रविवार, 30 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Karan Johar lied to his mother to attend Rani Mukerji Aditya Chopras wedding
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 30 नवंबर 2025 (12:25 IST)

मां को झूठ बोलकर रानी मुखर्जी-आदित्य चोपड़ा की शादी में पहुंचे थे करण जौहर, शामिल हुए थे सिर्फ 18 लोग

Koffee With Karan 8
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने साल 2014 में आदित्य चोपड़ा संग शादी रचाई थी। दोनों ने बेहद प्राइवेट तरीके से शादी रचाई थी। आज भी उनकी शादी की कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं आई है। बीते दिनों रानी मुखर्जी करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में पहुंची थीं। इस दौरान करण ने रानी की शादी को लेकर कुछ खुलासे किए थे। 
 
करण जौहर ने बताया था कि आदित्य चाहते थे कि उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी हो। समारोह में केवल 18 लोगों को आमंत्रित किया गया था। यह एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी। करण अपनी फिल्म '2 स्टेट्स' के रिलीजिंग इवेंट को छोड़कर रानी और आदित्य की शादी में पहुंचे थे। 
 
करण जौहर ने कहा था, आदित्य पूरी दुनिया में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमें इस फैक्ट के बारे में बात करनी है कि रानी और आदि की शादी कब हुई थी। यह एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी, असल में उन्होंने फिल्मी सितारों की डेस्टिनेशन वेडिंग शुरू की, यह कोई नहीं जानता। 
 
करण ने कहा था, मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि वह कहां थे, क्योंकि मुझे लगता है कि वह दशकों बाद भी मुझे डांट देंगे। वह सचमुच मुझे धमकी देते हैं ताकि मैं कभी उनकी और मेरी तस्वीर शेयर न करूं, जो हम हर दिवाली लेते हैं। 
 
शादी की तस्वीरों को लेकर दी गई आदित्य की चेतावनी के बारे में करण ने बताया था, उन्होंने मुझसे कहा कि 'मेरी शादी हो रही है, इसमें 18 लोग शामिल हो रहे हैं। अगर इस शादी के बारे में बात फैली, तो वह आप ही एकमात्र व्यक्ति होंगे, जो अपना मुंह खोलेगा, वह आप ही हैं। अगर मैं देखूं तो किसी भी प्रकाशन में इस शादी का जिक्र नहीं है, उस समय अखबारों का बोलबाला था। मैं बहुत हाइपर और हिस्टीरिकल था।'
 
करण ने बताया था कि उन्होंने आदित्य और रानी की शादी के दौरान अपने स्थान के बारे में मां हीरू जौहर सहित सभी से झूठ बोला था। करण ने कहा था, मुझे अपनी मां से झूठ बोलना पड़ा, हमारी रिलीज थी, यह 2014 अप्रैल था। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, '2 स्टेट्स' रिलीज हो रही थी। 
 
उन्होंने कहा था, किसी कारण से मुझे अपनी फिल्म की रिलीज को छोड़ना पड़ा, सभी को बताना पड़ा कि मेरा मैनचेस्टर में एक कार्यक्रम है, लेकिन हर कोई कह रहा था, 'रिलीज़ वीकेंड पर, आप मैनचेस्टर क्यों जा रहे हैं?' मैंने कहा, 'मुझे जाना है, तो बस मुझे जाना है।'
 
बता दें कि रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से 21 अप्रैल 2014 को इटली में शादी की थी। आदित्य चोपड़ा की रानी से यह दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी शादी पायल खन्ना से हुई थी, जिनसे साल 2009 में उनका तलाक भी हो गया था। कपल की एक बेटी आदिरा है, जिसका जन्म 2015 में हुआ था। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'धुरंधर' से अरिजीत का रूमानी गाना 'गहरा हुआ' रिलीज, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की दिखी दमदार केमेस्ट्री

'धुरंधर' से अरिजीत का रूमानी गाना 'गहरा हुआ' रिलीज, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की दिखी दमदार केमेस्ट्रीबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे है। हाल ही में इस फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब मेकर्स एक के बाद एक फिल्म के गाने रिलीज कर रहे हैं। इसी क्रम में फिल्म का तीसरा गाना 'गहरा हुआ' रिलीज कर दिया गया है।

फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशनइंदौर मध्यप्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा में, द मिस इंडिया ऑर्गनाइज़ेशन, वर्ल्डवाइड मीडिया ने ब्राइट स्टेज इवेंट्स को वर्ष 2025 से तीन वर्षों की अवधि के लिए फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश का अधिकृत लाइसेंसी नियुक्त किया है। यह उपलब्धि राज्य में देश की सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट विरासत को आगे बढ़ाते हुए उभरती प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करेगी।

गोल्डन शिमरी गाउन में पलक तिवारी ने ढाया कहर, बोल्ड अदाओं से बढ़ाया तापमान

गोल्डन शिमरी गाउन में पलक तिवारी ने ढाया कहर, बोल्ड अदाओं से बढ़ाया तापमानएक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह बेहद हॉट एंड ग्लैमरस हैं। 25 साल की पलक अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार पलक तिवारी ने गोल्डन कपलर के स्ट्रैपलेस शिमरी गाउन में अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है।

रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ने शादी की दूसरी सालगिरह पर दी खुशखबरी, जल्द बनेंगे पेरेंट्स

रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ने शादी की दूसरी सालगिरह पर दी खुशखबरी, जल्द बनेंगे पेरेंट्सबॉलीवुड के लवली कपल रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। रणदीप हुड्डा ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर लिन लैशराम की प्रेग्नेंसी अनाउंस की है। कपल शादी के दो साल बाद अपने पहले बच्चे के माता-पिता बनने जा रहे हैं।

41 साल की हुईं गोरी मेम, देखिए नेहा पेंडसे का हॉट अंदाज

41 साल की हुईं गोरी मेम, देखिए नेहा पेंडसे का हॉट अंदाजफेमस एक्ट्रेस नेहा पेंडसे 29 नवंबर को अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। नेहा को पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' में गोरी मेम का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com