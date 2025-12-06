शनिवार, 6 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (17:41 IST)

महिला-विमर्श और समानता वाले जाह्नवी कपूर के संदेश का प्रियंका चोपड़ा ने किया समर्थन

Priyanka Chopra supports Janhvi Kapoor on women's issues
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपह़ा ने जेंडर इक्वलिटी पर जाह्नवी कपूर की बातों से सहमती जताई है। एक्ट्रेस ने हाल ही में 'वी द विमेन' मंच से जाह्नवी कपूर का प्रभावशाली वीडियो शेयर कर उनके विचारों को खुलकर सराहा है। 
 
प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जाह्नवी के क्लिप को री-पोस्ट करते हुए लिखा, 'बातचीत से शुरुआत होती है, तो मैं भी शामिल होती हूं। प्रीच जाह्नवी कपूर और बरखा दत्त।' उन्होंने जाह्नवी के बेबाक और सच्चे विचारों की जमकर तारीफ़ की।
 
यह वीडियो बरखा दत्त के प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म 'वी द विमेन' का है, जो देशभर की महिलाओं की आवाज़, उनकी पहचान, महत्वाकांक्षाओं और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिए जाना जाता है।
 
क्लिप में जाह्नवी कपूर बेहद साफ़गोई से स्त्रीत्व, समाज की अपेक्षाओं और “समानता” के असली मायनों पर बात करती दिखाई देती हैं। वह बताती हैं कि महिलाओं के अनुभवों को समझना और स्वीकारना कितना ज़रूरी है, बजाय इसके कि समानता को सिर्फ़ एक सतही अवधारणा तक सीमित कर दिया जाए।
 
पीले रंग के आकर्षक आउटफ़िट में नज़र आ रहीं जाह्नवी के स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे विचार दर्शकों के साथ गहराई से जुड़े और इन्हीं विचारों ने प्रियंका चोपड़ा को उन्हें अपने प्लेटफ़ॉर्म पर साझा करने के लिए प्रेरित किया।
