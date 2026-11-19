'ये प्रेम मोल लिया' में सूरज बड़जात्या की पहली पसंद थे आयुष्मान खुराना, बोले- प्रेम के किरदार के लिए उनके अलावा कोई नहीं आया दिमाग में

सूरज आर. बड़जात्या की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के ट्रेलर को मिल रहे जबरदस्त प्यार से आयुष्मान खुराना बेहद खुश हैं। इस बीच, मशहूर फिल्ममेकर ने खुलासा किया है कि प्रेम की भूमिका निभाने के लिए आयुष्मान उनकी पहली और एकमात्र पसंद थे।



फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर बड़जात्या ने बताया कि जब यह कहानी पहली बार उनके पास आई, तो उनके मन में सिर्फ आयुष्मान का ही नाम था। निर्देशक के मुताबिक, आयुष्मान की सही सवाल उठाने की क्षमता, अपनी बात को सरलता से रखने का अंदाज और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियों को संवेदनशीलता के साथ पेश करने की खूबी उन्हें इस नए दौर के प्रेम के लिए स्वाभाविक पसंद बनाती है।

सूरज आर. बड़जात्या ने कहा, “इस फिल्म का प्रेम अपने कोमल अंदाज में कुछ सवाल उठाता है। जब यह विषय मेरे पास आया, तो मेरे मन में सिर्फ आयुष्मान ही थे। अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर देखें, तो आयुष्मान का अपना एक नजरिया है और वह उसे कितनी सहजता से व्यक्त करते हैं।”

फिल्ममेकर ने आगे बताया कि शूटिंग के पहले ही दिन आयुष्मान ने किरदार की आत्मा को समझ लिया था। उन्होंने कहा, “पहले दिन जब मैंने आयुष्मान को देखा, तो मुझे लगा कि उन्होंने प्रेम के सार को इतनी अच्छी तरह समझ लिया है कि मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था।”

भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे पसंदीदा पारिवारिक फिल्में बनाने वाले निर्देशक की ओर से मिली यह दुर्लभ और जोरदार प्रशंसा, आयुष्मान की कास्टिंग से जुड़ी एक अहम बात बन गई है। यह उन्हें सिर्फ एक आइकॉनिक भूमिका निभाने वाले स्टार के तौर पर नहीं, बल्कि एक विचारशील और समकालीन अभिनेता के रूप में पेश करती है, जिन्हें नई पीढ़ी के लिए प्रेम के किरदार को नए अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए खास तौर पर चुना गया है।

फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज होते ही दर्शकों, मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तुरंत अपनी जगह बना ली है। ट्रेलर में ‘राजश्री की छाप’, हिमेश रेशमिया का संगीत और आयुष्मान-शरवरी की फ्रेश जोड़ी की तारीफ से लेकर शादी और परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़कर पेश करने के अंदाज की सराहना तक, इसे जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रेलर को ‘बॉलीवुड में जिसकी कमी महसूस हो रही थी, बिल्कुल वही’ बताया है। कई लोगों ने आयुष्मान के प्रेम को सहज, प्यारा और विश्वसनीय कहा है। वहीं, कुछ लोगों ने अभिनेता के स्वाभाविक आकर्षण की तारीफ करते हुए कहा कि प्रेम की यात्रा ऐसी वास्तविकता से जुड़ी महसूस होती है, जिससे भारतभर के परिवार खुद को जोड़ सकते हैं।

आयुष्मान के लिए यह प्रतिक्रिया खास मायने रखती है, क्योंकि यह उस भरोसे को सही साबित करती है जो सूरज बड़जात्या ने उन पर जताया है। अभिनेता ने इस आइकॉनिक किरदार को बेहद विनम्रता के साथ निभाया है। उन्होंने सलमान खान को ‘ओजी प्रेम’ बताते हुए राजश्री सिनेमा की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को भी स्वीकार किया है।

‘ये प्रेम मोल लिया’ के साथ आयुष्मान खुराना प्रेम के एक नए रूप में नजर आ रहे हैं, जो कोमल, विचारशील और परंपराओं पर सवाल उठाने से नहीं डरता। ट्रेलर को लगातार मिल रही सराहना के बीच, 27 नवंबर को फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ को लेकर दर्शकों का उत्साह और बढ़ता जा रहा है।

सूरज आर. बड़जात्या के निर्देशन में बनी ‘ये प्रेम मोल लिया’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी के साथ अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक कपूर, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, स्वानंद किरकिरे, श्रुति सेठ, शाद रंधावा, गिरीश कुलकर्णी और राजेश कुमार नजर आएंगे। राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर निर्मित यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।