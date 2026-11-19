वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हुए आयुष्मान खुराना, TIME100 Next में जगह मिलने पर लिखा दिल छू लेने वाला नोट

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना, जो पहले TIME100 में सम्मानित हो चुके हैं और TIME Impact Award भी जीत चुके हैं, ने युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी के लिए एक भावपूर्ण नोट लिखा है। वैभव भारत में TIME100 Next की पहली सूची में शामिल हैं। यह प्रतिष्ठित सूची देश के भविष्य को आकार देने वाले 100 असाधारण लीडर्स और उभरती प्रतिभाओं को पहचान देती है।

खुद TIME द्वारा सम्मानित किए जा चुके आयुष्मान, नई पीढ़ी के बदलाव लाने वाले प्रतिभाशाली लोगों का जश्न मनाने के लिए एक खास दृष्टिकोण लेकर आते हैं। वैभव के लिए लिखे अपने नोट में उन्होंने न सिर्फ युवा क्रिकेटर की असाधारण उपलब्धियों को सराहा है, बल्कि उनकी यात्रा को बदलते और महत्वाकांक्षी भारत के प्रतीक के रूप में भी देखा है।

इस सूची में वैभव की जगह उनके बेहद कम उम्र में क्रिकेट में हासिल की गई असाधारण सफलता को पहचान देती है, जिसमें IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बनने से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ने तक का सफर शामिल है। उनकी उपलब्धियां वैश्विक मंच पर युवा भारतीय खेल प्रतिभाओं की बढ़ती मौजूदगी और अगली पीढ़ी की अपार क्षमता को दर्शाती हैं।

वैभव की शानदार उपलब्धियों और युवा भारत की बदलती आकांक्षाओं के बीच संबंध स्थापित करते हुए आयुष्मान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे यह युवा क्रिकेटर एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जो पुरानी सीमाओं को चुनौती दे रही है और संभावनाओं के नए आयाम तय कर रही है। वह यह भी बताते हैं कि वैभव का सफर इस बात की याद दिलाता है कि प्रतिभा कहीं से भी उभर सकती है और दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर अपनी जगह बना सकती है।

अपने नोट में आयुष्मान ने लिखा,“जब वह मैदान पर क्रिकेट का बल्ला घुमाते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी हमें याद दिलाते हैं कि भविष्य उन लोगों का है, जो अलग सोच रखते हैं। वह एक खेल प्रतिभा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका महत्व इस पहचान से कहीं अधिक है।

वैभव एक बदलते भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 14 साल की उम्र में इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बनने से लेकर, एक साल से कुछ अधिक समय बाद 2026 में रिकॉर्ड बनाने वाले मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने तक, उनका तेजी से आगे बढ़ता सफर हमें दिखाता है कि प्रतिभा कहीं से भी उभर सकती है।

लेकिन वैभव की सफलता का असली पैमाना उनके बनाए रनों से कहीं आगे है। जब एक अरब सपनों को असाधारण बनने की आजादी मिलती है, तो क्या होता है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन हो सकता है कि वैभव अपने क्रिकेट बैट और अपने बेमिसाल अंदाज से इसका जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार हों।”

आयुष्मान का यह नोट सिर्फ वैभव की क्रिकेट मैदान पर हासिल की गई उपलब्धियों का जश्न नहीं मनाता, बल्कि उनके सफर से उन लाखों युवा भारतीयों को मिलने वाली प्रेरणा को भी सलाम करता है, जो बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं।