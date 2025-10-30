गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (16:49 IST)

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आनेवाला है बड़ा लीप, स्मृति ईरानी रहेंगी शो का हिस्सा!

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Show Leap
स्टार प्लस का मशहूर डेली सोप 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर अपनी नई कहानी के साथ लौट आया है। दिलचस्प कहानी और नए ट्विस्ट्स से भरा यह शो फिर से अपना जादू चला रहा है, जिससे दर्शक हर एपिसोड के साथ जुड़े हुए हैं। 
 
शो में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहे हैं। अब शो में लीप आने वाला है, और सवाल ये उठता है कि क्या ये इस बात का संकेत है कि शो को आगे बढ़ाया जा रहा है?
 
शो के बंद होने की अफवाहों के बीच, प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी आने वाले दिनों में कुछ दिलचस्प कहानी पर काम करने जा रहा है। शो में जल्द ही लीप आ सकता है और स्मृति ईरानी अब भी इसका हिस्सा हैं।
 
क्योंकि सास भी कभी बहू थी का यह सीजन सिर्फ एक विरासत को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन भावनाओं, मूल्यों और कहानियों को एक बार फिर सलाम है, जिन्होंने इसे एक समय में सांस्कृतिक पहचान बना दिया था।
