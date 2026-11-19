ब्लैक साड़ी में रकुल प्रीत सिंह ने गिराई बिजली, कॉरसेट ब्लाउज और कातिलाना अदाओं ने जीता दिल

बॉलीवुड की खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्रियों में शुमार रकुल प्रीत सिंह अपने दमदार अभिनय के साथ-साथ अपने लाजवाब फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार समारोह 'द अर्थशॉट प्राइज 2026' में रकुल ने अपने ग्लैमरस अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

इस भव्य इवेंट के लिए रकुल ने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का एक ऐसा फ्यूजन चुना, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। रकुल प्रीत सिंह ने इस खास शाम के लिए ब्लैक और ब्रॉन्ज-गोल्ड रंग की एक बेहद खूबसूरत प्री-ड्रेप्ड सीक्विन साड़ी पहनी है।





साड़ी की सबसे बड़ी खासियत इस पर की गई बारीक वेवी कढ़ाई और चमकदार सीक्विन वर्क है, जो इसे एक बेहद रॉयल और स्कल्पचरल लुक दे रहा है। साड़ी को कंटेंपरेरी टच देने के लिए रकुल ने इसके साथ मैचिंग ब्लैक रंग का स्ट्रैपलेस कॉरसेट स्टाइल ब्लाउज कैरी किया है।

स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला यह फिटेड कॉरसेट ब्लाउज उनके टोंड फिगर और कॉलरबोन को बेहद खूबसूरती से उभार रहा है। पारंपरिक साड़ी को मॉडर्न ब्लैक-टाई इवेंट के अनुकूल ढालने का यह अंदाज वाकई काबिले-तारीफ है।

रकुल का पूरा लुक हाई-ऑक्टेन ग्लैमर की मिसाल पेश कर रहा है। चूंकि उनकी साड़ी पर पहले से ही हैवी सीक्विन और मैटेलिक वर्क है, इसलिए उन्होंने अपने नेकलाइन को खाली रखकर केवल कानों में स्टेटमेंट ड्रॉप इयररिंग्स पहने हैं। एंटीक फिनिश वाले इन झूमरनुमा इयररिंग्स में एमराल्ड और रूबी रंग के स्टोन्स जड़े हुए हैं।





अपने इस सिजलिंग अवतार को कंप्लीट करने के लिए रकुल ने बालों को एक स्लीक और मैसी बन में बांधा है। मेकअप की बात करें तो उन्होंने ग्लोइंग और ड्यूई बेस चुना है। शिमरी ब्रॉन्ज आईशैडो, विंग्ड आईलाइनर, मस्कारा से सजी पलकें और न्यूड ग्लॉसी लिपस्टिक उनके चेहरे की प्राकृतिक चमक को निखार रहे हैं।

तस्वीरों में रकुल प्रीत सिंह के फेशियल एक्सप्रेशन और पोज बेहद आत्मविश्वास से भरे और आकर्षक नजर आ रहे हैं। किसी तस्वीर में वे कैमरे की तरफ सीधा देखते हुए अपनी गहरी आंखों और हल्की मुस्कान से जादू चला रही हैं, तो किसी फ्रेम में साइड पोज देते हुए अपनी शार्प जॉलाइन और बैक को फ्लॉन्ट कर रही हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो रकुल प्रीत सिंह हाल ही में नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' में शूर्पणखा के किरदार में नजर आई हैं, जहां उनके अभिनय की काफी चर्चा हो रही है। फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर रकुल का यह स्टनिंग अवतार साबित करता है कि फैशन के मामले में भी वे किसी से कम नहीं हैं।