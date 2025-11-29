शनिवार, 29 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. randeep hooda and lin laishram announce pregnancy on their 2nd wedding anniversary
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 29 नवंबर 2025 (15:05 IST)

रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम ने शादी की दूसरी सालगिरह पर दी खुशखबरी, जल्द बनेंगे पेरेंट्स

Randeep Hooda to become a father
बॉलीवुड के लवली कपल रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। रणदीप हुड्डा ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर लिन लैशराम की प्रेग्नेंसी अनाउंस की है। कपल शादी के दो साल बाद अपने पहले बच्चे के माता-पिता बनने जा रहे हैं। 
 
रणदीप और लिन ने एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी फैंस संग शेयर की है। तस्वीर में दोनों जंगल में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर पेरेंट्स बनने की खुशी साफ झलक रही है। 
 
इस तस्वीर को शेयर करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा, 'प्यार, रोमांच के दो साल, और अब... एक नन्हा मेहमान आने वाला है।' 
 
इस पोस्ट पर कमेंट करके फैंस और सेलेब्स रणदीप और लिन को बधाई दे रहे हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया, 'शादी की सालगिरह मुबारक और इस नई खुशखबरी के लिए भी।' एक अन्य ने लिखा, 'बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं।'
 
बता दें कि रणदीप हुड्डा ने नवंबर 2023 में मणिपुर की रहने वाली एक्ट्रेस लिन लैशराम संग शादी रचाई थी। दोनों की शादी इम्फाल में मैताई रीति-रिवाज से हुई थी। रणदीप और लिन की पहली मुलाकात नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप मॉटली में हुई थी। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

41 साल की हुईं गोरी मेम, देखिए नेहा पेंडसे का हॉट अंदाज

41 साल की हुईं गोरी मेम, देखिए नेहा पेंडसे का हॉट अंदाजफेमस एक्ट्रेस नेहा पेंडसे 29 नवंबर को अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। नेहा को पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' में गोरी मेम का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी।

दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म '120 बहादुर'

दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म '120 बहादुर'एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैपी स्टूडियोज की वॉर एपिक '120 बहादुर' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, और इसके साथ ही पूरे देश में जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई है। साल की सबसे ज्यादा चर्चा वाली फिल्मों में शामिल इस फिल्म को मीडिया और सेलेब्रिटीज से शुरुआती दौर में ही शानदार तारीफें मिल रही हैं।

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल को हाथ उठाना अशनूर कौर को पड़ा भारी, सलमान ने दिखाया बाहर का रास्ता!

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल को हाथ उठाना अशनूर कौर को पड़ा भारी, सलमान ने दिखाया बाहर का रास्ता!रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले जल्द ही होने वाला है। फिनाले से पहले शो में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। कंटेस्टेंट्स के बीच खूब लड़ाई देखने को मिल रही है। इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान भी कंटेस्टेंट्स को जमकर फटकार लगाने वाले हैं।

पति की यातनाओं से परेशान सेलिना जेटली ने मीडिया से लगाई गुहार, बोलीं- बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल ना करें...

पति की यातनाओं से परेशान सेलिना जेटली ने मीडिया से लगाई गुहार, बोलीं- बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल ना करें...बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते दिनों एक्ट्रेस ने अपने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस की शिकायत के बाद मुंबई की एक कोर्ट ने पीटर हाग को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है।

IFFI 2025: रणवीर सिंह ने थलाइवा रजनीकांत को देख किया सादगी भरा सम्मान

IFFI 2025: रणवीर सिंह ने थलाइवा रजनीकांत को देख किया सादगी भरा सम्मानयह एक ऐसा पल था जिसने अपनी स्टार पावर से स्टेज पर साग लगा दी। दरअसल, इंडियन सिनेमा ने IFFI गोवा में एक यादगार पल देखा, जब बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह, इंडियन सिनेमा के बड़े आइकन रजनीकांत से मिले। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी बल्कि यह परंपरा, आकर्षण और एक ही जगह खड़ी दो बड़े क्रिएटिव ताकतों का जश्न था।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com