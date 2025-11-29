गोल्डन शिमरी गाउन में पलक तिवारी ने ढाया कहर, बोल्ड अदाओं से बढ़ाया तापमान

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह बेहद हॉट एंड ग्लैमरस हैं। 25 साल की पलक अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं।

इस बार पलक तिवारी ने गोल्डन कपलर के स्ट्रैपलेस शिमरी गाउन में अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है। पलक की इन तस्वीरों पर फैंस फिदा हो गए हैं।

पलक के इस स्ट्रिपलेस गाउन का अपर पार्ट फिटेड है तो वहीं लोअर पार्ट में इन स्टोंस को स्पेस देकर अटैच किया गया है। आउटफिट को नीचे से लूज रखते हुए ट्रेल देकर इसमें ड्रामेटिक टच एड किया गया है।

पलक तिवारी ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट नेकपीस और स्टेटमेंट इयररिंग्स कैरी किए हैं।

तस्वीरों में पलक तिवारी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं।

पलक की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। तस्वीरों पर अब तक 75 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं।