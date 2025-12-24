बुधवार, 24 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. hrithik roshan cousin eshaan roshan got married to aishwarya singh
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (11:51 IST)

रोशन परिवार में बजी शहनाइयां, रितिक रोशन के कजिन ईशान ने रचाई शादी, जानिए कौन हैं दुल्हन?

Roshan Family Wedding
बॉलीवुड के म्यूजिक कम्पोजर राजेश रोशन के बेटे और रितिक रोशन के चचेरे भाई ईशान रोशन शादी के बंधन में बंध गए हैं। ईशान ने 23 दिसंबर को ऐश्वर्या सिंह संग शादी रचाई। सोशल मीडिया पर ईशान और ऐश्वर्या की शादी की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। 
 
इस शादी में रोशन और सिंह परिवार के अलावा करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। दुल्हन ऐश्वर्या शैम्पेन रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वहीं ईशान ब्लैक आउटफिट में बेहद डैशिंग लग रहे थे। 
 
रितिक रोशन ने अपने भाई की शादी में गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग एंट्री की। उन्होंने शादी में जमकर डांस भी किया। रितिक की एक्स वाइफ सुजैन खान भी अपने बॉयफ्रेंड संग पहुंची थीं। 
 
कौन हैं ऐश्वर्या सिंह
ऐश्वर्या सिंह पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं। वह कई बड़े एड में काम कर चुकी हैं। ऐश्वर्या ने फिल्म 'फौजा' में भी काम किया था। ऐश्वर्या सिंह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की बढ़ी डिमांड, 'दृश्यम 3' से किया किनारा!

'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की बढ़ी डिमांड, 'दृश्यम 3' से किया किनारा!आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म में रणवीर सिंह से ज्यादा लाइमलाइट अक्षय खन्ना लूट ले गए हैं। रहमान डकैत का निगेटिव किरदार निभाकर भी अक्षय खन्ना छा गए हैं। 'धुरंधर' की सक्सेस केबाद अक्षय की डिमांड भी काफी बढ़ गई हैं।

कभी राज कपूर के गैरेज में रहते थे अनिल कपूर, स्ट्रगल के दौरान पत्नी करती थीं फाइनेशियल हेल्प

कभी राज कपूर के गैरेज में रहते थे अनिल कपूर, स्ट्रगल के दौरान पत्नी करती थीं फाइनेशियल हेल्पबॉलीवुड के 'मिस्टर इंडिया' अनिल कपूर 24 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 69 साल की उम्र में भी वह फिटनेस के मामले में कई एक्टर्स को मात देते हैं। लोगों का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ ही अनिल कपूर और जवां होते जा रहे हैं। अनिल कपूर ने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी है।

Ikkis देखकर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- हर फ्रेम में परफेक्शन हैं अगस्त्य नंदा

Ikkis देखकर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- हर फ्रेम में परफेक्शन हैं अगस्त्य नंदाफिल्म Ikkis की स्क्रीनिंग के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने पोते अगस्त्य नंदा की अदाकारी पर भावुक नोट लिखा। उन्होंने अगस्त्य की परिपक्वता, ईमानदार अभिनय और हर फ्रेम में परफेक्शन की तारीफ की। बिग बी ने इसे दादा नहीं, एक सख्त सिने दर्शक की राय बताया। फिल्म Ikkis में 24 वर्षीय अगस्त्य नंदा ने शहीद अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान मात्र 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे।

प्रेग्नेंसी के बाद War 2 के बिकिनी सीन पर कियारा आडवाणी का पहला रिएक्शन: मैंने पहले किया है, फिर कर सकती हूं

प्रेग्नेंसी के बाद War 2 के बिकिनी सीन पर कियारा आडवाणी का पहला रिएक्शन: मैंने पहले किया है, फिर कर सकती हूंकियारा आडवाणी ने मां बनने के बाद War 2 के वायरल बिकिनी सीन पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंसी के बाद उनका बॉडी को लेकर नजरिया पूरी तरह बदल गया है और अब वह अपने शरीर का सम्मान करना सबसे बड़ी प्राथमिकता मानती हैं।

Top 10 HIndi films 2025: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर टॉप 10 हिंदी फिल्म

Top 10 HIndi films 2025: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर टॉप 10 हिंदी फिल्मसाल 2025 में हिंदी सिनेमा में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर रणवीर सिंह की धुरंधर टॉप पर रही। छावा, सैंयारा और महावतार नरसिम्हा जैसी फिल्मों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जबकि कुछ फिल्में ज्यादा बजट के कारण फ्लॉप रहीं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com