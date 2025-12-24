बुधवार, 24 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. मुलाकात
  4. Very excited to enter 2026 with two consecutive 100 crore hit films says Ayushmann Khurrana
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (15:26 IST)

लगातार दो 100 करोड़ी फिल्म के साथ 2026 में एंट्री कर रहे आयुष्मान खुराना, बोले- बेहद उत्साहित हूं

Ayushmann Khurrana Interview
बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने 2025 में इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक होने की अपनी साख को पूरी तरह साबित किया है। उनके करियर की पहली फेस्टिवल रिलीज 'थामा' ने 100 करोड़ क्लब में शानदार एंट्री की, जो आयुष्मान की पांचवीं 100 करोड़ की फिल्म होने के साथ-साथ उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर भी बनी।
 
जहां आयुष्मान हमेशा कंटेंट-ड्रिवन कहानियों के प्रति अपने लगाव को खुलकर स्वीकार करते हैं—जहां आम आदमी हीरो होता है—वहीं अब वह नए साल में अपने गेम को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में हैं। 2026 में उनकी चार फिल्मों का दमदार लाइनअप है, जिन्हें सम्पूर्ण पारिवारिक मनोरंजन के तौर पर पेश किया जा रहा है।
 
आयुष्मान कहते हैं, पोस्ट-पैंडेमिक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस का टेक्सचर पूरी तरह बदल चुका है और ऐसे समय में यह सफलता बेहद संतोषजनक लगती है। मेरा दिल कृतज्ञता से भरा है कि ड्रीम गर्ल 2 और थामा दोनों सफल रहीं। 2026 में लगातार दो 100 करोड़ की हिट फिल्मों के साथ कदम रखना मेरे लिए बेहद रोमांचक है। नए साल की शुरुआत में मैं पति पत्नी और वो दो को लेकर उत्साहित हूं—यह एक साफ-सुथरी पारिवारिक कॉमेडी है और ऐसी फिल्मों की हमेशा जगह रहती है।
 
उन्होंने आगे कहा, इसके बाद सूरज बड़जात्या सर की अगली फिल्म है। बड़े निर्देशक होने के बावजूद वह बेहद सरल, विनम्र और उतने ही मेहनती इंसान हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, वह यह है कि वह सिनेमा के सच्चे विद्यार्थी हैं और पूरी लगन से काम करते हैं। मैं उनके पारिवारिक मनोरंजन सिनेमा का बड़ा फैन हूं। इस जॉनर में वह मास्टर हैं और आज के समय में इस तरह की फिल्मों की भारी कमी है। सूरज सर से बेहतर यह कोई नहीं कर सकता।
 
आयुष्मान ने कहा, उनकी फिल्म में जो बात मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है, वह यह है कि हीरो सिर्फ एक किरदार नहीं होता, बल्कि पूरी फैमिली कहानी के केंद्र में होती है। यही बात इसे खास बनाती है। सूरज बड़जात्या की फिल्म में लीडिंग मैन एक क्विटेसेंशियल ‘ग्रीन फ्लैग’ होता है, जो आज के दौर की भीड़ से बिल्कुल अलग और ताजगी भरा एहसास देता है। 
 
उन्होंने कहा, मैं आमतौर पर ऐसे किरदार निभाता हूं जो खामियों से भरे होते हैं और समय के साथ बदलते हैं, लेकिन यह फिल्म अलग है—यह एक आदर्श, सशक्त परिवार को हीरो के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसी फैमिली को पर्दे पर देखना प्रेरणादायक और बेहद भावनात्मक होगा।
 
इसके बाद आयुष्मान 2026 की शुरुआत में अपनी अनटाइटल्ड और बेहद चर्चित वायआरएफ–पोशम पा प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा उनकी धर्मा सिख्या फिल्म भी रिलीज़ होगी—जो हिंदी सिनेमा में एक अनोखी स्पाई कॉमेडी मानी जा रही है और जॉनर ब्रेकर बताई जा रही है।
 
आयुष्मान इस बात से खुश हैं कि वह हमेशा अपने निर्माताओं के लिए सुरक्षित साबित होते हैं, खासकर उन फिल्मों की लागत को देखते हुए जिनका वह हिस्सा बनते हैं। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का ‘मिस्टर ROI’ कहा जाता है।
 
