शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. From Bajirao Mastani to Pathan Deepika Padukones action avatars ahead of blockbuster King and Atlees sci fi film
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (13:44 IST)

पठान से सिंघम अगेन तक, दीपिका पादुकोण ने अपने एक्शन अवतार से मचाया तहलका

Deepika Padukone action movie
दीपिका पादुकोण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के हर पहलू में अपना दबदबा बनाया है। वह उन गिनी-चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं — उनकी पिछली तीनों फिल्मों ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। 
 
दीपिका पादुकोण एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर किरदार में गहराई, आत्मविश्वास और प्रभाव लेकर आती हैं। अलग-अलग तरह के किरदारों में उन्हें देखना हमेशा दर्शकों के लिए आनंददायक रहा है। लेकिन दीपिका का एक्शन अवतार देखना एक अलग ही अनुभव है — उन्होंने कई दमदार एक्शन भूमिकाएँ निभाई हैं और आगे भी कई रोमांचक अवतारों में नजर आने वाली हैं। आइए नज़र डालते हैं दीपिका पादुकोण के कुछ शानदार एक्शन रोल्स पर!
 
सिंघम अगेन
दीपिका ने रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में लेडी सिंघम के रूप में एंट्री की, जहाँ उन्होंने पुलिस की वर्दी में वाहनों और बंदूकों के साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस किए। अब वह इसी यूनिवर्स में अपनी सोलो कॉप फिल्म की अगुवाई करने जा रही हैं, जिससे फैंस के लिए रोमांच और भी बढ़ गया है।
 
पठान
पठान में दीपिका पादुकोण ने एक दमदार स्पाई के रूप में अपने एक्शन अवतार से दर्शकों को प्रभावित किया। उन्होंने कई हाई-इंटेंसिटी एक्शन सीन और खतरनाक स्टंट खुद किए। फिल्म के हर फ्रेम में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और ताकत साबित की।
 
फाइटर
फाइटर में दीपिका पादुकोण ने भारतीय वायुसेना की अधिकारी मीनल राठौड़ की भूमिका निभाई। उन्होंने हवाई जहाज़ों में सांस रोक देने वाले स्टंट्स और हवाई लड़ाई के दृश्यों में अपनी दृढ़ता और शौर्य दिखाया। उन्होंने इस किरदार में शक्ति, सटीकता और गर्व को बखूबी प्रस्तुत किया।

बाजीराव मस्तानी
बाजीराव मस्तानी में दीपिका ने मस्तानी का किरदार निभाया, जहाँ उन्होंने तलवारबाज़ी वाले शानदार एक्शन सीक्वेंस में अपनी कला दिखाई। एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल भी उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए। फिल्म के कई दृश्यों में दीपिका को घोड़े की सवारी करते, तलवार चलाते और धनुष-बाण का उपयोग करते हुए देखा गया।
 
पद्मावत
पद्मावत में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती के रूप में अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करते हुए बहादुरी, शक्ति और गरिमा का परिचय दिया। उनके एक्शन दृश्यों में शौर्य और दृढ़ संकल्प झलकता है।
किंग
दीपिका पादुकोण अब सिद्धार्थ आनंद की एक्शन ड्रामा फिल्म किंग में मुख्य भूमिका निभाने जा रही हैं, जिसमें शाहरुख़ ख़ान भी हैं। इस फिल्म में दीपिका फुल-ऑन एक्शन मोड में नजर आएंगी, और दर्शकों की उम्मीदें इस फिल्म से आसमान छू रही हैं।
 
AA22XA6
दीपिका पादुकोण की अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका कार्यशील शीर्षक AA22XA6 है, प्रसिद्ध निर्देशक एटली के निर्देशन में बन रही है और इसमें अल्लू अर्जुन भी नजर आएंगे। इस फिल्म में दीपिका जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस करने वाली हैं, और यह एटली के साथ उनकी ब्लॉकबस्टर जवान के बाद की रोमांचक वापसी होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मायसा: रश्मिका मंदाना ने सोलो लीड एक्शन फिल्म करने के बारे में की खुलकर बात

मायसा: रश्मिका मंदाना ने सोलो लीड एक्शन फिल्म करने के बारे में की खुलकर बातएक साल भर जबरदस्त एक्शन और रोमांच से भरी फिल्मों के बाद अब दर्शकों के लिए एक और सरप्राइज 'मायसा' आ रहा है, जिसमें लीड रोल में नजर आएंगी टैलेंटेड और खूबसूरत रश्मिका मंदाना। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही यह फिल्म चर्चा में है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है रश्मिका का नया दमदार लुक और इसकी दिलचस्प कहानी।

इंडियाज गॉट टैलेंट: नवजोत सिंह सिद्धू ने कंटेस्टेंट के पिता के इलाज के लिए दिए इतने लाख रुपए

इंडियाज गॉट टैलेंट: नवजोत सिंह सिद्धू ने कंटेस्टेंट के पिता के इलाज के लिए दिए इतने लाख रुपएसोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का मशहूर रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ अपने अजब गजब परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत रहा है। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा एक्ट दिखाया जाएगा जिसने जज नवजोत सिंह सिद्धू के दिल को गहराई से छू लिया।

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं' बयान पर मचा बवाल तो ममता कुलकर्णी ने लिया यू-टर्न, बोलीं- विक्की गोस्वामी की बात कर रही थीं

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं' बयान पर मचा बवाल तो ममता कुलकर्णी ने लिया यू-टर्न, बोलीं- विक्की गोस्वामी की बात कर रही थींबॉलीवुड एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया। ममता ने कहा था, 'उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, वह आतंकी नहीं है।'

Bigg Boss 19 : मालती चाहर ने अमाल मलिक को बुलाया गटर, तान्या मित्तल ने लड़ाई में डाला घी

Bigg Boss 19 : मालती चाहर ने अमाल मलिक को बुलाया गटर, तान्या मित्तल ने लड़ाई में डाला घीरियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में घर में हुए कैप्टेंसी टास्क में घरवालों के बीच घमासान देखने को मिला। वहीं अब मेकर्स ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें दो दोस्तों मालती चाहर और अमाल मलिक के बीच लड़ाई देखने को मिली।

71 साल के टीकू तलसानिया ने बाइक पर किया स्टंट, मानसी पारेख ने भी दिए टाइटैनिक पोज, पुलिस ने दर्ज किया केस

71 साल के टीकू तलसानिया ने बाइक पर किया स्टंट, मानसी पारेख ने भी दिए टाइटैनिक पोज, पुलिस ने दर्ज किया केसबॉलीवुड एक्टर टीकू तलसानिया को बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ गया है। 71 साल के टीकू तलसानिया का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। टीकू और मानसी पारेख के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में टीकू तलसानिया बाइक पर स्टंट कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com