पश्मीना रोशन से लेकर खुशी कपूर तक, बॉलीवुड दिवाज ने चेक्स को फिर बनाया स्टाइल स्टेटमेंट

पावर सूट्स से लेकर प्लेफुल को-ऑर्ड्स तक, चेकर्ड प्रिंट्स ने एक बार फिर फैशन में जोरदार वापसी की है और इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रही हैं बॉलीवुड की न्यू-एज स्टाइल आइकॉन्स। ये एक्ट्रेसेज़ क्लासिक प्लेड को जेन ज़ी ट्विस्ट के साथ नए अंदाज़ में पेश कर रही हैं। आइए देखें कौन-कौन इस चेकर्ड गेम में छा चुके हैं।

खुशी कपूर: पावर ड्रेसिंग के साथ एलिगेंट स्टाइलिश अंदाज

खुशी कपूर अपने स्ट्रक्चर्ड चेकर्ड ब्लेज़र ड्रेस में बेहद शार्प और सोफिस्टिकेटेड नज़र आ रही हैं। क्लीन टेलरिंग और कॉन्फिडेंट सिल्हूट के साथ वह साबित करती हैं कि चेक्स ऑफिस और पार्टी, दोनों के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। मोनोक्रोम पैलेट इस लुक को टाइमलेस अपील दे रहा है, जो इसे जेन ज़ी का पावर लुक बनाता है। हालांकि उनके पहले के चेकर्ड को-ऑर्ड्स भी उन्हें इस ट्रेंड का ट्रेंडसेटर बना चुके हैं।

तारा सुतारिया: विंटेज ग्लैम में प्लेफुल ट्विस्ट

तारा सुतारिया का चेकर्ड ड्रेस रेट्रो वाइब्स को मॉडर्न टच के साथ पेश कर रहा है। सॉफ्ट कलर पैलेट, नाज़ुक डिटेलिंग और फेमिनिन सिल्हूट उनके लुक को पेरिसियन-इंस्पायर्ड चार्म दे रहा है। यकीन मानिए स्लीक पोनीटेल और मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ, उनका ये स्टाइल एलिगेंट और यूथफुल दोनों लग रहा है।

पश्मीना रोशन: सॉफ्ट चेक्स के साथ स्ट्रॉन्ग स्टाइल

पश्मीना रोशन पेस्टल टोन वाले चेकर्ड को-ऑर्ड्स के साथ इस ट्रेंड में फ्रेश और ब्रीज़ी फील ला रही हैं। क्रॉप्ड जैकेट और टेलर्ड पैंट्स का कॉम्बिनेशन, कम्फर्ट और स्टेटमेंट स्टाइल के बीच परफेक्ट बैलेंस बना रहा है, जो जेन ज़ी के रिलैक्स्ड लेकिन पॉलिश्ड फैशन को दर्शाता है।

शनाया कपूर: क्लासिक ऊनी कपड़ों में मॉडर्न एटीट्यूड

शनाया कपूर हाउंडस्टूथ-इंस्पायर्ड चेकर्ड को-ऑर्ड में हाई-फैशन सोफिस्टिकेशन दिखा रही हैं। फिटेड ब्लेज़र और मिनी स्कर्ट का कॉम्बिनेशन लग्ज़री का अहसास देता है, साथ ही इसमें एक यूथफुल एज भी है। यह लुक दिखाता है कि कैसे ट्रेडिशनल पैटर्न्स को मॉडर्न वार्डरोब के लिए रीइमैजिन किया जा सकता है।

शरवरी वाघ: स्टाइलिश और अलग अंदाज़ में बोल्ड टच

शरवरी वाघ चेक्स को एक बोल्ड और फैशन-फॉरवर्ड ट्विस्ट देती हैं। उनका स्ट्रक्चर्ड को-ऑर्ड सेट, जिसमें कट-आउट डिटेलिंग है, क्लासिक को एक्सपेरिमेंटल बनाता है। फिलहाल ब्लू-टोन प्लेड और स्टेटमेंट एक्सेसरीज़ के साथ यह लुक जेन ज़ी का फेवरेट बन चुका है।