कभी कई सुपरस्टार की आवाज थे अभिजीत भट्टाचार्य, इस वजह से शाहरुख खान के लिए बंद कर दिया था गाना

अभिजीत भट्टाचार्य
90 के दशक के पॉपुलर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य 30 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभिजीत ने लगभग 100 फिल्मों में 6 हजार से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने कई गैर-फिल्मी पॉप म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड किए हैं। अभिजीत एक समय पर कई सुपरस्टार्स की आवाज हुआ करते थे।
 
अभिजीत को पहला ब्रेक देव आनंद के बेटे की डेब्यू फिल्म में आर डी बर्मन द्वारा मिला था। अभिजीत को अपने आइडल किशोर कुमार के साथ इस फिल्म में गाने का भी मौका मिला। अभिजीत ने आनंद मिलिंद की फिल्म बागी के गाने एक चंचल शोख हसीन, चांदनी रात है और हर कसम से बड़ी है से पॉपुलैरिटी हासिल की। 
 
एक दौर ऐसा भी था जब अभिजीत सबसे ज्यादा फीस लेने वाले गायकों में से एक थे। अभिजीत के सबसे ज्यादा हिट गानों में फिल्म ये दिल्लगी का ओले-ओले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का टाइटल सॉन्ग, धड़कन फिल्म का टाइटल ट्रैक, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जरा सा झूम लूं मैं जैसे कई हिट गाने शामिल हैं।
 
अभिजीत भट्टाचार्य ने सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए भी कई गाने गाए हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अभिजीत ने शाहरुख खान के लिए गाना ना गाने का फैसला किया। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी आवाज से सुपरस्टार बनाए हैं। जब तक मैं शाहरुख खान के लिए गाता था तो वो रॉकस्टार थे लेकिन जब मैंने उनके लिए गाना बंद कर दिया वो अब लुंगी डांस प आ गए। 
 
अभिजीत ने बताया था कि शाहरुख के लिए ना गाने की छोटी सी वजह है। 'मैं हूं ना' में उन्होंने स्पॉटबॉय से लेकर सभी को क्रेडिट दिया लेकिन सिंगर को सम्मान नहीं दिया। ओम शांति ओम के साथ भी यही बात हुई। धुम ताना गाने में मेरी आवाज थी लेकिन यह कहीं भी नहीं दिखाया गया। इससे मेरे आत्म-सम्मान चोट लगी थी।
 
