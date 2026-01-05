सोमवार, 5 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. From mental health to work life balance How Deepika Padukone redefined stardom
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 5 जनवरी 2026 (10:47 IST)

मानसिक स्वास्थ्य से लेकर वर्क-लाइफ बैलेंस तक, देखिए दीपिका पादुकोण ने कैसे बदली स्टारडम की परिभाषा

Deepika Padukone's birthday
दीपिका पादुकोण का असर सिर्फ बॉक्स-ऑफिस के आंकड़ों और यादगार अभिनय तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने बार-बार अपनी आवाज़ और दुनिया भर में मिली पहचान का इस्तेमाल उन मुद्दों पर बात शुरू करने के लिए किया है जो सच में ज़रूरी हैं, कई बार वह सबसे पहले आगे आईं और हर बार सबसे ज़्यादा असर छोड़ने वाली रहीं। 
 
हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि कैसे दीपिका ने काम और निजी जीवन के संतुलन की बहस को सही तरीके से समझाया और हमारे समय की सबसे बड़ी बहस को न सिर्फ शुरू किया, बल्कि उसमें मजबूती से अपनी बात भी रखी।
 
1. वर्क–लाइफ बैलेंस की बात को आगे बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री से मिले समर्थन के साथ
जब दीपिका ने खुले तौर पर काम और निजी ज़िंदगी के संतुलन की अहमियत पर बात की, तो इसका असर पूरे इंडस्ट्री में साफ दिखा। जहां ज़्यादा काम को अक्सर बढ़ावा दिया जाता है, वहां उनकी बात नई और ज़रूरी लगी। इसके बाद फिल्म जगत से, खासकर महिलाओं की तरफ से, उन्हें मज़बूत समर्थन मिला। 
 
कियारा आडवाणी, काजोल, रश्मिका मंदाना, नेहा धूपिया, मोना सिंह सहित कई अभिनेत्रियों ने खुलकर उनका साथ दिया और बेहतर काम के समय और साफ सीमाओं की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। दीपिका ने सिर्फ बहस शुरू नहीं की, बल्कि उस सोच को सामान्य बना दिया जिसका लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे।
 
2. भारत में मेंटल हेल्थ की दिशा का नेतृत्व करती हुईं
मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत आम होने से बहुत पहले ही दीपिका ने ईमानदारी और हिम्मत के साथ आगे कदम बढ़ाया। अपनी निजी यात्रा के बारे में खुलकर बात करके और भारत की पहली मेंटल हेल्थ एंबेसडर बनकर उन्होंने डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी को देखने का नजरिया बदल दिया। अपनी फाउंडेशन के ज़रिए दीपिका ने इस मुद्दे को नई पहचान दी। उनकी पहल ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी झिझक को तोड़ा, अनगिनत लोगों को मदद लेने के लिए प्रेरित किया और यह साफ कर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य कोई वर्जित विषय नहीं, बल्कि एक ज़रूरी प्राथमिकता है।
 
3. ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीयों के लिए राह खोलने वाली
दीपिका ने लगातार दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के लिए नए मौके बनाए हैं। चाहे विदेशी रेड कार्पेट हों, बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हों या दुनिया भर के कल्चरल प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने यह दिखाया कि भारतीय मौजूदगी सिर्फ दिखाई ही नहीं देती, बल्कि दमदार और प्रभावी भी होती है। 
 
उनके अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव ने दुनिया में भारतीय प्रतिभा को आत्मविश्वास से भरा, भरोसेमंद और असरदार तरीके से दिखाते हुए देखने का तरीका बदला है। खास तौर पर उन्होंने दुनिया के मंचों पर मानसिक स्वास्थ्य जैसे ज़रूरी मुद्दों पर खुलकर बात की, जिससे कई और लोग भी उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हुए।
 
