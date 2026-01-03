शनिवार, 3 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 3 जनवरी 2026 (16:21 IST)

Hrithik Roshan ने बताया अपना ‘25% बंगाली कनेक्शन’, दादी की विरासत पर किया गर्व महसूस

hrithik roshan 25 percent bengali blood grandmother ira moitr
बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन न सिर्फ अपनी एक्टिंग और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनका फिल्मी बैकग्राउंड भी बेहद समृद्ध रहा है। पिता राकेश रोशन और चाचा राजेश रोशन जैसे नाम पहले से ही इंडस्ट्री में मशहूर हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋतिक की दादी भी कला की दुनिया की एक बड़ी हस्ती थीं। हाल ही में ऋतिक ने सोशल मीडिया पर अपने इसी पारिवारिक कनेक्शन को बेहद दिलचस्प अंदाज में सामने रखा है।
 
शादी की तस्वीरों में दिखी बंगाली झलक
ऋतिक रोशन ने अपने कजिन ईशान रोशन की शादी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे गुलाबी और सफेद रंग के कुर्ते में नजर आए। इस कुर्ते के किनारों पर पारंपरिक बंगाली कढ़ाई थी, जो उनके लुक को खास बना रही थी। इन तस्वीरों के साथ ऋतिक ने लिखा, “मेरे अंदर का 25 प्रतिशत बंगाली खून चमक रहा है।” उन्होंने पोस्ट में “शोनार बंगला” और “माछेर झोल” जैसे हैशटैग भी जोड़े, जो बंगाली संस्कृति की पहचान माने जाते हैं।
 
फैन्स के सवाल पर मिला प्यारा जवाब
ऋतिक की इस पोस्ट के बाद एक फैन ने उनसे सवाल किया कि क्या उनकी दादी बंगाली थीं। इस पर ‘वॉर 2’ स्टार ने बेहद प्यार से जवाब दिया, “हां, मेरी दीदा।” इस छोटे से जवाब ने उनके फैन्स के बीच चर्चा को और तेज कर दिया और लोगों को उनके पारिवारिक इतिहास के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई।
 
कौन थीं ऋतिक रोशन की दादी इरा मोइत्रा
ऋतिक रोशन की बंगाली विरासत उनके पिता की मां इरा मोइत्रा से जुड़ी है, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इरा मोइत्रा अपने समय की जानी-मानी बंगाली गायिका थीं। युवावस्था में उन्होंने शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली थी और उनके गीत ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली से प्रसारित होते थे।
 
इरा मोइत्रा ने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। खास बात यह भी है कि उन्होंने लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत भी रिकॉर्ड किया था। अपने पति और मशहूर संगीतकार रोशन लाल नागरथ के निधन के बाद उन्होंने उनकी अधूरी फिल्म का संगीत भी पूरा किया था।
 
आज भी परिवार में जिंदा है संगीत की विरासत
इरा मोइत्रा की संगीत साधना और बंगाली जड़ें आज भी रोशन परिवार की पहचान का हिस्सा हैं। यही वजह है कि ऋतिक रोशन अपनी इस विरासत पर खुलकर गर्व जताते नजर आए। उनके इस पोस्ट ने यह दिखा दिया कि वे अपनी जड़ों और पारिवारिक इतिहास से कितने जुड़े हुए हैं।
 
फिलहाल ऋतिक अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कृष 4’ पर फोकस कर रहे हैं। फिल्म की फीमेल लीड को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें चल रही हैं, हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
