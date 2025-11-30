Bigg Boss 19: धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सलमान खान, बोले- हमने एक सितारे को खो दिया...
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का इस हफ्ते का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। शो में सलमान खान ने काफी गुस्से में एंट्री ली और आते ही अशनूर कौर की क्लास लगा दी। कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने के अलावा सलमान खान ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी।
सलमान खान, धर्मेंद्र को याद कर सेट पर इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि काश उन्हें ये वीकेंड का वार नहीं करना पड़ता। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।
सलमान खान ने नम आंखों से कहा, कभी-कभी लगता है ये सब (होस्टिंग) मैं फराह और रोहित शेट्टी पर छोड़ दूं। लेकिन जिम्मेदारियां हैं। ये हफ्ता मन्नतें, दुआओं और आंसुओं से गुजरा। इस हफ्ते हमने एक सितारे को खो दिया है। देश को बड़ा झटका लगा है।
सलमान ने कहा, इंडस्ट्री को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हम सभी को इसका दुख है। मैं काफी उदास हूं और काश आज मुझे ये शो होस्ट नहीं करना होता। लेकिन क्या करें जिंदगी आगे बढ़ती है। हम सभी को इसका दुख है। मैं काफी उदास हूं और काश मुझे ये शो होस्ट नहीं करना होता। लेकिन क्या करें जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।
बता दें कि सलमान खान, धर्मेंद्र के बेहद करीब थे। कई मौकों पर धर्मेंद्र सलमान को अपना तीसरा बेटा बता चुके हैं। धर्मेंद्र जब अस्पताल में भर्ती थे तब भी सलमान उनसे मिलने पहुंचे थे। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के वक्त सलमान काफी इमोशनल नजर आए थे।