रविवार, 30 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. when chunky panday reveals he began property dealing in bangladesh
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 30 नवंबर 2025 (12:57 IST)

जब चंकी पांडे को बॉलीवुड में काम मिलना हो गया बंद, बांग्लादेश जाकर बन गए थे प्रॉपर्टी डीलर

Chunky Panday
बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे ने इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चंकी पांडे कड़ी मेहनत करना पड़ी है। एक वक्त ऐसा भी था जब चंकी पांडे को बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो वे बांग्लादेश पहुंच गए थे। इतना ही नहीं वह बांग्लादेश के सुपरस्टार भी बन गए थे। 
 
चंकी पांडे ने एक इंटरव्यू में अपने बुरे दौर के बारे में बात की थी। चंकी पांडे ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कैसे बांग्लादेश जाकर उन्होंने 4-5 साल तक वहीं काम किया और उसे अपना दूसरा घर बना लिया।
 
चंकी पांडे ने बेटी अनन्या से बात करते हुए कहा था, तुम कभी सेट पर क्यों नहीं आईं क्योंकि जब तुम्हारी मां और मेरी शादी हुई, मैं तभी बांग्लादेश से लौटा था और अपने लिए काम तलाश रहा था। मैं कभी तुम्हें या तुम्हारी मां को सेट पर बुलाने की बात में नहीं पड़ा, और तब से यह ऐसे ही चलता आया।
 
90 के दशक में चंकी पांडे को लीड रोल मिलना बंद हो गए थे। उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए वह बांग्लादेश चले गए और वहां की फिल्मों में काम करने लगे। चंकी की किस्मत यहां चमक गई और जल्द ही वे बांग्लादेश के टॉप एक्शन स्टार बन गए। चंकी पांडे को 'बांग्लादेश का शाहरुख खान' भी कहा जाने लगा।
 
चंकी पांडे ने कहा था, मैंने काम करना बंद नहीं किया। बल्कि वहां एक इवेंट्स कंपनी खोल ली और इवेंट्स करने लगा। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा और जमीन खरीदने-बेचने लगा। सोचो मैंने घर-घर जाकर काम किया। मैंने अपना ईगो अपने अंदर रखा और सोचा कि मुझे सर्वाइव करना है।
 
उन्होंने कहा था, मैं आर्थिक तौर पर बुरी तरह टूट गया था। काम नहीं था, पर मैं माता-पिता से पैसे नहीं लेना चाहता था। अगर आप एक लड़के हो और अपना करियर शुरू कर चुके हो, तो आप वापस जाकर मां-बाप से पैसे नहीं मांग सकते। मैंने उन्हें कभी पता चलने ही नहीं दिया कि क्या हो रहा था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मां को झूठ बोलकर रानी मुखर्जी-आदित्य चोपड़ा की शादी में पहुंचे थे करण जौहर, शामिल हुए थे सिर्फ 18 लोग

मां को झूठ बोलकर रानी मुखर्जी-आदित्य चोपड़ा की शादी में पहुंचे थे करण जौहर, शामिल हुए थे सिर्फ 18 लोगबॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने साल 2014 में आदित्य चोपड़ा संग शादी रचाई थी। दोनों ने बेहद प्राइवेट तरीके से शादी रचाई थी। आज भी उनकी शादी की कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं आई है। बीते दिनों रानी मुखर्जी करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में पहुंची थीं। इस दौरान करण ने रानी की शादी को लेकर कुछ खुलासे किए थे।

'धुरंधर' से अरिजीत का रूमानी गाना 'गहरा हुआ' रिलीज, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की दिखी दमदार केमेस्ट्री

'धुरंधर' से अरिजीत का रूमानी गाना 'गहरा हुआ' रिलीज, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की दिखी दमदार केमेस्ट्रीबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे है। हाल ही में इस फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब मेकर्स एक के बाद एक फिल्म के गाने रिलीज कर रहे हैं। इसी क्रम में फिल्म का तीसरा गाना 'गहरा हुआ' रिलीज कर दिया गया है।

फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशनइंदौर मध्यप्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा में, द मिस इंडिया ऑर्गनाइज़ेशन, वर्ल्डवाइड मीडिया ने ब्राइट स्टेज इवेंट्स को वर्ष 2025 से तीन वर्षों की अवधि के लिए फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश का अधिकृत लाइसेंसी नियुक्त किया है। यह उपलब्धि राज्य में देश की सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट विरासत को आगे बढ़ाते हुए उभरती प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करेगी।

गोल्डन शिमरी गाउन में पलक तिवारी ने ढाया कहर, बोल्ड अदाओं से बढ़ाया तापमान

गोल्डन शिमरी गाउन में पलक तिवारी ने ढाया कहर, बोल्ड अदाओं से बढ़ाया तापमानएक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह बेहद हॉट एंड ग्लैमरस हैं। 25 साल की पलक अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार पलक तिवारी ने गोल्डन कपलर के स्ट्रैपलेस शिमरी गाउन में अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है।

रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ने शादी की दूसरी सालगिरह पर दी खुशखबरी, जल्द बनेंगे पेरेंट्स

रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ने शादी की दूसरी सालगिरह पर दी खुशखबरी, जल्द बनेंगे पेरेंट्सबॉलीवुड के लवली कपल रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। रणदीप हुड्डा ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर लिन लैशराम की प्रेग्नेंसी अनाउंस की है। कपल शादी के दो साल बाद अपने पहले बच्चे के माता-पिता बनने जा रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com