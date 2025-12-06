शनिवार, 6 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (16:16 IST)

आर्यन खान ने भीड़ के बीच कर दी ऐसी अश्लील हरकत, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत

Police complaint against Aryan Khan
बॉलीवुड सुपरस्टार आर्यन खान ने हाल ही में वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। आर्यन की इस सीरीज को दर्शकों का खूब प्यार मिला। आर्यन का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। पहले उनका नाम ड्रग्स केस में आया था। इसके बाद अपनी सीरीज के एक सीन को लेकर भी काफी विवाद हो गया था। 
 
वहीं अब आर्यन खान एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल आर्यन खान का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक पब में अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए अश्लील इशारा करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही बेंगलुरु के एक वकील ने उनके खिलाफ पुलिस से शिकायत की है।
 
वकील ओवैज हुसैन एस ने अपनी शिकायत में कहा, इस घटना के दौरान वहां कई महिलाएं थीं। आर्यन का यह व्यवहार मर्यादा के बाहर का है। इस प्रकार का अश्लील इशारा सार्वजनिक शिष्टाचार और मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। उन्होंने बेंगलुरु पुलिस महानिदेशक, सिटी कमिश्नर, डीसीपी और संबंधित थाना को FIR दर्ज करने को भी कहा है।
 
खबरों के अनुसार शिकायत दर्ज होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उस पब का दौरा किया और आर्यन खान के एक कथित वीडियो के संबंध में उसके मैनेजर से पूछताछ की, जिसमें कथित तौर पर मिडिल फिंगर दिखाई गई है। 
 
पुलिस ने कहा कि वो क्लब परिसर की सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 173B के अंतर्गत है, जो सार्वजनिक आपत्तिजनक हरकतों से जुड़ा होता है। अगर आरोप सही हुए, तो अभद्रता या सार्वजनिक अश्लीलता की धारा लागू की जा सकती है।
