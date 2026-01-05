सोमवार, 5 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. deepika padukone was suggested to farah khan by malaika arora for om shanti om
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 5 जनवरी 2026 (13:18 IST)

मलाइका अरोरा की वजह से दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड में मिला था पहला ब्रेक

malaika arora
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण 5 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। बैडमिंटन प्लेयर होने के बावजूद दीपिका ने मॉ‍डलिंग की राह चुनी। दीपिका का नाम आज फिल्म इंड्रस्ट्री की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं। दीपिका पादुकोण के पास हमेशा ही फिल्मों की लाइन लगी रहती हैं। 
 
दीपिका पादुकोण ने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'ओम शांति ओम' से शुरू किया था। फिल्म में शाहरुख खान के साथ एक नई एक्ट्रेस दीपिका की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। एक ओर जहां फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी वहीं दीपिका को भी एक पहचान मिल गई थी।
 
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपिका पादुकोण को यह फिल्म कैसे मिली थी? ये सारा किस्सा शुरु होता है उस वक्त से जब दीपिका पादुकोण मॉडलिंग किया करती थीं। फैशन डिजाइनर वैंडेल रॉड्रिक्स दीपिका को अच्छी तरह जानते थे। दीपिका की वैंडेल से मुलाकात तब हुई थी जब वह मुंबई आईं और उन्होंने एक वर्कशॉप जॉइन की।
 
दीपिका ने वैंडेल के लिए तकरीबन दो साल तक काम किया था। इस दौरान वह दीपिका की डेडिकेशन और उनके काम से खासा इंप्रेस हुए थे। इसी दौरान वैंडेल ने दीपिका की मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोरा से कराई। मलाइका भी दीपिका के काम से इंप्रेस थीं और जब फराह खान अपनी फिल्म ओम शांति ओम के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रही थीं। 
 
तब मलाइका ने ही फराह खान को दीपिका का नाम सुझाया था। फराह खान ने दीपिका से मुलाकात की और फिर बात बन गई। और इस तरह फराह खान को उनकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस और दीपिका पादुकोण मिल गईं। 
 
बता दें कि 1986 को डेनमार्क में जन्मीं दीपिका के पिता जाने माने बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण हैं। दीपिका भी नेशनल लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं। दीपिका ने कम उम्र में ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखा और बैंगलोर से मुंबई शिफ्ट हो गईं। दीपिका सबसे पहले 2006 में हिमेश रेशमियां के एल्बम 'नाम है तेरा' में नजर आई थीं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

विपुल अमृतलाल शाह की 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' को मिली रिलीज डेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

विपुल अमृतलाल शाह की 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' को मिली रिलीज डेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तकविपुल अमृतलाल शाह और सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड ने अपनी सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2', जिसका आधिकारिक टाइटल 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' है, की रिलीज़ डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।

मॉडलिंग से दीपिका पादुकोण ने शुरू किया था करियर, पहली ही फिल्म के लिए मिला अवॉर्ड

मॉडलिंग से दीपिका पादुकोण ने शुरू किया था करियर, पहली ही फिल्म के लिए मिला अवॉर्डबॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को हुआ। दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण देश के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके है। दीपिका ने अपने करियर की शुरूआत मॉडलिंग से की। वर्ष 2006 में प्रदर्शित कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से दीपिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की।

हनीमून पर जा रहे 'बिग बॉस' फेम जय दुधाने को पुलिस ने एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला

हनीमून पर जा रहे 'बिग बॉस' फेम जय दुधाने को पुलिस ने एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामलारियलिटी शो 'बिग बॉस मराठी 3' के रनरअप और 'स्प्लिट्सविला 13' के विनर जय दुधाने को ठाणे पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। जय पर 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। उनकी 10 दिन पहले ही शादी हुई है और वो पत्नी के साथ पत्नी के साथ हनीमून के लिए रवाना हो रहे थे।

गौरव खन्ना को अभी तक नहीं मिली 'बिग बॉस 19' में जीती कार, प्रणित मोरे के सामने किया खुलासा

गौरव खन्ना को अभी तक नहीं मिली 'बिग बॉस 19' में जीती कार, प्रणित मोरे के सामने किया खुलासाटीवी एक्टर गौरव खन्ना घर-घर अपनी पहचान बना चुके हैं। गौरव कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी भी अपने नाम की है। 'बिग बॉस' का विनर बनने के बाद गौरव खन्ना ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है।

दीपिका पादुकोण ने बर्थडे पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा, नई क्रिएटिव जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया 'द ऑनसेट प्रोग्राम'

दीपिका पादुकोण ने बर्थडे पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा, नई क्रिएटिव जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया 'द ऑनसेट प्रोग्राम'एक्टर, प्रोड्यूसर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली दीपिका पादुकोण ने अपने जन्मदिन पर नई और युवा क्रिएटिव टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है। सच्ची कहानियों और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने की अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए, दीपिका पादुकोण ने अपने बर्थडे के मौके पर ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ की शुरुआत का ऐलान किया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com