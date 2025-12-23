मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (11:41 IST)

Kapil Sharma शो में Priyanka Chopra का खुलासा, Hajmola सूंघते ही Nick Jonas ने क्या कहा?

priyanka chopra nick jonas hajmola kapil sharma show
Priyanka Chopra जहां भी जाती हैं, अपने बेबाक और दिलचस्प किस्सों से लोगों का दिल जीत लेती हैं। The Great Indian Kapil Show के सीजन 4 में वह पहली मेहमान बनकर पहुंचीं और आते ही माहौल को हंसी से भर दिया। Kapil Sharma से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने दर्शकों को खूब हंसाया।
 
शादी में सांस्कृतिक फर्क बनता है हंसी की वजह
Priyanka ने बताया कि उनकी और Nick Jonas की शादी में भारत और अमेरिका की संस्कृति का फर्क अक्सर मजेदार हालात पैदा कर देता है। बातचीत के दौरान उन्होंने दर्शकों से कहा, “आप सोचिए, किसी अमेरिकन को आप Hajmola खिला दो।” बस यहीं से कहानी ने सबको गुदगुदाना शुरू कर दिया।
 
घर में Indian Snacks का खास दराज
Priyanka Chopra ने बताया कि उनके घर में एक खास दराज है, जो पूरी तरह भारतीय स्नैक्स के लिए बना हुआ है। उस दराज में आम पापड़, Hajmola और तरह-तरह की चटपटी चीजें भरी रहती हैं, जिन्हें खाकर वह बड़ी हुई हैं। Priyanka ने हंसते हुए कहा कि Nick Jonas अक्सर पूछते थे कि इस दराज में क्या रखा है।
 
उन्होंने Nick को चेतावनी भी दी थी कि वह इन चीजों से थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ये स्वाद उनकी समझ से थोड़े बाहर हैं। लेकिन Priyanka की यह बात Nick की जिज्ञासा और बढ़ा गई।
 
जब Nick Jonas ने पहली बार चखा Hajmola
Priyanka ने बताया कि एक दिन Nick ने ठान लिया कि उन्हें सब कुछ जानना और चखना है, जो Priyanka को पसंद है। आखिरकार Priyanka ने उन्हें Hajmola खिला ही दिया। इसके बाद जो हुआ, वही इस किस्से की सबसे मजेदार बात बन गई।
 
“This Smells Like Farts”, Nick का रिएक्शन
Hajmola खाते ही Nick Jonas की प्रतिक्रिया सुनकर Kapil Sharma, Priyanka और पूरा स्टूडियो हंसी से लोटपोट हो गया। Priyanka ने बताया कि Nick ने तुरंत कहा, “Why does this smell like farts?” यानी इसकी गंध ऐसी क्यों है। Nick की यह सीधी और मासूम प्रतिक्रिया शो का सबसे मजेदार पल बन गई।
 
प्यार, शादी और परिवार
Priyanka Chopra और Nick Jonas की शादी 1 दिसंबर 2018 को जोधपुर में हुई थी। यह शादी कई दिनों तक चली और इसमें क्रिश्चियन और हिंदू, दोनों रीति-रिवाज शामिल थे। जनवरी 2022 में दोनों ने अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया। आज भी Priyanka अपनी भारतीय जड़ों से जुड़ी चीजों को उतना ही प्यार करती हैं, चाहे वह Hajmola ही क्यों न हो।
Webdunia
