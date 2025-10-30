द पैराडाइज टीम ने हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स को किया अप्रोच, फिल्म से बतौर प्रेजेंटर जुड़ेंगे!

नेचुरल स्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' का पहला लुक आने के बाद से ही खूब चर्चा हो रही है। टैलेंटेड डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी यह फिल्म जल्दी ही भारत की सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। यह फिल्म नेचुरल स्टार नानी और डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की एक और बड़ी कोलैबोरेशन है।

ताज़ा अपडेट के मुताबिक, फिल्म की टीम ने हॉलीवुड सुपरस्टार रयान रेनॉल्ड्स को बतौर प्रेज़ेंटर जुड़ने का ऑफर दिया है। द पैराडाइज सच में ग्लोबल लेवल पर जाने की तैयारी में है। फिल्म की टीम ने हॉलीवुड के मशहूर एक्टर रयान रेनॉल्ड्स को प्रेज़ेंटर बनने का ऑफर दिया है।

प्रोड्यूसर एसएलवी सिनेमा और उनकी टीम पिछले तीन महीनों से रयान की टीम से बात करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार पिछले दो हफ्तों में उनका संपर्क हुआ है और अब इस पर चर्चा चल रही है। अगर रयान रेनॉल्ड्स द पैराडाइज के प्रेज़ेंटर के रूप में जुड़ते हैं, तो ये वाकई एक जादुई पल होगा। रयान ने डेडपूल फ्रैंचाइज़ी, फ्री गाय, रेड नोटिस और कई हिट फिल्मों में शानदार काम किया है।

इसके अलावा, द पैराडाइज डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की एक और शानदार फिल्म होने वाली है, जो उनके अलग विज़न को दिखाएगी। उनकी बारीकियों का यही जादू है जिसने उनके हर काम को चर्चा का विषय बना दिया है। अब द पैराडाइज के साथ, श्रीकांत ओडेला से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।

द पैराडाइज का ओरिजिनल साउंडट्रैक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है। अनिरुद्ध और अर्जुन चैंडी की आवाज़ में यह म्यूज़िक एक दमदार और डूब जाने वाला अनुभव देता है। द पैराडाइज़ को एसएलवी सिनेमाज़ ने प्रोड्यूस किया है, जिसके हेड सुधाकर चेरुकुरी हैं। यह फिल्म 26 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।