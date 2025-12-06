शनिवार, 6 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Kriti Sanon shines on the global stage showcasing her beauty and confidence at the Red Sea Film Festival
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (17:04 IST)

ग्लोबल मंच पर कृति सेनन ने बिखेरी चमक, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में दिखा खूबसूरती और आत्मविश्वास का दम

Kriti Sanon
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने इस साल को बेहद खास अंदाज़ में जारी रखा। जेद्दाह में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पांचवें एडिशन में उनकी दमदार मौजूदगी ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। तेरे इश्क में में उनकी तारीफों से भरी परफॉर्मेंस के बाद, जिसकी कमाई दुनियाभर में 118 करोड़ रुपये पार कर चुकी है।
 
कृति ने ग्लोबल स्टेज पर भी साल का शानदार अंत किया। फेस्टिवल में एक खास पल तब देखने को मिला जब कृति की मुलाकात डकोटा जॉनसन, नीना डोबरेव, उमा थरमन और एड्रियन ब्रॉडी जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारों से हुई। रेड सी वुमेन इन सिनेमा गाला डिनर में उनकी मौजूदगी ने यह दिखा दिया कि कृति सेनन एक ग्लोबल आइकन बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रही हैं। 
 
पूरे फेस्टिवल के दौरान कृति की बढ़ती पहचान और एक अभिनेत्री के रूप में उनका लगातार ऊंचाइयों की ओर सफर साफ नज़र आया। कृति की फेस्टिवल लुक्स ने अंतरराष्ट्रीय सर्किट में खूब सुर्खियां बटोरीं। विमेन इन सिनेमा इवेंट के लिए कृति ऑस्ट्रेलियन डिजाइनर टोनी माटिसेव्स्की के आकर्षक ब्लैक गाउन में नज़र आईं। 
 
थाई-हाई स्लिट और स्कल्प्टेड डिटेलिंग वाले इस लुक में उनका शार्प ग्लैमर साफ झलक रहा था। अपने “इन कन्वर्सेशन” सेशन के दौरान कृति ने दुबई बेस्ड डिज़ाइनर क्रिस्टिना फिडेल्सकाया की बे़ज सिल्क ऑर्गेंज़ा गाउन चुनी। स्ट्रक्चर्ड बॉडिस, शीयर स्कर्ट, फ्लोरल एप्लिक्स और फ्लोई सिल्हूट वाली इस ड्रेस में वह बेहद एलीगेंट दिखीं। 
 
स्टाइलिंग की बात करें तो कृति सेनन ने एच. अजूमल ज्वेलर्स की स्टडेड ईयररिंग्स और रिंग्स पहनीं। ड्यूई मेकअप, पिंकी-न्यूड लिप्स और पर्पल ग्लिटर आईशैडो के साथ कृति का यह लुक सॉफिस्टिकेशन और कम्फर्ट का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है।
 
फेस्टिवल में अपने सेशन के दौरान कृति ने आनंद एल. राय की म्यूज़िकल ‘तेरे इश्क में’ की अपनी अब तक की सबसे अलग और गहरी किरदार पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मुझे इस किरदार की सबसे बढ़िया बात यह लगती है कि वह परफेक्ट नहीं है। वह किसी भी तरह की पारंपरिक ‘अच्छी लड़की’ नहीं है। उसमें गलतियां हैं, जैसे हम इंसानों में होती हैं। वह बहुत सीधी-सादी और दिल से कमज़ोर है। 
 
कृति ने बताया कि कैसे अब कहानियां सिर्फ़ लड़कों के नज़रिए से नहीं, बल्कि ज़्यादा समझदार और असली ढंग से लिखी जा रही हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मुझे खुशी है कि प्यार की कहानियाँ वापस आ रही हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। यह मेरा पसंदीदा जॉनर है… और यह साल प्यार की कहानियों का रहा है।'
 
‘तेरे इश्क में’ के सिनेमाघरों में लगातार अच्छे प्रदर्शन और दुनिया भर में बढ़ती पहचान के साथ, कृति सेनन की रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मौजूदगी यह बता रही थी कि वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना समय जी रही हैं। लगातार कामयाबी, एक के बाद एक बढ़िया प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ते कदम… इन सबके बीच कृति अब अपने उस दौर में हैं जहाँ उन्हें रोकना मुश्किल है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आर्यन खान ने भीड़ के बीच कर दी ऐसी अश्लील हरकत, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत

आर्यन खान ने भीड़ के बीच कर दी ऐसी अश्लील हरकत, पुलिस में दर्ज हुई शिकायतबॉलीवुड सुपरस्टार आर्यन खान ने हाल ही में वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। आर्यन की इस सीरीज को दर्शकों का खूब प्यार मिला। आर्यन का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। पहले उनका नाम ड्रग्स केस में आया था। इसके बाद अपनी सीरीज के एक सीन को लेकर भी काफी विवाद हो गया था।

Bigg boss 19 की चमचमाती ट्रॉफी की पहली झलक आई सामने, विनर को मिलेगी इतनी प्राइज मनी

Bigg boss 19 की चमचमाती ट्रॉफी की पहली झलक आई सामने, विनर को मिलेगी इतनी प्राइज मनीसलमान खान का पॉपुलर कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। शो में 18 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था, इनमें से फिर्स पांच ही फिनाले में पहुंचे हैं। शो के फिनाले में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट्स- गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और अमाल मलिक है।

काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं आए शाहरुख खान? एक्टर ने बताई वजह

काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं आए शाहरुख खान? एक्टर ने बताई वजहबॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना प्राइम वीडियो के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को होस्ट करती नजर आई थीं। इस शो में सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर और आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्स ने शिरकत की थी। शो में काजोल और ट्विंकल सेलेब्स संग मजेदार बातें करती दिखी थीं।

दीपिका पादुकोण ने किया 'धुरंधर' का रिव्यू, रणवीर सिंह पर लुटाया प्यार

दीपिका पादुकोण ने किया 'धुरंधर' का रिव्यू, रणवीर सिंह पर लुटाया प्यारबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स ‍मिल रहा है। दीपिका पादुकोण को यह फिल्म खूब पसंद आई है और उन्होंने पति रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की है।

कुनिका सदानंद ने बताया था लेस्बियन, 'बिग बॉस 19' से आउट होने के बाद मालती चाहर ने तोड़ी चुप्पी

कुनिका सदानंद ने बताया था लेस्बियन, 'बिग बॉस 19' से आउट होने के बाद मालती चाहर ने तोड़ी चुप्पीसलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। इस शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने जा रहा है। गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे फिनाले में पहुंचे हैं। 'बिग बॉस' की दमदार कंटेस्टेंट मानी जा रही मालती चाहा फिनाले वीक में बाहर हो गईं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com