फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

Femina Miss India Madhya Pradesh
इंदौर मध्यप्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा में, द मिस इंडिया ऑर्गनाइज़ेशन, वर्ल्डवाइड मीडिया ने ब्राइट स्टेज इवेंट्स को वर्ष 2025 से तीन वर्षों की अवधि के लिए फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश का अधिकृत लाइसेंसी नियुक्त किया है। यह उपलब्धि राज्य में देश की सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट विरासत को आगे बढ़ाते हुए उभरती प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करेगी। 
 
फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश के आगामी राज्य स्तरीय ऑडिशन इस बार युवतियों के लिए बड़े अवसर लेकर आ रहे हैं। जिसके लिए निकिता पोरवाल, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड एवं मिस वर्ल्ड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिभागी के नेतृत्व में फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरूआत हो चुकी है जिनमें 18 से 25 वर्ष की प्रतिभाशाली युवतियां हिस्सा ले सकती हैं।
 
इस को लेकर जागरूकता के लिए ब्राइट स्टेज प्रदेश भर में कई आयोजन कर रहा है इसी श्रंखला के तहत 28 नवंबर को डेली कॉलेज ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट (DCBM) में विशेष पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसका विषय था “बियॉन्ड ब्यूटी: शेपिंग इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, पर्पज़-ड्रिवन वुमन फॉर ग्लोबल लीडरशिप”। 
 
पैनल डिस्कशन में निकिता पोरवाल, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड एवं मिस वर्ल्ड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिभागी शामिल हुईं, जहां उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद किया साथ ही इस सत्र में इंदौर की प्रथम महिला एडवोकेट जूही भार्गव, डीएसपी नीति डांडौतिया, डॉ. सोनल सिसौदिया और आईएनएमओ की फाउंडर कोमल जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।
 
मीडिया से बात करते हुए, निकिता पोरवाल ने इस लाइसेंसिंग सहयोग को स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त और प्रोत्साहित करने वाला एक प्रेरक कदम बताया। उन्होंने मिस इंडिया ऑर्गनाइज़ेशन की दूरदर्शी पहल की सराहना की, जिसके तहत देशभर में राज्य स्तरीय लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि व्यापक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मध्यप्रदेश की युवतियों से इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। 
 
उन्होंने आगे कहा, यह सिर्फ सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व कौशल और नए करियर अवसरों का प्लेटफॉर्म है। जितनी अधिक युवतियां जुड़ेंगी, उतना ही यह अभियान प्रेरणादायक बनेगा – आइए सबके उत्साह से मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें।
 
ब्राइट स्टेज इवेंट्स की निखिला गुप्ता और डॉ. सुबोध श्रीवास्तव ने मिस इंडिया ऑर्गनाइज़ेशन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्राइट स्टेज इवेंट्स इस गौरवपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह सहयोग फेमिना मिस इंडिया की प्रतिष्ठा और मानकों को मध्यप्रदेश में और ऊँचाई देगा। उन्होंने निकिता को आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएँ भी दीं।
 
गोल्डन शिमरी गाउन में पलक तिवारी ने ढाया कहर, बोल्ड अदाओं से बढ़ाया तापमान

गोल्डन शिमरी गाउन में पलक तिवारी ने ढाया कहर, बोल्ड अदाओं से बढ़ाया तापमानएक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह बेहद हॉट एंड ग्लैमरस हैं। 25 साल की पलक अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार पलक तिवारी ने गोल्डन कपलर के स्ट्रैपलेस शिमरी गाउन में अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है।

रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ने शादी की दूसरी सालगिरह पर दी खुशखबरी, जल्द बनेंगे पेरेंट्स

रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ने शादी की दूसरी सालगिरह पर दी खुशखबरी, जल्द बनेंगे पेरेंट्सबॉलीवुड के लवली कपल रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। रणदीप हुड्डा ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर लिन लैशराम की प्रेग्नेंसी अनाउंस की है। कपल शादी के दो साल बाद अपने पहले बच्चे के माता-पिता बनने जा रहे हैं।

41 साल की हुईं गोरी मेम, देखिए नेहा पेंडसे का हॉट अंदाज

41 साल की हुईं गोरी मेम, देखिए नेहा पेंडसे का हॉट अंदाजफेमस एक्ट्रेस नेहा पेंडसे 29 नवंबर को अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। नेहा को पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' में गोरी मेम का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी।

दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म '120 बहादुर'

दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म '120 बहादुर'एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैपी स्टूडियोज की वॉर एपिक '120 बहादुर' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, और इसके साथ ही पूरे देश में जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई है। साल की सबसे ज्यादा चर्चा वाली फिल्मों में शामिल इस फिल्म को मीडिया और सेलेब्रिटीज से शुरुआती दौर में ही शानदार तारीफें मिल रही हैं।

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल पर हाथ उठाना अशनूर कौर को पड़ा भारी, सलमान ने दिखाया बाहर का रास्ता!

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल पर हाथ उठाना अशनूर कौर को पड़ा भारी, सलमान ने दिखाया बाहर का रास्ता!रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले जल्द ही होने वाला है। फिनाले से पहले शो में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। कंटेस्टेंट्स के बीच खूब लड़ाई देखने को मिल रही है। इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान भी कंटेस्टेंट्स को जमकर फटकार लगाने वाले हैं।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