4. समझदारी के साथ नेतृत्व करते हुए
उन्होंने बार-बार अपनी पहुंच का इस्तेमाल समाज सेवा के अलग-अलग पहलुओं को सामने लाने के लिए किया है, यह दिखाते हुए कि स्टारडम के साथ बड़ी सोच भी चल सकती है। उनकी क्लोसेट एडिट से मिलने वाली राशि लिव लव लाफ फाउंडेशन को दी जाती है।
 
5. महिलाओं के लिए शक्ति, सादगी और नेतृत्व की नई परिभाषा: केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मेंटल हेल्थ एंबेसडर नियुक्त दीपिका पादुकोण
शायद दीपिका का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने लोगों के सामने एक मजबूत महिला होने का मतलब बदल दिया है। वह सादगी, आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ आगे बढ़ती हैं, चाहे वह कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना हो, सही मुद्दों पर बात करना हो या अपनी बात पर डटे रहना हो। उन्होंने दिखाया है कि असर डालने के लिए तेज़ आवाज़ होना ज़रूरी नहीं होता।
 
अपने सफ़र के हर दौर में दीपिका पादुकोण समय से एक कदम आगे रही हैं, वह सिर्फ बदलाव के पीछे चलने वाली नहीं, बल्कि बदलाव की राह बनाने वाली सच्ची मिसाल हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

माही विज-जय भानुशाली शादी के 14 साल बाद हुए अलग, बोले- कहानी में कोई विलेन नहीं...

माही विज-जय भानुशाली शादी के 14 साल बाद हुए अलग, बोले- कहानी में कोई विलेन नहीं...टीवी के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली अलग होने जा रहे हैं। दोनों ने अपनी 14 साल पुरानी शादी को खत्म करते हुए आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। माही और जय ने अपने तलाक की पुष्टि कर दी है। इस फैसले की जानकारी जय ने सोशल मीडिया के जरिए दी।

नूपुर सेनन ने की सिंगर स्टेबिन संग सगाई, जल्द शादी के बंधन में बंधेंगी

नूपुर सेनन ने की सिंगर स्टेबिन संग सगाई, जल्द शादी के बंधन में बंधेंगीबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने अपने बॉयफ्रेंड सिंगर स्टेबिन से सगाई कर ली है। नूपुर ने इंस्टाग्राम पर स्टेबिन के रोमांटिक प्रपोजल की तस्वीरें शेयर करते हुए यह खुशखबरी शेयर की। इसके साथ उन्होंने भावुक पोस्ट भी लिखा है।

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई, जानिए कौन हैं टीना रिझवानी

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई, जानिए कौन हैं टीना रिझवानीबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी संग सगाई कर ली है। अयान, सलमान की बहन अलविरा और अतुल अग्निहोत्री के बेटे हैं। अयान ने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर करके इसकी आधिकारिक घोषणा की है। अयान ने अपनी गर्लफ्रेंड को बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया।

राहु केतु से लेकर कल्कि 2 तक: देखिए 2026 में देखने लायक फैंटेसी फिल्मों की लिस्ट

राहु केतु से लेकर कल्कि 2 तक: देखिए 2026 में देखने लायक फैंटेसी फिल्मों की लिस्टभारतीय सिनेमा का फैंटेसी जॉनर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब फिल्ममेकर पौराणिक कथाओं, लोककथाओं, ज्योतिष और कल्पनालोक से प्रेरणा लेकर ऐसे सिनेमाई संसार रच रहे हैं जो न सिर्फ़ दृश्यात्मक रूप से भव्य हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी दर्शकों को जोड़ते हैं।

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में विलेन का रोल निभाने जा रहीं मोना सिंह, अपने किरदार को लेकर की बात

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में विलेन का रोल निभाने जा रहीं मोना सिंह, अपने किरदार को लेकर की बातबॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह और वीर दास हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का प्रमोशन करने पहुंचे। लेजेंडरी अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो में मिथिला पालकर और शारीब हाशमी को भी देखा गया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com