शनिवार, 6 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Pulkit Samrat is all praise for Ananya Pandays biggest mentor and his co star Chunky Panday
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (17:14 IST)

पुलकित सम्राट ने की अनन्या पांडे के सबसे बड़े मेंटर और अपने को-स्टार चंकी पांडे की जमकर तारीफ

Film Rahu Ketu
बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट इन दिनों अपनी अपकमिंग कॉमडी-ड्रामा फिल्म 'राहु केतु' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में वह एक बार फिर 'फुकरे' के अपने को-स्टार वरुण शर्मा संग नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में चंकी पांडे भी अहम किरदार में हैं। 
 
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पुलकित सम्राट ने 'राहु केतु' के को-स्टार और अनुभवी अभिनेता चंकी पांडे के प्रति जिस तरह सम्मान जताते हुए सराहना के शब्द कहे, उससे पूरा माहौल भावनात्मक हो गया। 
 
अपने काम के प्रति चंकी पांडे के समर्पण और जुनून की बातें साझा करते हुए पुलकित ने कहा, पहली नज़र में चंकी सर को सेट पर आकर सीन करते देखना केकवॉक जैसा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि वो उस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हमें सामने खड़े होने में शर्म आने लगती है। यकीन मानिए उनकी मेहनत देखकर हम खुद पेन-पेपर लेकर बैठ जाते हैं कि और क्या किया जा सकता है।
 
सीनियर एक्टर चंकी पांडे के साथ अपनी पहली फिल्म का अनुभव साझा करते हुए पुलकित ने यह भी कहा कि उनके साथ हर दिन ऐसा लगता था जैसे वे किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी में आ गए हों और बस सीखते ही जा रहे हैं। 
 
हालांकि पुलकित यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी बताया कि चंकी पांडे ने अपनी बेटी, अभिनेत्री अनन्या पांडे के करियर और परफॉर्मेंस को संवारने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, अनन्या आज जो भी हैं, जिस तरह परफॉर्म करती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके घर में ही पिता के रूप में एक मेंटर है, एक पूरी यूनिवर्सिटी मौजूद है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ग्लोबल मंच पर कृति सेनन ने बिखेरी चमक, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में दिखा खूबसूरती और आत्मविश्वास का दम

ग्लोबल मंच पर कृति सेनन ने बिखेरी चमक, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में दिखा खूबसूरती और आत्मविश्वास का दमबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने इस साल को बेहद खास अंदाज़ में जारी रखा। जेद्दाह में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पांचवें एडिशन में उनकी दमदार मौजूदगी ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। तेरे इश्क में में उनकी तारीफों से भरी परफॉर्मेंस के बाद, जिसकी कमाई दुनियाभर में 118 करोड़ रुपये पार कर चुकी है।

आर्यन खान ने भीड़ के बीच कर दी ऐसी अश्लील हरकत, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत

आर्यन खान ने भीड़ के बीच कर दी ऐसी अश्लील हरकत, पुलिस में दर्ज हुई शिकायतबॉलीवुड सुपरस्टार आर्यन खान ने हाल ही में वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। आर्यन की इस सीरीज को दर्शकों का खूब प्यार मिला। आर्यन का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। पहले उनका नाम ड्रग्स केस में आया था। इसके बाद अपनी सीरीज के एक सीन को लेकर भी काफी विवाद हो गया था।

Bigg boss 19 की चमचमाती ट्रॉफी की पहली झलक आई सामने, विनर को मिलेगी इतनी प्राइज मनी

Bigg boss 19 की चमचमाती ट्रॉफी की पहली झलक आई सामने, विनर को मिलेगी इतनी प्राइज मनीसलमान खान का पॉपुलर कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। शो में 18 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था, इनमें से फिर्स पांच ही फिनाले में पहुंचे हैं। शो के फिनाले में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट्स- गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और अमाल मलिक है।

काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं आए शाहरुख खान? एक्टर ने बताई वजह

काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं आए शाहरुख खान? एक्टर ने बताई वजहबॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना प्राइम वीडियो के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को होस्ट करती नजर आई थीं। इस शो में सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर और आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्स ने शिरकत की थी। शो में काजोल और ट्विंकल सेलेब्स संग मजेदार बातें करती दिखी थीं।

दीपिका पादुकोण ने किया 'धुरंधर' का रिव्यू, रणवीर सिंह पर लुटाया प्यार

दीपिका पादुकोण ने किया 'धुरंधर' का रिव्यू, रणवीर सिंह पर लुटाया प्यारबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स ‍मिल रहा है। दीपिका पादुकोण को यह फिल्म खूब पसंद आई है और उन्होंने पति रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com