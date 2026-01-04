रविवार, 4 जनवरी 2026
  Mona Singh spoke candidly about her role in Happy Patel
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 4 जनवरी 2026 (12:39 IST)

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में विलेन का रोल निभाने जा रहीं मोना सिंह, अपने किरदार को लेकर की बात

kaun banega crorepati
बॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह और वीर दास हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का प्रमोशन करने पहुंचे। लेजेंडरी अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो में मिथिला पालकर और शारीब हाशमी को भी देखा गया।
 
एपिसोड के कई यादगार पलों में मोना सिंह का अपने किरदार के बारे में बात करना खास था। फिल्मों और टीवी में मजबूत, जुड़ाव वाला और आमतौर पर सकारात्मक रोल करने के लिए जानी जाने वाली मोना ने बताया कि हैप्पी पटेल उनके स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों से अलग है। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mona Singh (@monajsingh)

नए तरह का किरदार निभाने के बारे में बात करते हुए, उन्होंने बताया कि उन्हें डार्क और अलग तरह का रोल निभाने में कितनी उत्सुकता महसूस हो रही है।
 
मोना ने कहा, जिंदगी में कभी विलेन बनने का मौका ही नहीं मिला, ये पहली बार हुआ कि वीर ने मुझे ये मौका दिया और मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझमें क्या देखा, लेकिन 100 टैटू लगाकर मेरा लुक एकदम धमाकेदार है, इसे सुनने के बाद दर्शक उनके उतने ही उत्साहित होते हुए हँसते नजर आए।
 
हाल ही में रिलीज़ हुए हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस के ट्रेलर ने मस्ती का लेवल और बढ़ा दिया है। अपनी हाई ह्यूमर क्वांटिटी के साथ, ट्रेलर में कई मज़ेदार और अनोखे पल दिखाए गए हैं, जो पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरी फिल्म का वादा करते हैं। निर्देशक और अभिनेता दोनों के रूप में वीर दास ने एक ताज़गी भरी, मज़ेदार कॉमेडी पेश की है, जो खूब हंसाने वाली है। 
 
एनर्जी, चार्म और यूथफुल वाइन से भरपूर यह ट्रेलर फिल्म की रिलीज़ का उत्साह और बढ़ा रहा है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास ने किया है और यह 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।
 
बॉर्डर 2 युवाओं के लिए जरूरी, 'घर कब आओगे' गाने के लॉन्च पर भावुक हुए वरुण धवन

बॉर्डर 2 युवाओं के लिए जरूरी, 'घर कब आओगे' गाने के लॉन्च पर भावुक हुए वरुण धवनबॉर्डर 2 के गाने ‘संदेशे आते हैं / घर कब आओगे’ के लॉन्च के दौरान अभिनेता वरुण धवन भावुक हो गए। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक लोंगेवाला में हुआ, जहां मूल फिल्म बॉर्डर की शूटिंग की गई थी। वरुण ने बताया कि वह बचपन से ही वर्दी पहनने वाले एक सैनिक का किरदार निभाना चाहते थे और बॉर्डर जैसी फिल्मों का उन पर गहरा असर रहा है।

दिल चाहता है से गली बॉय तक: एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्मों ने बदली पूरे देश की सांस्कृतिक सोच

दिल चाहता है से गली बॉय तक: एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्मों ने बदली पूरे देश की सांस्कृतिक सोचरितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने यूनिवर्सल म्यूज़िक ग्रुप के साथ साझेदारी कर ग्लोबल स्तर पर कदम रखा है — यह किसी भी भारतीय प्रोडक्शन हाउस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले दो दशकों से ज़्यादा समय से एक्सेल एंटरटेनमेंट हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली प्रोडक्शन हाउस में से एक रहा है।

14 साल की उम्र में तुनिषा शर्मा ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम

14 साल की उम्र में तुनिषा शर्मा ने रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदमटीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा ने बेहद कम उम्र में 24 दिसंबर 2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अगर तुनिषा आज जिंदा होती तो 4 जनवरी को अपना 24वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती। हालांकि अपने पिता के निधन के बाद से ही तुनिषा अपना बर्थडे नहीं मनाती थीं।

आर. डी. बर्मन कैसे बन गए पंचम दा, 9 वर्ष की उम्र में कंपोज की थी पहली धुन

आर. डी. बर्मन कैसे बन गए पंचम दा, 9 वर्ष की उम्र में कंपोज की थी पहली धुनबॉलीवुड में आरडी बर्मन को एक ऐसे संगीतकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने जादुई संगीत से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। आरडी बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ था। उनके पिता एसडी बर्मन जाने माने फिल्मी संगीतकार थे। घर में फिल्मी माहौल के कारण उनका भी रूझान संगीत की ओर हो गया और वह अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेने लगे।

साली मोहब्बत की रिलीज के बीच टिस्का चोपड़ा का बॉलीवुड पर हमला, बोलीं- सब एक जैसा बन रहा है

साली मोहब्बत की रिलीज के बीच टिस्का चोपड़ा का बॉलीवुड पर हमला, बोलीं- सब एक जैसा बन रहा हैटिस्का चोपड़ा ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘साली मोहब्बत’ की रिलीज के साथ बॉलीवुड की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी समस्या कमजोर लेखन और जोखिम न लेना है, जबकि दर्शक अब नए और मजबूत कंटेंट की तलाश में हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

