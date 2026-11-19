'प्रताप' में पुलिस अधिकारी बने अमित साध, बताया कैसे हर किरदार को निभाने के लिए करते हैं अलग तैयारी

सचिन जी का फोन आया था कि एक स्क्रिप्ट है, क्या आप पढ़ना चाहेंगे? मैंने कहा, बिल्कुल भेज दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। उसके बाद हम ज़रूर मिलेंगे। उस वक्त मैं मुंबई में नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेज दी। मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने की आदत है और मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ। अगर आप मुझे कुछ भेजते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द पढ़कर अपना जवाब दूँ।

तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और अगली ही सुबह, सुबह-सुबह सचिन जी को फोन किया। हमारी काफी अच्छी बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, काम शुरू करते हैं। इसके बाद हम मिले और फिर हमने साथ बैठकर पूरी फिल्म पर विस्तार से चर्चा की। ये कहना है अमित साध का जिनकी फिल्म 'प्रताप' जल्द रिलीज हो रही है। प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान अमित ने मीडिया से बातचीत की।

अमित आगे बताते हैं, आप कई बार पुलिस और आर्मी से जुड़े किरदार निभाते हैं। हर किरदार को अलग निभाने की कोशिश कैसे करते हैं? मैंने पुलिसवाले का किरदार दूसरी बार निभाया है, जिसमें मैंने वर्दी पहनी है। लेकिन मैंने सशस्त्र बलों और विशेष बलों से जुड़े किरदार भी निभाए हैं। कुल मिलाकर, हाँ, ऐसे किरदारों का अनुभव मुझे रहा है। लेकिन हर पटकथा अलग होती है। हर कहानी और हर किरदार की अपनी एक अलग दुनिया होती है।

उन्होंने कहा, 'अवरोध' में पूरी कहानी एक हमले पर आधारित थी। उस वक्त मेरा किरदार माइक टैंगो था। पटकथा में ही लिखा था कि मुझे माइक टैंगो बनना है। उस किरदार की एक खास शारीरिक बनावट और कार्यशैली थी, जिसे मुझे अपने अंदर उतारना था। तो मैंने उस किरदार के लिए वैसी ही तैयारी की। फिर 'ज़िद' में मैंने मेजर दीप सिंह सेंगर का किरदार निभाया, जिन्हें मैं असल जिंदगी में भी जानता हूँ। वो पैरा 21 से थे और कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें दुश्मन की तरफ से पाँच गोलियाँ लगी थीं, जिसके बाद वो लकवाग्रस्त हो गए थे।

अमित ने आगे कहा, यह एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया और कैसे उन्होंने दोबारा चलना सीखा। इस कहानी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यह सिर्फ उस फौजी की कहानी नहीं है, उसके साहस, उसके काम और देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी की कहानी नहीं है। यह इस बात की कहानी भी है कि ऐसे फौजियों की जिंदगी उनके परिवारों को किस तरह प्रभावित करती है। एक बहुत अच्छी पंक्ति थी, जो आपको भी पसंद आई थी।

उन्होंने कहा, जब मैं मेजर दीप सिंह सेंगर के किरदार की तैयारी कर रहा था, तो मैंने उनसे बातचीत की। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, उन्हें बहुत मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस शर्त पर अपनी कहानी पर फिल्म बनाऊँगा कि फिल्म का निष्कर्ष यह होना चाहिए। हाल ही में हमारी एक बैठक में हमने उनसे फिर पूछा, तो उन्होंने कहा, 'मैं सेना हूँ और वह मेरे पीछे खड़ी सेना है।' यानी, यह कहानी उस सेना की है जो सेना के पीछे खड़ी होती है। हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई फौजी या पुलिसवाला देश की सेवा में जाता है, तो उसके परिवार की जिंदगी भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

दर्शकों को यह समझना चाहिए कि उनकी पत्नियाँ सिर्फ घर संभालने वाली साधारण गृहिणियाँ नहीं हैं। उनका योगदान भी उतना ही बड़ा है। जब पति दस-दस दिन घर नहीं आता, तो बच्चों को भी संभालना है, अपनी घबराहट को भी काबू में रखना है। जब पति घर लौटे, तो उसे अपनी परेशानी नहीं दिखानी है, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना है। क्योंकि वह देश की सेवा कर रहा है। एक पति के तौर पर भले ही वह हर वक्त मौजूद न हो, लेकिन पत्नी को उसका साथ देना है और उसे याद दिलाना है कि 'नहीं, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य है।'

मुझे पटकथा में ये सारी चीजें दिखाई दीं और मुझे लगा कि यह बहुत कमाल की कहानी है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, हर बार मेरा किरदार और उसका काम अलग रहा है। जैसे 'कबीर सावंत में मैं अपराध शाखा में था। वहाँ मेरे किरदार की जिम्मेदारी अपराधी के दिमाग और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने की थी। उसे सिर्फ पकड़ना या डराना नहीं था, बल्कि उसे समझाना और सही तरीके से संभालना था।

एक पुलिसवाला कहता है कि अपराध करोगे तो मार दूँगा, लेकिन दूसरा अपराधी की मानसिकता को समझकर उससे निपटता है। हमारे तंत्र में भी अलग-अलग एजेंसियों के काम करने के तरीके अलग हैं। सीबीआई का अपना तरीका है, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अपना तरीका है। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी और अपनी कार्यशैली है। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि हर किरदार में कुछ अलग करूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को फिल्म का प्रमोशनल वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इसमें कुछ नया देखने को मिला होगा।



आप ऐशा के साथ काम कर रहे हैं। आपके मन में इनके प्रति पहले से क्या छवि थी?

