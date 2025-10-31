शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (12:24 IST)

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं' बयान पर मचा बवाल तो ममता कुलकर्णी ने लिया यू-टर्न, बोलीं- विक्की गोस्वामी की बात कर रही थीं

Mamta Kulkarni
बॉलीवुड एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया। ममता ने कहा था, 'उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, वह आतंकी नहीं है।' 
 
अब हंगामा मचने के बाद ममता कुलकर्णी ने अपने बयान पर यू-टर्न ले लिया है। गोरखपुर में मीडिया से बात करते हुए ममता ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके कमेंट को गलत समझा गया। वह दाऊद इब्राहिम की नहीं, बल्कि विक्की गोस्वामी की बात कर रही थीं।
 
ममता कुलकर्णी ने कहा, कल मेरे शब्दों को गलत ढंग से पेश किया गया। मैं वहां पर विक्की गोस्वामी की बात कर रही थी। दाऊद इब्राहिम की नहीं। दाऊद तो वास्तव में आतंकवादी था। मैं कभी दाऊद से नहीं मिली हूं। अभी मेरा पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं पूरी तरह आध्यात्म में लीन हो चुकी हूं। 
 
ममता ने कहा, जिसके साथ मेरा नाम कभी जुड़ा था, विक्की गोस्वामी, उससे भी मैंने नाता तोड़ दिया है। उसने भी कभी देशविरोधी काम नहीं किया। आपने कभी सुना है कि विक्की गोस्वामी ने कोई ब्लास्ट किया? मेरा किसी देशविरोधी से कोई संपर्क नहीं रहा है। मैं कट्टर हिंदूवादी हूं, इसलिए तो मैंने भगवा धारण किया। अगर मैंने इसे धारण किया है तो आपको ही मुझे शक्ति देनी चाहिए।
 
उन्होंने कहा, 'मैंने 25 साल ध्यान और तप किया है, अभी इसका किसी को मजाक उड़ाना है तो उड़ाने दो। मेरे पास ज्ञान है और विद्या है, मुझे महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त है। इससे मैं सनातन धर्म में और अग्रसर रहूंगी। आगे बढ़कर इसका प्रचार करूंगी।'
