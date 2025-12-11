गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. hrithik roshan praises dhurandhar movie says I cant wait for Part 2
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (14:30 IST)

रितिक रोशन भी हुए 'धुरंधर' के दीवाने, बोले- पार्ट 2 का इंतज़ार नहीं कर सकता...

The film Dhurandhar
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त जैसे सितारे अहम ‍किरदार में हैं। दर्शकों और समीक्षकों के अलावा इस फिल्म की तारीफ बॉलीवुड के सितारे भी कर रहे हैं। 
 
हाल ही में रितिक रोशन ने भी 'धुरंधर' देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया है। रितिक रोशन ने कहा कि उन्हें फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई, भले ही वे इसके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं है। रितिक के अपनी इंस्टा स्टोरी पर धुरंधर देखने के बाद अपने विचार साझा किए हैं। 
 
रितिक रोशन ने लिखा, मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, मुझे वह लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और उस पर पूरा कट्रोल रखते हैं। वह उसे तब तक घुमाते हैं, जब तक वह स्क्रीन पर अपने मन की बात नहीं कहते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'धुरंधर' है। फिल्म का स्टोरीलाइन बहुत ही अच्छा है, ये सिनेमा है।
 
उन्होंने आगे लिखा, मैं इसमें दिखाई गई राजनीति से असहमत हूं और इस देश का नागरिक होने के नाते फिल्ममेकर की जिम्मेदारियों पर बहस कर सकता हूं। फिर भी, मैं उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो एक सिनेमा का स्टूडेंट होने के नाते मुझे इससे सीखने को मिला है, वह अमेजिंग है। 
 
रितिक रोशन ने अपने एक्स अकाउंट पर भी 'धुरंधर' की तारीफ में पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, अभी भी धुरंधर मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। आदित्य धर आप एक जबरदस्त मेकर हैं। रणवीर सिंह शांत से लेकर जोशीले तक, क्या सफर रहा और कितना लगातार। 
 
उन्होंने लिखा, अक्षय खन्ना हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और यह फिल्म इसका सबूत है। आर माधवन कमाल का ग्रेस, ताक़त और गरिमा!! लेकिन यार राकेश बेदी तुमने जो किया वह ज़बरदस्त था.. क्या एक्टिंग थी, शानदार!! सभी के लिए ज़ोरदार तालियां, खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए! मैं पार्ट 2 का इंतज़ार नहीं कर सकता!!!
 
बता दें कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तेजी से बढ़ रही है। फिल्म ने छह दिनों में 180 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। मेकर्स जल्द ही इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी लेकर आ रहे हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अनुष्का शर्मा से पहली मुलाकात के वक्त ऐसी हो गई थी विराट कोहली की हालत

अनुष्का शर्मा से पहली मुलाकात के वक्त ऐसी हो गई थी विराट कोहली की हालतबॉलीवुड और क्रिकेट का पुराना नाता रहा है। कई क्रिकेटर और बॉलीवुड हसीनाओं की जोड़ियां बन चुकी हैं। इन्हीं में से एक प्यारी जोड़ी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की है। दोनों की केमेस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं। 11 दिसंबर को अनुष्का और विराट शादी की आठवी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं।

अपनी फिल्मों और किरदारों को लेकर बेहद जुनूनी हैं कार्तिक आर्यन

अपनी फिल्मों और किरदारों को लेकर बेहद जुनूनी हैं कार्तिक आर्यनबॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी दमदार अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ग्लोबल मंच के माध्यम से कार्तिक आर्यन ने न सिर्फ अपने करियर पर बात की, बल्कि अपनी उस सोच को भी साझा किया, जिसने उनके सिनेमाई सफर को भी दिशा दी।

'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना के पास लगी फिल्मों की लाइन, अब इन प्रोजेक्ट्स में आएंगे नजर

'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना के पास लगी फिल्मों की लाइन, अब इन प्रोजेक्ट्स में आएंगे नजरबॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं। फिल्म 'धुरंधर' में उनके रहमान डकैत के किरदार की जमकर तारीफ हो रही है। भले ही इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में है, लेकिन पूरी लाइमलाइट अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का निगेटिव किरदार निभाकर लूट ली है।

माता-पिता के तलाक की अफवाह पर आराध्या ने कैसे किया रिएक्ट? अभिषेक बच्चन ने किया खुलासा

माता-पिता के तलाक की अफवाह पर आराध्या ने कैसे किया रिएक्ट? अभिषेक बच्चन ने किया खुलासाबॉलीवुड कपल ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। दोनों के तलाक की अफवाहें कई बार सामने आई है। हाल ही में अभिषेक ने बताया कि उनकी बेटी आराध्या ने कैसे अपने पेरेंट्स के तलाक की अफवाहों पर रिएक्ट किया था।

युसूफ खान से बने दिलीप कुमार, दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच बनाई खास पहचान

युसूफ खान से बने दिलीप कुमार, दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच बनाई खास पहचानबॉलीवुड में दिलीप कुमार का नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और जबरदस्त संवाद अदायगी से सिने प्रेमियों के दिल पर अपनी अमिट पहचान बनाई। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर अब पाकिस्तान में जन्में युसूफ खान उर्फ दिलीप कुमार अपनी माता-पिता की 13 संतानों में तीसरी संतान थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे और देवलाली से हासिल की।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com