मैंने ऐशा का काफी काम देखा है। खासकर उनकी फिल्म 'धूम' से लेकर अब तक। मैं सिर्फ उनकी अदाकारी का ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। हालाँकि प्रशंसक शब्द शायद इसके लिए थोड़ा छोटा होगा। मैं एक इंसान के तौर पर उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और एक महिला के रूप में भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ।उनकी अदाकारी की बात करूँ, तो 'धूम' भी मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। मुझे लगता है कि उनके अंदर आज भी एक खास बात है। उनमें एक अपनापन है, एक बेफिक्र अंदाज है और साथ ही एक खूबसूरती और शालीनता भी है।

मैं इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझाता हूँ। जब हम किसी का काम देखते हैं, उनके साक्षात्कार पढ़ते हैं, तो हमारे मन में उस इंसान की एक छवि बन जाती है कि वह कैसा होगा। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को लेकर हमारी जो धारणा होती है, असल में वह उससे बिल्कुल अलग निकलता है। हम सोचते हैं कि यह इंसान ऐसा होगा, लेकिन मिलने पर पता चलता है कि वह वैसा नहीं है।

लेकिन ऐशा के मामले में मैं कह सकता हूँ कि पिछले कई सालों में उनकी अदाकारी और उनके कुछ साक्षात्कार देखने के बाद मैंने उनके बारे में जो भी उम्मीदें बनाई थीं, असल जिंदगी में वह उन उम्मीदों से दस गुना बेहतर निकलीं। एक इंसान के तौर पर भी और एक व्यक्तित्व के रूप में भी।

ऐशा की एक खूबी ऐसी है, जिसे मैं खुद भी अपने अंदर अपनाना चाहूँगा। वह है उनका खुद के प्रति सच्चा होना। वह बेहद ईमानदार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह यह सोचकर कोई जवाब देंगी कि सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा। वह वही कहती हैं, जो सच है। वह अपनी जिंदगी की सच्चाई को पूरी गरिमा और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करती हैं।

और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए उनकी यह खूबी सबसे खूबसूरत है। मुझे लगता है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत बातों में से एक यह है कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं। आप सभी काफी अनुभवी और वरिष्ठ लोग हैं। कुछ को मैं जानता हूँ और कुछ से आज पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन अगर आज हम यहाँ बैठकर एक-दूसरे से कुछ अच्छा सीखकर या लेकर जा रहे हैं, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काम तो आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन इस अनुभव से कुछ अच्छा सीखकर जाना मेरे लिए एक अतिरिक्त सौगात है। इसी को मैं जिंदगी का उपहार कहता हूँ।

मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐशा के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपना काम बहुत खूबसूरती से किया है। वह इस पूरी कहानी का दिल हैं। और मुझे लगता है कि हर पुरुष की जिंदगी में किसी न किसी रूप में एक महिला का साथ और उसका सौभाग्य होना जरूरी है, चाहे वह सह-कलाकार हो, माँ हो, बहन हो या पत्नी। ईश्वर ने महिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा शक्ति दी है। इसलिए मैं ऐशा को अपने लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ।

कहा जाता है कि अधिकारी अपने घर में भी काफी सख्त होते हैं। असल जिंदगी में आपका परिवार आपके साथ कितना सख्त था?

हमारे परिवार में तो बहुत सख्ती थी। बचपन में कई बार मुझे बुरा लगता था, लेकिन आज मैं अपनी परवरिश के लिए अपनी माँ और पिताजी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने डाँट-डाँटकर हमारे अंदर कुछ बहुत जरूरी संस्कार डाले। बड़ों का सम्मान करना है, महिलाओं का आदर करना है और बच्चों की रक्षा करनी है। ये छोटी-छोटी बातें हमें बचपन से सिखाई जाती थीं। आज मुझे खुशी होती है कि मेरे माता-पिता ने मुझे ये मूल्य दिए।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार हमारे परिवार को शाम साढ़े सात बजे एक शादी में बुलाया गया था। हम सब, परिवार के लोग और ताऊजी, तय समय पर वहाँ पहुँच गए। यह शादी उनके एक दोस्त के यहाँ थी, लेकिन शादी शुरू ही नहीं हुई। इसके बाद परिवार के लोग इतने नाराज हो गए कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग दोस्त की शादी में आए हैं या किसी दुश्मन की शादी में! वे आयोजकों से कहने लगे कि यह क्या तरीका है? क्या यही समय की कद्र है? आप हमारा इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे परिवार में समय और अनुशासन को लेकर इतनी सख्ती थी।

इस रोल की तैयारी के लिए क्या आप किसी अधिकारी से मिले थे?

इस फिल्म की हमारी निर्देशक ने कई साल तक शोध किया। वह इस विषय से जुड़े बहुत से लोगों से मिलीं और उनसे बातचीत की। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे बचपन से ही सशस्त्र बलों और पुलिस विभाग के अधिकारियों से मिलने और उन्हें करीब से जानने का मौका मिलता रहा है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों और महिला-पुरुष अधिकारियों का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। कई बार हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो देश को चला रहे हैं। इनमें बहुत सारी महिला आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। मुझे लगता है कि ये सभी महिला और पुरुष अधिकारी मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनके काम को सलाम करता हूँ।