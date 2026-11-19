विदेश में रहकर भी भारतीय संस्कार नहीं भूलीं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को सिखाया गायत्री मंत्र, क्यूट वीडियो ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा भले ही सात समंदर पार अमेरिका में बस गई हों, लेकिन अपनी भारतीय जड़ों और संस्कृति से उनका जुड़ाव आज भी उतना ही गहरा है। यही वजह है कि वह अपनी नन्ही बेटी मालती मैरी को भी बचपन से ही भारतीय संस्कारों से रूबरू करा रही हैं।

हाल ही में प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुछ खास तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं, जिनमें से एक क्लिप ने इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लिया है। इस वीडियो में नन्ही मालती अपनी मां के साथ बैठकर पवित्र 'गायत्री मंत्र' का उच्चारण करती नजर आ रही हैं।

'साउंड ऑन' करके वीडियो देखने की अपील

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी व्यस्त जिंदगी, शूटिंग के बिहाइंड-द-सीन्स और बीच वेकेशन की खूबसूरत झलकियां दिखाई हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हाल के कुछ पल... काम की भागदौड़ के बीच, लेकिन एक बेहद खूबसूरत लोकेशन पर। #Bluefly साउंड ऑन रखें।"

प्रियंका का 'साउंड ऑन' लिखने का खास मकसद फैंस को उस प्यारे पल से रूबरू कराना था, जिसमें वह मालती को गोद में लेकर प्यार से गायत्री मंत्र सिखा रही हैं। वीडियो में मालती अपनी मासूम और तोतली आवाज में मां के पीछे-पीछे मंत्र दोहराने की कोशिश करती दिख रही हैं। मां-बेटी की इस जुगलबंदी पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में प्रियंका की परवरिश की तारीफ कर रहे हैं।

एक इंटरनेशनल सुपरस्टार होने के नाते प्रियंका का शेड्यूल बेहद व्यस्त रहता है, लेकिन उनके लिए बेटी मालती हमेशा पहली प्राथमिकता रही हैं। कुछ समय पहले 'वोग अरेबिया' को दिए एक साक्षात्कार में प्रियंका ने मातृत्व और काम के बीच संतुलन बनाने पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, आज मेरा पूरा अस्तित्व मालती के इर्द-गिर्द ही घूमता है—उसे कितने बजे स्कूल जाना है से लेकर उसकी हर छोटी जरूरत तक। वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और मुझमें व निक में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, वह उसी का प्रतीक है।

भारतीय और अमेरिकी दोनों संस्कृतियों की मिल रही है परवरिश

दिसंबर 2018 में हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों से शादी के बंधन में बंधने वाले प्रियंका और निक ने जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए मालती का स्वागत किया था। निक जोनस भी कई मौकों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वह और प्रियंका अपनी बेटी को दोनों देशों की संस्कृतियों से जोड़कर रखना चाहते हैं। 'पीपल' मैगजीन से बातचीत में निक ने कहा था कि वह चाहते हैं कि मालती भारतीय और अमेरिकी दोनों परंपराओं के उन मूल्यों को समझे और अपनाए, जो उनके परिवार के लिए बेहद खास हैं।