहन श्वेता सिंह का दावा, बोलीं- दो लोगों ने किया मर्डर...

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की साल 2020 में अचानक मौत से हर कोई शॉक्ड रह गया था। सुशांत मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। एक्टर की मौत की गुत्थी ऐसी उलझी की इस मामले की सीबीआई जांच तक हुई। सुशांत का परिवार अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की थी।

सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अक्सर अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग करते रहती हैं। वह इसके लिए मुहिम तक चला चुकी हैं। वहीं अब एक बार फिर श्वेता सिंह ने सुशांत की दुखद मौत को लेकर बहस छेड़ दी है। श्वेता ने शुभंकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

श्वेता ने दावा किया कि सुशांत के निधन से महीनों पहले एक तांत्रिक ने उनके परिवार को चेतावनी दी थी कि वह मार्च 2020 के बाद जिंदा नहीं रहेंगे। उनके भाई की हत्या 2 लोगों ने की थी। इसके लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिकों का भी जिक्र किया।

श्वेता ने कह, आत्महत्या कैसे हो सकती है? जो पंखा था और जो बिस्तर था उसमें दूरी ही इतनी नहीं थी कि कोई इंसान अपना पैर लटका सके। अगर आत्महत्या करनी है, तो आप एक स्टूल का उपयोग करेंगे ना? लेकिन स्टूल जैसा कुछ नहीं था वहां पर।

श्वेता सिंह कीर्ति ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक से सेशन लिया तो वहां उन्हें चौंकाने वाली बातें सुनने को मिलीं। उन्होंने कहा, मुझे जिन लोगों ने अप्रोच किया, एक अमेरिका की मनोवैज्ञानिक थी... वह यह भी नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं या मेरा भाई कौन है।

श्वेता ने बताया, उसने मुझे कहा कि 'उसका मर्डर हुआ है। दो लोग आए थे।' मुंबई की एक दूसरी मनोवैज्ञानिक ने भी ऐसा ही बताया। मुंई के मनोवैज्ञानिक ने मुझसे संपर्क किया, 'उसने बिल्कुल वही बात कही जो गॉडमदर ने कही थी।' दोनों ने बोला कि दो लोग आए थे जो उसका मर्डर करके गए हैं।

श्वेता सिंह ने यह भी बताया कि उनकी बड़ी बहन को किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था जिसमें चेतावनी दी गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत पर काला जादू किया जा रहा है। श्वेता ने कहा, फोन पर कहा गया था कि सुशांत मार्च 2020 के बाद जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि उन पर काला जादू चल रहा है।

उन्होंने कहा, हम एक पढ़े-लिखे और वैज्ञानिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं इसलिए उस वक्त किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया था। परिवार ने इन सब बातों को अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ और ज्यादा अजीब लगता है।