वे कहते हैं, मैं एक प्रोड्यूसर-फ्रेंडली एक्टर हूं। जब मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए कमिट करता हूं और शूट पर जाता हूं, तो चीज़ों को सरल रखने की कोशिश करता हूं—यहां तक कि अपनी एंटॉरेज के साथ भी। मेरे लिए सिर्फ स्क्रिप्ट चुनना ही नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल के तौर पर मैं कैसा हूं, यह भी उतना ही अहम है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं खुद को पहले एक सहयोगी मानता हूं, न कि सिर्फ एक लीडिंग हीरो के रूप में देखे जाने पर केंद्रित रहता हूं।
 
आयुष्मान को फ्रेंचाइजी स्टार्टर के तौर पर भी जाना जाता है—ड्रीम गर्ल, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, थामा  और अंधाधुन जैसी सफल फ्रेंचाइजी फिल्मों की शुरुआत करने वाले अभिनेता के तौर पर।
 
वह कहते हैं, किसी फ्रेंचाइजी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी पिछली सफलता की विश्वसनीयता होती है—चाहे वह बधाई हो हो या ड्रीम गर्ल। मैं भविष्य में अंधाधुन 2 को भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आज दर्शक नई फिल्म देखने के लिए ज्यादा चयनशील हो गए हैं, इसलिए प्राथमिकता हमेशा एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की होती है। 
 
उन्होंने कहा, ऐसे में जब आपके पास एक सफल फ्रेंचाइजी का साथ होता है, तो यह मददगार साबित होता है। पति पत्नी और वो दो मुझे संजीव कुमार की 1978 की हिट फिल्म की याद दिलाती है। यह एक शानदार आईपी है, जिसे अब जूनो चोपड़ा के नेतृत्व में बी.आर. चोपड़ा फिल्म्स संभाल रही है। यह वाकई एक बेहद रोमांचक फिल्म है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ईयर एंडर 2025: ओटीटी पर इन अभिनेत्रियों ने दिया भारतीय कहानियों को नया आयाम

ईयर एंडर 2025: ओटीटी पर इन अभिनेत्रियों ने दिया भारतीय कहानियों को नया आयामओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय मनोरंजन जगत की दिशा ही बदल दी है। अब अभिनेत्रियों को ऐसे किरदार निभाने का अवसर मिल रहा है, जो कई परतों के साथ बेबाकी से भरे हुए और जोखिम उठाने वाले हैं। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स की साहसी सोच और दर्शकों की नई कहानियों को अपनाने की भूख ने महिला प्रधान कथाओं को मजबूती दी है।

काश 60 की उम्र में भी ऐसा ही दिखूं, बर्थडे से पहले सलमान खान ने फ्लॉन्ट की अपनी बॉडी

काश 60 की उम्र में भी ऐसा ही दिखूं, बर्थडे से पहले सलमान खान ने फ्लॉन्ट की अपनी बॉडीसलमान खान को भारत का सबसे बड़ा फिटनेस आइकन कहना गलत नहीं होगा। फिटनेस के लिए उनकी मेहनत ने देश में कई लोगों को हेल्दी रहने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने खासकर युवाओं को यह सिखाया है कि फिट रहना सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए।

प्रकाश राज ने पूरा किया वाराणसी का शेड्यूल, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात

प्रकाश राज ने पूरा किया वाराणसी का शेड्यूल, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बातएसएस राजामौली इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं। यह मेगा एक्शन-एडवेंचर फिल्म इस वक्त भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा चर्चित और इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में शामिल है। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े स्टार्स से सजी इस फिल्म को लेकर उत्साह उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया।

ऑस्कर में एंट्री के बाद कानूनी पंचड़े में फंसी 'होमबाउंड', मेकर्स पर लगा स्टोरी चुराने का आरोप

ऑस्कर में एंट्री के बाद कानूनी पंचड़े में फंसी 'होमबाउंड', मेकर्स पर लगा स्टोरी चुराने का आरोपकरण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म 'होमबाउंड' को ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह भारत की तरफ से ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री फिल्म है। ऑस्कर में एंट्री के बाद 'होमबाउंड' विवादों में भी घिर गई है।

रोशन परिवार में बजी शहनाइयां, रितिक रोशन के कजिन ईशान ने रचाई शादी, जानिए कौन हैं दुल्हन?

रोशन परिवार में बजी शहनाइयां, रितिक रोशन के कजिन ईशान ने रचाई शादी, जानिए कौन हैं दुल्हन?बॉलीवुड के म्यूजिक कम्पोजर राजेश रोशन के बेटे और रितिक रोशन के चचेरे भाई ईशान रोशन शादी के बंधन में बंध गए हैं। ईशान ने 23 दिसंबर को ऐश्वर्या सिंह संग शादी रचाई। सोशल मीडिया पर ईशान और ऐश्वर्या की शादी की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com