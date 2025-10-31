शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 19 promo amaal mallik angry with malti chahar
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (12:01 IST)

Bigg Boss 19 : मालती चाहर ने अमाल मलिक को बुलाया गटर, तान्या मित्तल ने लड़ाई में डाला घी

Bigg Boss 19 Updates
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में घर में हुए कैप्टेंसी टास्क में घरवालों के बीच घमासान देखने को मिला। वहीं अब मेकर्स ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें दो दोस्तों मालती चाहर और अमाल मलिक के बीच लड़ाई देखने को मिली। 
 
दोनों ने लड़ाई में तान्या मित्तल ने माचिस की तिल्ली लगाकर आग और बढ़ा दी। प्रोमो में अमाल मलिक और मालती चाहर के बीच बहस होती दिख रही है। अमाल, मालती से कहते हैं, 'ये गटर गटर मत किया कर। चार लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट मत किया कर।'
 
इस पर मालती कहती हैं, उन्होंने कभी अमाल के लिए ऐसी गंदी बातें नहीं की हैं। वह उनसे बाद में बात करने के लिए कहती हैं। दोनों की लड़ाई के बीच तान्या अमाल को बार-बार कहती हैं कि मालती ने उन्हें गटर क्रों बोला? कुनिका भी मालती पर तंज कसते हुए कहती हैं, 'वो पूरा दिन अमाल के कपड़े पहनती हैं और उन्हें ही गटर बुलाती हैं।'
 
कुनिका और तान्या की बातें सुनकर अमाल भड़क जाते हैं और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। कैप्टन मृदुल के मुताबिक, तान्या की वजह से ये सारा बवाल मचा है। वो अमाल पर अपना होल्ड रखना चाहती हैं। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

71 साल के टीकू तलसानिया ने बाइक पर किया स्टंट, मानसी पारेख ने भी दिए टाइटैनिक पोज, पुलिस ने दर्ज किया केस

71 साल के टीकू तलसानिया ने बाइक पर किया स्टंट, मानसी पारेख ने भी दिए टाइटैनिक पोज, पुलिस ने दर्ज किया केसबॉलीवुड एक्टर टीकू तलसानिया को बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ गया है। 71 साल के टीकू तलसानिया का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। टीकू और मानसी पारेख के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में टीकू तलसानिया बाइक पर स्टंट कर रहे हैं।

AskSRK सेशन : शाहरुख खान ने फैन को दी लड़की पटाने की टिप्स, सलमान खान के लिए कही दिल छू लेने वाली बात

AskSRK सेशन : शाहरुख खान ने फैन को दी लड़की पटाने की टिप्स, सलमान खान के लिए कही दिल छू लेने वाली बातबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। किंग खान सोशल मीडिया पर #AskSRK सेशन के जरिए फैंस संग जुड़े रहते हैं। वह इस दौरान अपने फैंस के कई मजेदार सवालों के जवाब देते हैं। शाहरुख ने एक बार फिर #AskSRK सेशन में फैंस के कई सवालों के जवाब दिए हैं।

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आनेवाला है बड़ा लीप, स्मृति ईरानी रहेंगी शो का हिस्सा!

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आनेवाला है बड़ा लीप, स्मृति ईरानी रहेंगी शो का हिस्सा!स्टार प्लस का मशहूर डेली सोप 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर अपनी नई कहानी के साथ लौट आया है। दिलचस्प कहानी और नए ट्विस्ट्स से भरा यह शो फिर से अपना जादू चला रहा है, जिससे दर्शक हर एपिसोड के साथ जुड़े हुए हैं। शो में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहे हैं।

लाइमलाइट से दूर शाइनी अहूजा विदेश में बेच रहे कपड़े, रेप के आरोप ने खत्म कर दिया था करियर

लाइमलाइट से दूर शाइनी अहूजा विदेश में बेच रहे कपड़े, रेप के आरोप ने खत्म कर दिया था करियरबॉलीवुड एक्टर शाइनी अहूजा ने बैक-टू-बैक हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने 2005 में फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत की थी। इसके बाद गैंगस्टर (2006), वो लम्हे (2006), लाइफ इन अ... मेट्रो (2007), और भूल भुलैया (2007) जैसी हिट फिल्मों से उनका करियर बुलंदियों पर पहुंच गया।

शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा अस्पताल में भर्ती, दौड़े-दौड़े मां को देखने पहुंचीं एक्ट्रेस

शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा अस्पताल में भर्ती, दौड़े-दौड़े मां को देखने पहुंचीं एक्ट्रेसबॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों मुश्किल दौरा से गुजर रही हैं। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। वहीं अब उनकी मां सुनंदा शेट्टी की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार सुनंदा को मुंबई लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है।शिल्पा शेट्टी को गुरुवार को लीलावती अस्पताल में जाते हुए देखा गया।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com